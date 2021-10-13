14 школьных вопросов, которые могут поставить в тупик даже золотого медалиста, но не вас

Помните, как вас вызывали на уроках географии к доске и просили показать на карте, где находится Гваделупа или река Лимпопо. И вот вы выросли и делаете домашнее задание уже для своих детей, но в памяти порой всплывают какие-то смутные знания о пассатах и муссонах. Возможно, не все были прилежными учениками в школе и смогут с ходу назвать точное количество океанов и материков. Однако любовь к географии возвращается к каждому, кто садится в кресло у иллюминатора и пытается угадать, над каким городом или страной летит самолет.

Мы в AdMe.ru смахнули пыль с нашего учебника по географии за 9-й класс, чтобы вспомнить каверзные вопросы о нашей планете.

1. Флаг какой страны не имеет оттенков красного, белого и синего?

2. Какое море не имеет берегов?

3. Назовите страну в Западной Европе, которая не имеет столицы

4. В какой европейской стране нет постоянных рек и озер?

5. Назовите самую высокую гору мира относительно центра Земли

6. В какой европейской стране вас не могут покусать комары?

7. Назовите самый большой остров на Земле

8. Какая страна имеет самое большое количество часовых зон?

9. Что такое Титикака?

10. Назовите страну, которая производит больше всего оливкового масла в Европе

11. Как называют коренных жителей Монако?

12. Столица какого государства имеет самое длинное название?

13. С каким государственным флагом европейской страны чаще всего путают флаг Индонезии?

14. Воздух в циклонах в Южном полушарии циркулирует по часовой стрелке или против?

Ответы

1. В настоящее время флаг Ямайки является единственным в мире государственным флагом, который не содержит оттенков красного, белого или синего цветов.

2. Границы Саргассова моря определяются четырьмя течениями, которые циркулируют в Атлантическом океане, поэтому у него нет твердых берегов.

3. Из всех стран Европы только Швейцария не имеет официально признанной столицы.

4. Мальта — единственная страна в Европе, в которой отсутствуют постоянные реки и естественные озера.

5. Если измерять высоту горы от центра Земли, эквадорский вулкан Чимборасо окажется на 2 км выше Эвереста (6 384,4 км против 6 382,3 км от центра планеты).

6. В Исландии из-за изменчивого и порой сурового климата нет ни единого комара.

7. Гренландия является самым большим островом в мире, его площадь более 2 млн кв. км.

8. Франция является своеобразным рекордсменом по сравнению с другими странами и насчитывает 12 часовых поясов, если учитывать все ее заморские департаменты и прочие территории.

9. Титикака — это самое большое озеро в Южной Америке по запасам пресной воды.

10. Более 60 % оливкового масла для жителей Европы производится в Испании.

11. Коренных жителей Монако называют монегасками.

12. Бангкок попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое длинное название города в мире (официальное название столицы Таиланда состоит из 168 букв).

13. Государственные флаги Индонезии и Монако почти идентичны, единственное отличие заключается в том, что флаг Индонезии немного шире, чем флаг Монако.

14. Воздух в циклонах циркулирует по часовой стрелке в Южном полушарии и против часовой стрелки в Северном полушарии.