14 рискованных и пугающих дорог, по которым добираются в школу дети со всего мира

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Не секрет, что дети иногда ленятся и не хотят идти в школу. Однако в некоторых уголках планеты, чтобы получить знания, ученикам приходится буквально преодолевать невероятные сложности и даже рисковать жизнями.

Мы в AdMe.ru выбрали 14 самых опасных и трудных дорог, которыми добираются на учебу школьники со всего мира. Не забудьте показать их своим детям, когда те вдруг захотят прогулять школу.

Так египетские школьники возвращаются домой после занятий

В китайской провинции Сычуань школьники одной из деревень поднимаются по отвесной скале высотой 1 400 метров

В 2016 году там установили стальную лестницу, до этого же дети буквально взбирались к знаниям по старым виноградным лозам.

В Кашмире школьницы добираются на учебу по озеру Дал на лодке-шикаре

При этом никто из взрослых их не сопровождает: девочки сами гребут веслами.

В деревне недалеко от Манилы школьницы пробираются на учебу по каменистому берегу залива Субик (Филиппины)

Мужчина везет домой из школы шестерых детей (Индия, штат Уттар-Прадеш)

На индонезийском острове Ява дети каждый день добираются в школу по деревянному акведуку

Мост находится на высоте нескольких сотен метров, а ширина его — от силы 20 см. Невзирая на риск, школьники идут в школу именно этим путем, потому что дорога в обход составляет около 5 км.

В Палестине ученики идут в школу в бедуинскую деревню Хан аль-Ахмар пешком

Лишь единицам везет — можно ехать верхом на осле.

11-летний мальчик выходит из дома в школу (Турция)

Город Джизре находится на границе с Сирией. Он сильно пострадал во время военного конфликта.

Школьники на острове Бали добираются на учебу, стоя в грузовике (Индонезия)

И даже извержение вулкана Агунг не заставит их пропустить занятия.

Этот пешеходный мост в Сринагаре однажды просто рухнул, и школьникам ничего не оставалось, кроме как добираться на учебу по его обломкам (Кашмир)

Ученики китайского уезда Ганьло дважды в день преодолевают сложный и опасный маршрут: их школа построена на горе высотой 2 300 метров

Улицы индонезийской Джакарты часто бывают затоплены из-за обильных осадков, поэтому дети идут на учебу по щиколотку в воде, жертвуя школьной формой

В многомиллионном индийском Ахмедабаде школьники добираются на учебу в рикшах

И, судя по количеству портфелей, детей в маленькой повозке не меньше 10.

После того как мост через реку во время наводнения был разрушен, школьники из деревни Чилангкап стали добираться на учебу на самодельном бамбуковом плоту (Индонезия)

Как вы думаете, что помогает этим детям каждый день преодолевать такие испытания ради учебы? А вы помните, по какой дороге сами ходили в школу?