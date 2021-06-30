14 диковинных фактов о Португалии, узнав которые хочется воскликнуть: «Да у них там своя атмосфера!»

Португалия — одна из старейших стран Европы. При ее упоминании у нас сразу возникают ассоциации с залитыми солнцем произведениями архитектуры и величественным океаном. Сформированная веками культура местных жителей также вызывает желание познакомиться с ней поближе. Например, узнать, что это за чувство — саудаде и почему здесь так любят сладости из желтков.

Мы в AdMe.ru выведали новые факты о красочной Португалии и даже успели мысленно туда отправиться, пока готовили эту статью.

Португальцы порой испытывают саудаде

Слово saudade не имеет точного перевода на какой бы то ни было язык. Между тем оно играет важную роль в культуре и позволяет понять меланхоличную душу португальца. Часто этот термин связывают со словом «ностальгия», но это далеко не одно и то же. Саудаде — это тоска по чему-то, чего не существует в настоящем или даже не может существовать. Предполагают, что это понятие возникло в эпоху Великих географических открытий, когда мореплаватели отправлялись в путь, движимые этим чувством. Жители Португалии назвали «саудаде» словом 2020 года, подразумевая, что никогда столько не предавались такой тоске, как в последнее время.

У жителей Португалии нет обеденного стола на кухне

Типичная кухня в португальском жилище — это вытянутое помещение, в котором нет ни удобных стульев, ни стола. Это место отведено только для приготовления пищи. А принимать ее полагается если не в отдельно оборудованной для этого столовой, то в гостиной. Даже если ее габариты невелики, жители Португалии найдут способ разместить там большой обеденный стол.

Здесь ужинают не раньше 8 часов вечера

Португальцы — любители поесть на ночь. Самый поздний прием пищи приходится на период с 8 до 10 часов вечера. И даже рестораны открывают лишь к этому времени: в 19 часов. Причем первый час работы они пустуют. Завтракают же местные в 8 часов утра, а обедают — около 13. В течение дня устраивают себе перекусы.

Большая часть местных десертов — из желтков

В Португалии существует огромное количество десертов, сделанных на основе яичных желтков. Желтки добавляют в тесто, в начинку или даже едят в засахаренном виде как самостоятельное блюдо. Так повелось еще со времен Великих географических открытий. Тогда яичный белок широко применялся в бытовых целях, например для фильтрации: белки добавляли в напитки, они соединялись с ненужными частицами и оседали на дно. Выбрасывать оставшиеся желтки было бы слишком расточительно для португальских женщин, поэтому они изобрели массу рецептов с их использованием.

Местных раздражает, когда кто-то ест на ходу

Местные жители могут и оскорбиться, завидев шагающего и одновременно жующего человека. Прием пищи здесь — священный ритуал, блюда следует вкушать сидя и неторопливо. Конечно, уличные лавки с фастфудом никто не отменял, но для употребления купленных там продуктов принято отыскивать удобное местечко. Поглощать что-нибудь вкусненькое на ходу в Португалии считается дурным тоном.

Считается, что в этой стране самый красивый ресторан McDonald’s

По мнению путешественников, самый красивый в мире ресторан популярной сети быстрого питания находится в Порту. Он расположен в старинном здании, внутренний облик которого сохранил элементы стиля ар-деко: хрустальные люстры, барельефы и пестрые витражи, выполненные талантливыми художниками. Вход в заведение украшает огромный бронзовый орел. Местные зовут ресторан «имперский McDonald’s».

В канун Рождества можно поскользнуться на банановой кожуре: все едят бананы

24 декабря в португальском городе Брага тысячи людей собираются на улице для того, чтобы соблюсти традицию под названием «бананейра». Так за несколько часов до рождественского семейного ужина жители и гости города дружно отмечают начало праздника, поедая банан и запивая его напитком.

Называть новорожденных помогает государство

Здесь на законодательном уровне утверждены списки разрешенных и запрещенных имен. Первый включает в себя португальские имена, поскольку они позволяют сохранять самобытность страны. В перечне запрещенных можно обнаружить ряд имен из популярной культуры, например Бен-Гур, Нирвана, Хендрикс. Если новоиспеченные родители решили наречь ребенка, не ссылаясь на список разрешенных имен, то государственный регистрационный орган должен дать зеленый цвет. Основанием для отказа могут стать такие формулировки: имя не звучит по-португальски, не соответствует полу, ставит человека в глупое положение.

В декретный отпуск идут оба родителя

В Португалии наряду с декретным отпуском для матери существует и обязательный декретный отпуск для отца продолжительностью 20 дней. Их необходимо использовать в первые 6 недель жизни малыша либо сразу, либо по частям. При этом 5 дней отпуска новоиспеченный папа по закону должен взять сразу после рождения младенца.

После окончания школы молодые люди берут тайм-аут на год

Выпускники школ не спешат подавать документы для поступления в учебное заведение, а берут год передышки для поисков своего призвания. Проблем с этим нет даже у юношей: в стране отсутствует обязательная воинская служба. Такие каникулы португальцы называют на английский манер — gap year. Молодые люди берут деньги, которые скопили за счет несъеденных школьных обедов или получили в дар от бабушек-дедушек, и едут путешествовать.

Здесь принято без повода дарить подарки сотрудникам

В Португалии подарок коллеге или партнеру не расценивается как взятка, а служит знаком уважения. Их делают, как правило, в начале деловой встречи. В качестве презента выступают напитки, книги, галстуки и шарфы. Отказаться от подарка значит проявить невоспитанность. Преподносить что-то в ответ тоже нежелательно. Нужно лишь отправить благодарственное письмо после встречи. Также португальские фирмы задаривают своих клиентов на Рождество, отправляя им небольшие сюрпризы.

Туалетная бумага не самое популярное средство гигиены

Большинство жителей Португалии не использует дома туалетную бумагу. Видимо, она здесь считается неоправданным расточительством по сравнению с биде. Установка такой небольшой ванны с фонтанчиком в санузле является обязательной с 1975 года, и, по мнению местных, отвечает всем требованиям гигиены. И это несмотря на то, что в стране работает популярная компания Renova, которая производит туалетную бумагу веселых цветов на экспорт.

В Португалии запрещено использовать океан в качестве отхожего места

В Португалии существует официальный запрет, который часто попадает во всевозможные списки самых странных законов Европы. Здесь нельзя справлять малую нужду в океан, иначе могут арестовать. Конечно, маловероятно, что такое действие где-то в другой стране одобряется. Но возникает вопрос, как же ловят нарушителей.

Гарри Поттер — португалец. Так здесь думают

Начало таким слухам положил тот факт, что Джоан Роулинг в период с 1991 по 1993 год жила и работала преподавателем английского языка в Порту. В это время она уже вынашивала идеи о приключениях Мальчика, Который Выжил и, по ее словам, придумала здесь одну из своих любимых глав 1-й книги. Поэтому туристические гиды с гордостью заявляют, что Гарри Поттер «родился» именно в Порту, и водят гостей города по колоритным местам, которые, по их заверениям, стали прототипами многих локаций книжной вселенной.