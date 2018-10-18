14 уникальных мест Турции, которые любители «все включено» рискуют никогда не увидеть

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У многих туристов Турция ассоциируется с горящими турами и забитыми под завязку отелями-гигантами с бассейнами, едой до отвала и анимацией. Но ведь зачастую во «все включено» не включено как раз самое главное — сама страна с ее огромным историческим наследием, ее колоритом и самобытностью. Мы хотим рассказать о нетипичной Турции, неизвестной пляжному туристу.

AdMe.ru приглашает пройтись по не проторенным тропам, удивляясь уникальной природе Турции, открыть для себя Стамбул и побродить по византийским развалинам, среди древних городов и улиц.

14. Каппадокия

Каппадокия знаменита на весь мир целыми городами, расположенными под землей, и своим уникальным ландшафтом. Около 65 млн лет назад на этой территории извергались многочисленные вулканы, покрывая все вокруг извержениями лавы. Вулканическая порода подвергалась воздействию воды, ветра — так и возник современный облик Каппадокии. Чем заняться: одно из незабываемых впечатлений, которые может подарить Каппадокия, — это полеты воздушных шаров над «марсианскими» пейзажами. Круглый год десятки шаров каждый день взмывают в воздух на рассвете, если нет сильного ветра или осадков.

13. Подземный город Деринкую

На территории Каппадокии обнаружено 6 подземных городов, и Деринкую — один из них. Эти города появились в данном регионе в I в. н. э., когда христиане скрывались от гонений язычников, вырубая в вулканической породе (туфе) жилища и храмы. C тех пор в Каппадокии сохранилась традиция жить в пещерах. Чем заняться: осмотреть древний многоярусный подземный город, который мог приютить до 20 тыс. жителей вместе с продовольствием и домашним скотом. Пытливые умы могут изучить вопрос того, как были сконструированы вентиляция и система водоснабжения в таких городах.

12. Карадениз

Увидеть Норвегию в Турции? Это возможно, если отправиться в северо-восточный регион Карадениз. Завораживающий вид на турецкие фьорды открывается с самой высокой плотины Турции, Деринер, расположенной на горной реке Чорох. Кроме того, Карадениз — родина турецкого чая. Чем заняться: подняться на смотровую площадку плотины Деринер и увидеть фьорды. В провинциях региона Карадениз — прогуляться вдоль рядов чайных кустов и попробовать свежезаваренный местными жителями чай. А если попадете в Карадениз в сезон сбора чая (с мая по октябрь), то собрать мешочек домой.

11. Национальный парк Качкар

Национальный парк Качкар также расположен в регионе Карадениз. Он носит название самой высокой точки горного массива, находящегося в нем. За несколько дней, проведенных в парке, можно увидеть горы и густые леса, кристально чистые горные озера и водопады, ледники и цветущие поля, цитрусовые сады и чайные плантации. Чем заняться: увидеть моря из облаков, поднявшись в горы на высоту 2 тыс. м и выше. Попробовать блюда национальной турецкой кухни, например плов с хамсой (блюдо является визитной карточкой этого региона).

10. Стамбул

Стамбул - единственный город-миллионник, который расположен на двух континентах: в Европе и Азии. Европейскую и азиатскую части разделяет пролив Босфор, который стал сердцем города и его символом. В Стамбуле более 3 тыс. культурных и архитектурных памятников, отражающих историю 4 империй, столицей которых был город. Чем заняться: отправиться в круиз по Босфору (за 5–6 часов круиза вы увидите Стамбул во всей его красе - большинство дворцов и мечетей, остановитесь у ряда исторических достопримечательностей и проедете весь пролив от Мраморного моря до Черного). Побывать на знаменитом Гранд-базаре и окунуться в восточную сказку наяву (базар занимает несколько кварталов, а построен еще в 1461 году). Попробовать дондурму (турецкий аналог нашего мороженого).

9. Гора Немрут-Даг

На горе Немрут-Даг в 62 г. до н. э. царь Антиох I построил для себя гробницу. Ее центром стал курган из мелких камней. Под курганом находится гроб Антиоха I Коммагенского, а вокруг — величественные статуи высотой 8 м. Чем заняться: увидеть памятники археологии, сохранившиеся с глубокой древности до наших времен, и горные пейзажи, открывающиеся с высоты в 2 150 м.

8. Древний город Сиде

Сиде находится на полуострове в 75 км от Анталии. С античных времен на территории старинного города сохранились стены, полуразрушенные колонны, общественные бани, можно также увидеть руины храмов Диониса и Аполлона и огромного театра, где проводились бои гладиаторов. Чем заняться: гулять по улицам, вымощенным 2 тыс. лет назад, между арок, колонн, храмов. И при этом бесплатно: современный Сиде органично вписался в древний и за вход в город денег не берут (посещение амфитеатра платное).

7. Водопады Капузбаши

Водопады Капузбаши находятся в Национальном парке Аладаглар и считаются одними из самых необычных в Турции. Это 7 водопадов, которые удивительным образом вырываются прямо из отвесных твердых скал. Высота одного из них доходит до 70 м. Это второй по высоте водопад в мире. Водопады Турции хороши и в зимнее время, когда потоки воды живописно застывают (на фото — водопад в Национальном парке Качкар, округ Ризе). Чем заняться: исследовать национальные парки, в которых находятся водопады. Например, в парке Аладаглар можно увидеть горные вершины и отвесные скалы, величественные каньоны и ущелья пещер. И там предоставляют туристам такие услуги, как сафари на джипах, возможность заняться рафтингом и пещерным туризмом.

6. Ликийская тропа

Ликийская тропа — это пешеходный маршрут, входящий в списки лучших туристических маршрутов мира и Европы. Его общая протяженность составляет 509 км. Маршрут пролегает по территории древней Ликии, на полуострове между Анталией и Фетхие. Чем заняться: подниматься в горы и спускаться в ущелья, проплыть по горной речке каньона Гейнюк к знаменитому висячему камню, прикоснуться к древним полуразрушенным постройкам и побывать на мистической горе Химера, из разных частей которой на протяжении всего года вырываются языки пламени.

5. Озеро Туз

Глубина озера Туз (тур. Tuz Gölü — Соленое озеро) составляет всего 1–2 м, а количество соли в его водах обеспечивает беспрерывную работу 3 шахт, находящихся поблизости. Чтобы оценить всю красоту озера, которое является вторым по величине в Турции, лучше приехать сюда в июле-августе. Именно в это время водоем окрашивается в красно-розовый цвет. Связано это с тем, что в летние месяцы планктон перестает поедать одноклеточную водоросль дуналиеллу солоноводную. Чем заняться: пройтись по поверхности Соленого озера пешком. Уникальный водоем также является любимым местом ценителей птиц: он стал домом для огромной популяции фламинго. Кроме того, здесь обитают серый журавль, дрофа, белолобый гусь, шилоклювка, луговой лунь и другие пернатые, которые смогли адаптироваться к соленой среде озера.

4. Древний ликийский город Мира

Ликия — это древняя страна на территории современных провинций Мугла и Анталия. От крупного ликийского города Мира остались развалины греко-римского театра и высеченные в скалах гробницы (фото вверху): у народов Ликии был обычай хоронить усопших на возвышенностях. В эпоху христианства Мира сохранила свою значимость: с 300 до 343 гг. н. э. епископом здесь был Николай из Патары, известный в православии как Николай Чудотворец. Католики называют его Санта-Клаусом, а турки считают отцом Рождества. Сегодня этот город является местом паломничества христиан всего мира. Чем заняться: увидеть своими глазами памятники исчезнувшей ликийской цивилизации. Узнать об истории и культуре народа, про который писал еще Гомер в «Илиаде».

3. Керпе

Керпе — один из самых маленьких турецких курортов на берегу Черного моря. Он расположен всего в 1,5 часа езды от Стамбула и идеален для тех, кто устал от шума популярных средиземноморских курортов Турции. Вся прибрежная линия в районе Керпе изрезана гротами и пещерами: волны Черного моря веками выдалбливали углубления причудливой формы в горах. Чем заняться: серфингом. Керпе, с его широкими пляжами и уединенными бухтами, — настоящий рай для серфингистов. Еще одно любимое развлечение отдыхающих — исследовать пещеры.

2. Гора Арарат

Гора Арарат находится на востоке Турции. Согласно библейским сказаниям, именно к ней причалил когда-то ковчег Ноя. Арарат состоит из двух слившихся основаниями конусов спящих вулканов: Большого Арарата и Малого Арарата. Высота первого составляет 5 165 м. Это самая высокая точка Турции. На склонах горы — национальный парк, цветущие долины, старинные монастыри и множество ледниковых пещер. Чем заняться: отдохнуть у подножия горы, совершить восхождение с проводником (это не требует особой альпинистской подготовки), посетить ледниковые пещеры: в них, по преданию, и расположился Ноев ковчег. Например, ледник Святого Якова — самый длинный ледник Арарата. Его протяженность составляет примерно 2 км.

1. Алачаты

Алачаты — деревня в Турции на полуострове Чешме, у побережья Эгейского моря. Центр деревни испещрен атмосферными мощеными улочками, на которых располагаются светлые домики под разноцветными черепичными крышами, утопающие в цветах. В этом уютном местечке ощущается дух двух стран: Турции и Греции, в состав которой когда-то входила Алачаты. Чем заняться: взять в аренду велосипед и кататься по улицам поселка, проводить время на пляже или в маленьких уютных ресторанчиках, знакомясь с местной кухней. Заняться виндсерфингом: в Алачаты 5 крупных виндсерфинговых центров, это место привлекает как опытных серферов, так и новичков. А в субботу — отправиться на центральную площадь: там с раннего утра разворачивается базар, где можно купить продукты, пряности, национальные сувениры.