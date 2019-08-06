14 секретов, о которых не рассказывают обычным пассажирам самолетов, а зря

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Перелеты и аэропорты не всегда ассоциируются с комфортом и наслаждением, только если вы не обладатель частного суперджета. Однако есть множество хитростей и уловок, которые помогут сделать ваш полет в любую точку мира удобным и доступным. Например, простая комбинация клавиш поможет купить билеты дешевле, а специальная наклейка — получить багаж быстрее и избежать очереди в аэропорту.

Мы в AdMe.ru раскроем секреты стюардесс и опытных путешественников, которыми и вы сможете легко воспользоваться уже при ближайшем перелете.

1. Как обращаться с багажом

Многие путешественники считают, что наклейка со словом «Хрупкое» (Fragile) поможет обезопасить ваш чемодан от повреждений. Еще такой стикер поможет получить багаж немного быстрее. Дело в том, что вещи с подобными наклейками обычно кладут сверху остальных чемоданов, а это означает, что на ленту получения багажа он приедет одним из первых.

И еще один совет от часто летающих людей. На ленте получения багажа у большинства пассажиров будут практически одинаковые темные чемоданы. Чтобы каждый раз не сверять этикетки, лучше сразу покупайте яркий чемодан, который можно легко распознать.

2. Как правильно упаковывать вещи

Заполняйте все пространство чемодана, чтобы вещи не могли свободно перемещаться внутри него. Тяжелые предметы положите ближе к стенкам чемодана, а самые хрупкие кладите в центр.

Стеклянные сувениры лучше заворачивать в картон, а не в одежду. Для этого подойдет, например, коробка из-под обуви. В отличие от мягкого полотенца, плотный картон сможет надежнее защитить хрупкое изделие, если чемодан уронят или положат на него что-то тяжелое.

Перед вылетом не поленитесь сделать фотографии содержимого чемодана. Так вам будет легче подтвердить пропажу вещей, если чемодан вдруг где-то затеряется.

3. Как экономить на покупке билетов

Сочетание клавиш Ctrl + Shift + n поможет отыскать более дешевые билеты, так как переводит ваш компьютер в режим инкогнито. Таким образом, сайты авиакомпаний не будут запоминать историю поиска. Следовательно, они не будут предлагать варианты по чуть завышенной цене, чтобы у вас сложилось впечатление, что стоимость перелета дорожает с каждой минутой.

Еще одно хитрое правило на сайтах авиакомпаний — это покупать билеты на языке той страны, в которую вы летите. Пусть это будет немного сложнее, но цена каким-то магическим образом возрастает, если вы переходите с официальной английской версии сайта на ваш родной язык и, например, на домен ru.

И еще очень важное правило, которым пользуются часто летающие пассажиры, — это покупка билетов во вторник после 15:00. Бронировать их лучше за 6 недель до даты вылета. Самое загруженное время — вечер пятницы и утро понедельника, и, как следствие, наиболее дорогие билеты обычно бывают именно в эти часы.

Иногда покупка билета с пересадкой в нужном городе может стоить гораздо дешевле, чем просто прямой перелет. Например, вы возвращаетесь из США в Европу через Хельсинки, а конечным пунктом в маршрутной квитанции будет Стокгольм. Но прямой перелет из Штатов в Финляндию может оказаться дороже, чем с еще одним дополнительным вылетом в Стокгольм.

4. Как правильно выбирать место в самолете

Кресло у прохода многих раздражает, так как подлокотник на нем не поднимается и вставать оттуда не очень удобно, особенно если у вас откинут столик. В некоторых самолетах поднять подлокотник можно, нажав на тайную кнопку. Стюардессы об этом знают, но вряд ли вам расскажут, так как ручка заблокирована специально, в частности для того, чтобы бортпроводники случайно не задели вас тележкой с едой.

Бывалые путешественники рекомендуют бронировать 11-е или 12-е места, так как из-за суеверий мало кто хочет лететь в кресле под номером 13. Поэтому шанс, что с вами рядом на «несчастливом» сиденье никого не будет, достаточно велик.

Если вы путешествуете вдвоем, то бронировать лучше место в одном ряду у окна и прохода. Есть вероятность, что оно останется свободным, так как обычно это самая некомфортная посадка для пассажира. Ну а если самолет окажется набитым битком, то вы легко поменяетесь с вашим соседом и будете сидеть вместе в любом случае. Ели это, конечно, не запрещено правилами авиакомпании.

Если вы планируете спать в самолете, то выбирайте место у иллюминатора, чтобы удобнее облокотиться о фюзеляж. Но перед этим вспомните, на каком боку вы обычно спите в постели. Если на правом, то выбирайте правый борт, если на левом, то левый. Так вам будет намного проще заснуть.

Выбрать удобное место в самолете можно с помощью различных сервисов, где нужно просто ввести номер вашего рейса и аэропорт вылета. На схеме вам покажут, где больше места для ног, где есть розетки, чем вас будут кормить на борту, а также другую полезную информацию.

Заходить в самолет лучше последним. Так вы сможете выбрать любое свободное место, которое может оказаться чуть лучше, чем то, которое указано у вас в билете.

5. Как пронести воду в бутылке

Если не хотите покупать простую воду в аэропорту за немалые деньги, то существует один необычный способ сделать это, не нарушая правила безопасности. Вы можете заморозить бутылку с водой дома и, если лед не растает, пронести его через зону досмотра. На сайте Американской службы безопасности аэропортов есть официальная рекомендация на этот счет. Но все-таки лучше взять просто пустую бутылку с собой в аэропорт и после прохождения контроля наполнить ее водой из питьевого фонтанчика.

6. Как избежать очередей в аэропорту

Многие часто летающие путешественники заметили, что если вы стоите в очереди на досмотр ручной клади или проходите паспортный контроль, то лучше выбирать крайнюю левую очередь. По большей части люди — правши, и чаще всего они неосознанно поворачивают направо, поэтому вероятность, что очередь с левой стороны будет двигаться быстрее, гораздо выше.

Чтобы не задерживаться на досмотре, кладите все мелкие вещи не в карманы брюк, а в куртку. Верхнюю одежду вы можете быстро снять и положить на ленту проверки багажа. Таким образом, риск что-то случайно потерять будет гораздо меньше, так как наибольшее число вещей в аэропорту пропадает и забывается именно на пунктах досмотра.

Для быстрого прохождения досмотра ноутбук и жидкости кладите в ручную кладь последними, так как их всегда просят вынуть из сумки для инспекции. Часы и украшения, а также ремни тоже лучше положить в карман куртки, пока вы еще стоите в очереди.

7. Как легко найти зарядку в аэропорту

Многие путешественники делятся историями о том, что они легко находили зарядное устройство в бюро находок аэропорта. И неважно, что они его даже не теряли, а просто забыли дома. По правилам аэропортов, если вещь не была востребована в течение 90 дней, то ее можно просто отдать нуждающемуся пассажиру.

Если вы не нашли в аэропорту розетку, то попытаться зарядить свой смартфон вы можете от больших телевизоров, которые есть практически в каждом зале ожидания. С обратной стороны плазменной панели вам необходимо найти USB-разъем и подсоединить к нему смартфон. Зарядка будет работать, только если телевизор включен. Таким же лайфхаком можно воспользоваться и в отеле, если вы потеряли штекер от зарядки, но у вас остался только провод.

8. Что делать, если застряли ночью в аэропорту

Если вы не хотите столкнуться с задержкой рейса, то лучше выбирать самый ранний вылет из аэропорта, где самолет находился на ночной стоянке. Эту информацию можно заранее узнать в справочной аэропорта или авиакомпании. Выбирая рейс с пересадкой, помните, что необходимо время на то, чтобы в аэропорту успели переложить багаж из первого самолета во второй. Между пересадками должен быть минимум один час — так менее вероятно, что багаж потеряется.

Но если вы все-таки пропустили свой рейс или по каким-то другим причинам должны остаться ночевать в аэропорту, то существуют сервисы, которые помогут вам найти лучшее место для сна практически во всех крупных авиаузлах мира. Также там легко получить информацию о нахождении медработников, розеток, душевых и детских комнат.

9. Как подключиться к Wi-Fi бесплатно

Во многих аэропортах доступ к Wi-Fi предоставляется бесплатно, но в особо «жадных» местах вы можете попробовать подойти к бизнес- или лаундж-зоне и подключиться к их сети. Для вашего удобства путешественники делятся здесь паролями от сетей в аэропортах по всему миру.

10. Как получить преимущества бизнес-класса

Если в экономклассе вы хотите получить обслуживание на уровне бизнес-класса, то вам в первую очередь нужно быть милыми с бортпроводниками, обращаться к ним по имени и улыбаться. Стюардессы признаются, что они с удовольствием бесплатно повысят класс обслуживания на борту, если пассажир им понравился.

11. Почему не следует дотрагиваться до лица

В самолетах очень грязно, признаются сами стюардессы. Здесь легко подцепить какую-нибудь заразу, поэтому не стоит ходить разутыми по салону, есть что-то, что упало на столик впередистоящего кресла, и дотрагиваться до лица.

12. Как легче преодолеть смену часовых поясов

Опытные стюардессы рекомендуют выбирать рейс таким образом, чтобы он прилетал в пункт назначения вечером, около 16:00. Так у вас будет достаточно времени, чтобы добраться до гостиницы, помыться и поужинать, а затем лечь спать.

Если вы собираетесь лететь на восток, то за 3 дня до вылета нужно постараться ложиться и вставать раньше. Во время посадки в самолет переведите ваши часы на время вашего пункта назначения, чтобы во время полета попытаться хотя бы мысленно перестроиться на другой часовой пояс.

13. Как получить бесплатные экскурсии

Узнайте заранее, есть в аэропорту, где ваш ожидает долгая пересадка, льготные экскурсии. Например, если вы прилетели в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines, то вы можете отправиться на бесплатную автобусную экскурсию по городу. Существует одно условие: время до вашего следующего рейса должно быть не менее 6 часов, но и не более суток.

14. Что за волшебное слово «касалетка»?

Хотите «добавки» в самолете? Попросите еще одну касалетку. Так называется упаковка с горячим (коробочка из фольги).

Когда пассажир просит касалетку, стюардессы понимают, что человек много путешествует и знает о том, что на борту очень часто бывают дополнительные порции горячего. Поэтому, скорее всего, вам не откажут.

Какой совет вы могли бы дать тому, кто впервые собирается лететь на самолете?