14 самых удаленных от цивилизации поселений, куда не хотят пускать туристов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жить на краю света, когда в радиусе тысячи километров вокруг нет ни единой человеческой души, — каково оно? В современном мире до сих пор существуют места, куда добраться не так просто, как кажется. В лучшем случае вас ждет многодневная поездка на судне по океану, а в худшем — пешеходный подъем, спуск по горным тропам или даже копья и стрелы недружелюбных аборигенов.

Редакция AdMe.ru выяснила, какие города достойны звания самых удаленных от цивилизации.

1. Эдинбург Семи Морей, Тристан-да-Кунья

Одно из самых удаленных мест на планете находится в Тихом океане на островах Тристан-да-Кунья. В центре островного архипелага лежит маленькое поселение — Эдинбург Семи Морей. В этой деревушке проживают всего 270 человек, каждый из которых является потомком первых поселенцев, высадившихся на острове еще в XIX веке.

В Эдинбурге есть средняя школа имени Святой Марии, медпункт, одно кафе, магазинчик, почта и 2 церкви. Если жителям нужны какие-то особые товары с материка, заказ придется делать за несколько месяцев, чтобы успеть передать его вместе с проходящим судном.

Если вам удастся попасть на остров, то покинуть его будет совсем не просто: аэропорта здесь нет, как нет и специальных рейсов на материк. Примерно раз в месяц на остров причаливает рыболовецкое судно из Южной Африки, поэтому большинство туристов передвигаются на собственных катерах.

2. Уиттиер, Аляска

218 человек проживают в Уиттиере — городке, который был основан в 1969 году. Почти все население города живет в 14-этажной бывшей казарме. Сам город расположен на берегу пролива Принца Вильгельма.

Проехать в Уиттиер можно несколькими путями: сушей на автомобиле или поезде, морем на любом судне или самолетом, но только в летнее время года. Зимой (а она длится с октября по апрель) городок накрывает метровый слой снега, а ветер скоростью несколько десятков километров в час — здесь совершенно нормальное явление. Погода настолько сурова, что дети ходят в школу через тоннель прямо из дома.

3. Город звезд, Антарктика

В Городе звезд в основном живут военные люди и ученые, потому что изначально поселение было построено на основе военно-воздушной базы и исследовательской лаборатории, в которой побывал сам Стивен Хокинг. Летом население города составляет около 120 человек, а зимой — только 80, поскольку многие во время сильных холодов (а температура здесь опускается до —50 °С) отсылают семьи на материк.

Каждый человек, который хочет попасть в эту деревню, находящуюся на краю света, должен удалить аппендикс. Необходимость продиктована тем, что ближайшая больница находится в тысяче километров от Города звезд, а в самом поселении есть врачи, но ни один из них не является хирургом.

4. Медог, Китай

На востоке труднодоступных гималайских гор вдали от цивилизации находится китайский город Медог с населением около 10 тыс. человек. До 2013 года, когда была построена магистраль, соединяющая город с внешним миром, его неофициально называли «таинственным лотосом» из-за труднодоступности. Добраться до городка можно было только по горным тропам. Впрочем, из-за погодных условий построенное шоссе работает лишь несколько месяцев в году.

Однако даже с появлением настоящей дороги власти Медога не спешат открывать двери толпам туристов. Местные опасаются, что туристический поток уничтожит природу восточных гор, и поэтому регулируют количество гостей.

5. Остров Десепшен, Антарктика

Вулканический остров Десепшен на 60 % покрыт льдом, а сам вулкан все еще подает признаки жизни: последнюю сильную активность зафиксировали в 1990-х годах. Туристов это место влечет термальными водами, однако даже тут кроется опасность. Если случайно взбаламутить воду, смешав горячие и холодные потоки, можно сильно обжечься или, наоборот, получить легкое обморожение.

Постоянно на острове проживают только сотрудники местных научных станций. Также на Десепшене гнездятся огромные колонии пингвинов, которые совершенно не боятся людей, и это настоящий рай для орнитологов: несмотря на суровую погоду, здесь обитают 8 видов птиц.

6. Архипелаг Питкэрн, южная часть Тихого океана

Британский архипелаг Питкэрн состоит из 5 островов, обитаемым из которых является только один, названный по имени самого архипелага. На других отсутствуют источники пресной воды. Единственный обитаемый остров не может похвастаться даже сотней жителей — здесь проживают только 50 человек. Считается, что это самая малонаселенная территория на планете.

Огромную роль в жизни острова играет туризм. Гости могут проживать в домах местных семей или в отдельных пансионах. Прибыть на остров можно только океаном: судно миграционной службы недалеко от берега «стыкуется» с местной шхуной — туристы вместе с вещами перекочевывают на новый корабль, после чего отправляются уже на сушу.

7. Кокосовые острова (Килинг), Австралия

Кокосовый архипелаг представляет собой группу из 27 коралловых островов, населены из которых только 2 — Уэст-Айленд и Хоум. Население составляет около 600 человек, почти все из них занимаются выращиванием кокосовых пальм и обслуживанием аэропорта.

Основное туристическое развлечение — пляжный отдых и прогулки на лодках. Также Килинг считается раем для дайвинга: здесь более 500 видов рыб и больше 100 видов кораллов.

8. Супай, штат Аризона

Супай — одно из немногочисленных мест в США, куда очень трудно добраться. Деревня с населением в 600 человек находится на дне Большого каньона, глубина которого в среднем составляет больше 1 км. Есть 2 возможных способа попасть сюда: на самолете или горными тропами (часто при этом используют мулов).

Но чтобы посетить деревню, придется получать разрешение у властей, а этого ежедневно пытаются добиться 300–400 человек.

9. Калаупапа, Гавайи

В конце XIX века гавайское правительство, борясь с распространением проказы, отправило около 8 000 зараженных людей на далекий мыс Калаупапа на острове Молокаи. От основной части острова мыс отрезан высокими скалами, а на востоке, севере и западе омывается водами океана.

Переселенцы оказались предоставленными самим себе вплоть до первой половины ХХ века, когда государство построило на Калаупапе несколько общежитий и больницу. Закон о ссылке прокаженных отменили в 1969 году, но большая часть населения отказалась возвращаться в цивилизованный мир.

Сейчас в Калаупапе находится большой национальный парк. Туристам запрещают фотографировать местных жителей и путешествовать по территории без гида. Добраться же сюда можно 3 способами: самолетом, пешком или верхом на мулах.

10. Иллоккортоормиут, Гренландия

Добраться до Иллоккортоормиута так же трудно, как произнести его название: несколько месяцев в году дважды в неделю из Исландии в это поселение направляется самолет, но после приземления придется лететь вертолетом, если повезет, или плыть к городу на лодках. В этом удаленном от цивилизации месте проживают около 500 человек.

Из развлечений здесь есть паб, который работает только один вечер в неделю, магазин с жизненно необходимыми продуктами и почта. Туристам доступны катания на собачьих упряжках, охота и прогулки на каяках.

11. Полуостров Кейп-Йорк, Австралия

Кейп-Йорк — самая северная часть Австралии — остается одним из последних районов на Земле, которые еще не освоены человеком. Причина крайне проста: единственная дорога, ведущая на полуостров, не заасфальтирована и в сезон дождей становится непроходимой. Чтобы попасть в Кейп-Йорк, придется воспользоваться вертолетом.

Проживают здесь в основном аборигены, численность которых составляет около 18 тыс. человек. Раз в 2 года местные жители устраивают открытый Фестиваль аборигенных культур с традиционными танцами, обрядами и лесными прогулками по тайным тропам леса.

12. Ла-Ринконада, Перу

Ла-Ринконада — самый высокий населенный пункт на планете. Городок находится на уровне 5 000 метров над уровнем моря, поэтому, кстати, здесь наблюдается недостаток кислорода и резкие перепады температуры (днем выше ноля, ночью — ниже). Однако это не останавливает 30 тыс. местных поселенцев, ведь здесь находятся огромные залежи золотой руды.

Изначально на территории города проживали аборигены, но после открытия источника полезных ископаемых сюда стали стекаться золотодобытчики. Со временем маленькая деревушка превратилась в целый город, но неблагоустроенный: у местных большие проблемы с канализацией, а земля здесь ядовитая из-за ртути, которая выделяется в процессе добывания золота.

13. Северный Сентинель, Бенгальский залив

На Северном Сентинеле возле берегов Мьянмы живут аборигены, которые даже не научились добывать огонь. На протяжении веков сентинельцы избегают любых контактов с внешним миром и пытаются уничтожить людей, которые подходят близко к острову, с помощью самодельных луков и копий.

Аборигены имеют темную кожу, кудрявые волосы и рост около 140–150 см. Формально они находятся под властью индийского правительства, однако органы власти решили больше не пытаться установить контакт с племенем, поэтому Северный Сентинель де-факто считается суверенной территорией, которая никому не принадлежит.

Антропологи предполагают, что на острове живет около 2–3 семей общей численностью примерно 40 человек. Но узнать точное количество невозможно: от камер племя надежно защищают густые леса. Совершенно точно известно, что сентинельцы не занимаются земледелием. Пищу они добывают охотой и собирательством.

14. Острова Кергелен, Франция

Постоянных жителей на суровом антарктическом острове нет. В зимние месяцы там проживают и работают около 70 человек, летом — чуть больше 100. В основном это метеорологи — они ведут наблюдения и осуществляют запуски метеорологических ракет.

Самое неприятное на островах — ветра, которые часто достигают скорости 150–200 км/ч. Кроме того, здесь практически не бывает тепло — очень редко температура летом поднимается до 15 °С.

На архипелаге обитают крупные колонии пингвинов и тюленей. Также здесь живет большая популяция кроликов и небольшая домашних кошек. Эти животные были привезены людьми, но со временем одичали и расселились по острову.

А вам бы хотелось побывать в каком-нибудь из этих городов, а может, вы мечтаете о такой уединенной жизни?