14 странных особенностей чешского менталитета, которые приезжие прочувствовали на собственной шкуре

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В прошлом году Чехия попала в топ-10 самых привлекательных для переезда стран. В исследовании приняли участие более 20 тыс. человек из 180 государств мира. Одних здесь привлекает качественное и бесплатное образование, других — экология, а третьих — открытость и непосредственность самих местных жителей, которые готовы за чашкой чая обсудить свою и вашу личную жизнь.

AdMe.ru взглянул на Чехию глазами туристов и людей, которые переехали сюда жить. Помните, что опыт одного человека может разительно отличаться от опыта другого. Но в этом есть своя прелесть. А в конце статьи вас ждет бонус — животрепещущий лайфхак о том, как в Чехии можно избежать больших штрафов.

1. Для большинства чехов «путешествия» — одна из основных статей расходов

Жители страны не могли путешествовать до 1990 года из-за коммунистического режима. А сейчас им открыты все дороги, ведь Чехия находится в самом сердце Европы. Всего за несколько часов можно добраться до Германии, Австрии, Словакии и Польши. Для любителей путешествовать созданы все условия: отличные дороги, доступные автобусные, железнодорожные и авиабилеты. Местные жители на себя тратят меньше, чем на поездки, хотя предпочитают бюджетный формат путешествий, поэтому их часто можно встретить в самых дешевых хостелах или в кемпингах. Без туризма они попросту не могут. Это сильно отличает чехов от представителей многих государств, где пропагандируется идея о том, что внешний вид, красивая одежда и дорогая машина первостепенны, а на путешествия можно потратить то, что останется.

2. Тут лучше не вызывать скорую помощь без серьезной причины

На вызов приезжают водители, задача которых — максимально быстро доставить человека в больницу, и все. Однако если вдруг случился сердечный приступ, то приедет врач, который на месте окажет помощь. Страховая компания оплачивает вызов, только если жизни пациента действительно что-то угрожало. Если выяснится, что человек мог сам добраться до больницы, то ему придется заплатить штраф в размере 5 тыс. крон (около 16 тыс. рублей). Каждому местному жителю нужна страховка, с ней в больнице можно расслабиться: ни за какие манипуляции не придется платить ни копейки. Это не относится только к услугам стоматологов. А будущих мам ждет приятный бонус: роды и послеродовой уход полностью покрываются страховкой. Платить не придется даже в случае осложнений.

3. Нет чехов, которые не практиковали бы регулярные вылазки на природу — в походы, спортивные лагеря, на рыбалку, сплавы или велопрогулки

На фото президент Чехии и его телохранители.

4. Одних людей чешская кухня приводит в восторг, а других в уныние

«Чешская пицца».

Даже будучи членом Европейского союза, Чехия не ввела в эксплуатацию евро, а сохранила свою валюту — чешскую крону. Благодаря этому обстоятельству цены здесь ниже, чем в соседних государствах. Поэтому даже местные жители часто предпочитают питаться не дома, а в столовых и кафе на окраинах, которые не рассчитаны на туристов: меню там только на чешском.

Девушка из России, не так давно побывавшая в Праге, написала следующий отзыв: «Еда очень жирная, без специй, пресная. В Чехии едят только мясо с мясом, другой еды там просто нет. Даже морепродукты в ресторане можно найти с трудом. Выбор блюд для веганов очень скудный. Картошка и овощной салат. По вкусу как бумага». В противовес ей свое мнение о питании в Чехии высказала девушка, которая уже 8 лет живет в этой стране: «Многие, кто приезжает сюда в качестве туриста, вспоминают знаменитое „Вепрево колено“, булочку-трдельник и прочие радости. Не хочу никого разочаровывать, но я ни разу не видела, чтобы это самое „колено“ ели чехи. Это чисто туристическая фишка, на которой неплохо зарабатывают рестораны. Как вы догадались, трдельник тоже отнюдь не часть повседневного рациона. В повседневной жизни люди едят обычную еду. В каждой семье свои традиции и рацион, но можно сказать, что популярна свинина, а в качестве гарнира часто выступает картошка». Кстати, все это прекрасно уживается здесь с любовью местных жителей к продуктам без глютена. А еще тут популярна минеральная вода Mattoni, которая точно не каждому придется по вкусу: в отличие от привычной, эта минералка имеет сладкий вкус, напоминающий корень солодки.

5. Внешность тут не главное

Даже девушки не слишком щепетильны в вопросах ухода за собой. Так как нет спроса на услуги в сфере красоты, нет и предложения. Здесь проблематично найти хорошего парикмахера или визажиста, а опытный косметолог — это нечто из разряда фантастики. Человеку, который обеспокоен тем, как он выглядит, здесь будет тяжело, а местным до этого нет дела. Как ни странно, немаловажную роль в формировании внешнего вида людей здесь играют и безумно высокие цены на электричество, газ и воду. Своим впечатлением по этому поводу делится девушка, которая переехала из России в Чехию больше 10 лет назад: «Здесь все печально с гигиеной: ежедневный душ для многих — дорогое удовольствие. У них в порядке вещей не мыть кружки после себя: „Зачем? Я потом опять из нее попью“».

6. Большинство домов в Чехии — это не просто здания, а культурное наследие

Тем, кому повезло арендовать жилье в центре, стоит помнить, что в квартирах нельзя устанавливать пластиковые окна и делать ремонт, когда вздумается, так как многие дома находятся под охраной ЮНЕСКО. Для любого вмешательства нужно написать заявление и потом еще в течение нескольких лет ждать его рассмотрения. Даже владельцы недвижимости должны согласовать свои действия с ЮНЕСКО. А все потому, что большинство объектов в этой стране уникальны и их непременно нужно сохранить для потомков.

7. Государство дает каждому студенту, даже иностранному, возможность получить степени бакалавра и магистра бесплатно

Для этого нужно знать чешский язык и поступить в один из некоммерческих вузов страны. В ходе учебы будет ждать много самостоятельной работы: общение с преподавателями минимальное, и опека со стороны деканата не предполагается. Учащиеся могут уходить и приходить на лекции, когда им вздумается. Если кто-то считает, что он в силах сам освоить материал, то никто держать на занятиях не станет, тем более что преподаватели не отмечают присутствующих. Девушка, которая учится в Чехии, решила поделиться на Pikabu своими впечатлениями: «Студент свободен настолько, что может сходить разогреть себе супчик в контейнере или принести коробку пиццы и смело жевать прямо во время лекции. Видела своими глазами. Я не самый ленивый студент, а если оценивать себя объективно, то даже далеко не ленивый. Однако такое вольное начало закрыло мне глаза пеленой обманчивой легкости. За которой крылись проекты, дедлайны и экзамены».

8. Местные жители любят поговорить обо всем, что их волнует

Легко можно обсудить политику, погоду, культурные мероприятия и интересные места, своих собак, проблемы в мире или семье, а также вспомнить детство. Малознакомый человек вполне может огорошить порой излишней откровенностью даже в случайном диалоге. Пользователь Pikabu, который переехал в эту страну, отметил: «Чехи очень открыты в плане обсуждения их семейной и интимной жизни. Я, с вашего позволения, не буду углубляться в подробности и примеры, но, скажем так, запретных тем в этой области часто нет от слова „совсем“».

9. В этой стране обожают собак

«Собак пускают в большинство баров в Праге».

Собаки здесь как дети. Почти везде разрешен вход с собаками, и в заведениях для них есть специальная миска с водой и даже игрушки. Большинство гостиниц разрешают размещение с животными. Нужно лишь заранее сообщить, какая порода у вашего питомца и нужен ли будет какой-нибудь корм. Абсолютно все животные чипированы, что исключает вероятность потерять питомца. Если вдруг животное убежало, то полиция в течение нескольких часов найдет владельца.

«Столкнулся в Праге с такой красотой».

Женщина путешествовала по стране и поделилась своими наблюдениями: «Всем известно, что „обладатель“ младенца получает меньше внимания и сюсюканья от чехов, чем хозяин симпатичной собаки. Псам улыбаются, их хвалят вслух, их просят взять на ручки и погладить, спрашивают: „Он, конечно, спит с вами в кровати? Как не спит?!“ — и умиляются всем трамваем».

10. Забота об экологии и бережное отношение к природе — это стиль жизни и образ мысли

«В Праге можно взять бесплатные бумажные пакеты для собачьих отходов. Я не видел людей, использующих пластиковые пакеты».

Здесь сортируют мусор, и это целое искусство — запомнить, в бак какого цвета отправляется картон, а куда лампочка или чайный пакетик. Детей с детства учат заботе об окружающей среде в увлекательной игровой форме, формируют экопривычки, которые помогут в будущем. Повсеместно используются электронные билеты, многоразовые экосумки и бумажные пакеты. Сенат Чехии одобрил запрет на продажу в стране отдельных одноразовых изделий из пластика — с полок магазинов исчезли ушные ватные палочки, одноразовая посуда, соломинки для напитков и упаковка для еды навынос.

11. В этой стране все не очень много работают

Чаще всего в государственных органах рабочий день длится до 17:00, а 2 раза в неделю — до 14:00. Быстро заехать в какую-нибудь инстанцию и решить свою проблему не получится. Местные супермаркеты работают до 22:00, а рестораны — до 23:00. Захочется ночью поесть — терпи до утра. Во время государственных праздников жизнь замирает: супермаркеты, магазины и даже торговые центры закрыты.

12. С «зайцами» тут не церемонятся

В Праге действует система проездных — можно купить на месяц, на полгода и на год. Действие проездного билета распространяется на трамваи, метро, автобусы, фуникулеры — словом, использовать его значительно дешевле, чем покупать обычные билеты по отдельности. Обычно проездной никто не проверяет: никаких кондукторов или турникетов в транспорте нет. Но в любой момент могут зайти контролеры. Такая ситуация произошла с девушкой в Чехии: «Подхожу я к аппарату пробить билет, а он ни в какую. Попробовала прокомпостировать несколько раз, но ничего не получилось. Я подумала: билет есть, совесть чиста, а проверяющим, если что, объясню ситуацию. Зашли контролеры — я им протягиваю билетики, рассказываю, что человек-то я добросовестный, но в трамвае не работает аппарат. По закону подлости у них пробить билет, естественно, получилось. Выписали штраф — 800 крон, а это примерно 2,5 тыс. рублей».

13. Здесь наверняка есть профессия «дизайнер детских площадок»

Здесь не встретишь разношерстных горок и каруселей, собранных во дворе. Невооруженным глазом видно, что в Чехии над каждой площадкой работают дизайнеры и в каждом конкретном случае используют определенные материалы, придерживаются одного стиля. Так как место для игр детей огорожено и на ночь закрывается, на площадках не встретишь сомнительных молодежных компаний и людей, выгуливающих собак. Часто родители оставляют игрушки и всякую мелочь вроде ведер и лопаточек в песочнице для совместных игр детей. А за состоянием качелей и горок следят специально обученные люди. Это доказывает история мужчины, который переехал сюда со своей семьей: «Живем в Праге. Сегодня гулял с дочуркой во дворе на детской площадке. Вышли, увлеченно копаемся в песочнице, а вокруг — никого, мы одни. Тут приходит непонятный мужичок и начинает все качели и горки рассматривать, изучать всячески. Я подошел и познакомился. Оказывается, работает человек на фирму, которая в его лице обязана 2 раза в год обходить все детские площадки и проверять все снаряды на пригодность. Мне он сообщил, что „петушок“, на котором мы любим кататься, имеет странную сидушку, становящуюся на солнце липкой, и ее необходимо заменить. А если я еще о чем-то знаю, то могу с ним поделиться, и он это внесет в список для ремонта».

14. Не принято трястись над детьми так, будто они хрустальные

Родители продолжают вести активный образ жизни и с малышами: их берут в походы, ездят с ними на велосипедах и в общественном транспорте, посещают рестораны. Никого не удивит, если родители взяли ребенка с собой в бар, и, скорее всего, там найдется и для него занятие — детский уголок с игрушками. Девушка 3 года назад переехала в Прагу и увидела, как семьи ведут себя на прогулке: «На улице около +15 °C, и каждый 3-й малыш босиком на площадке. Родители в Чехии кажутся пофигистами: сидят себе на лавочке и наблюдают, как ребенок карабкается на верхотуру, ест песок или обливается ледяной водой из колонки».

Бонус: о сумме штрафа можно договориться

Был проездом в Чехии. Взял в аренду авто. Съездил в Карловы Вары, отдохнул. Еду обратно и уже в Праге пристраиваюсь за автобусом и продолжаю движение, навигатор уверенно ведет.

Тут откуда ни возьмись полицаи.

— Вы проехали под знак «Движение запрещено»!

— Как? Я за автобусом ехал, ничего не нарушал.

— Автобусам сюда можно. А вам — ни-ни.

— Простите, не знал, можно ехать?

— Нет. Будет штраф.

— Какой?

— От 500 до 5 тыс. крон. [Крона тогда рубля полтора стоила.]

— Понятно. (С грустью.) А можно 500?

— Можно. Оплата сразу.

Оказывается, можно торговаться. © Yrbaltic / Pikabu

Смогли бы вы жить в стране с такими устоями и привычками местных жителей?