14 признаний путешественников о топовых достопримечательностях мира

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Когда мы планируем путешествие, то наше воображение рисует удивительные картинки живописных мест, где будут сделаны самые крутые фото. Однако реальность бывает такова, что, оказываясь в пределах той или иной достопримечательности, приходится мириться с неизбежным — очередями и несносным шумом от громадной толпы. Мы в AdMe.ru собрали для вас впечатления, которыми делятся туристы, путешествующие по всему миру.

«Мона Лиза», Франция

Ожидание

Реальность

Рассмотреть в деталях великое полотно Леонардо да Винчи не получится. Окружающая атмосфера создает непреодолимый барьер, позволяя наслаждаться искусством издалека. Да и ценители эпохи Возрождения с фотокамерами и телефонами изредка устраивают настоящую давку.

Пизанская башня, Италия

Ожидание

Реальность

Посетители Пизы жалуются, что в городе не на что посмотреть, кроме основной достопримечательности. И туристам дают немного времени, чтобы полюбоваться ею. К тому же падающая башня не такая уж и падающая. За последние 12 лет она «выровнялась» почти на 3 см.

Водопады Игуасу, Аргентина и Бразилия

Ожидание

Реальность

Рекламные буклеты представляют нам захватывающие картинки с яркой радугой от брызг бирюзовых потоков и белоснежной пеной. Представляется, что в тех местах никогда не бывает пасмурно. Но в реальности водопад кажется «грязным», а виной тому вырубка лесов и сильные ливни.

Статуя Христа-Искупителя, Бразилия

Ожидание

Реальность

Самым раздражающим, по мнению большинства туристов, при посещении этой достопримечательности являются другие путешествующие, которые стараются сделать фото в одинаковой позе на фоне Христа-Искупителя. Чтобы сделать оригинальный снимок, придется хорошенько постараться.

Музей восковых фигур

Ожидание

Реальность

О музеях восковых фигур слагают легенды, а об отдельных экспонатах даже снимают фильмы. И не зря! Ведь некоторые экземпляры из воска вселяют вселенский страх. Туристы часто отмечают, что сильным разочарованием посещение дома восковых фигур назвать нельзя. По крайней мере там можно сделать кучу крутых фото.

Эйфелева башня, Франция

Ожидание

Реальность

Чтобы с комфортом подняться на самую последнюю платформу башни, потребуется 17 евро на одного человека, а также несколько часов свободного времени. А все из-за огромных очередей. Именно поэтому бывалые туристы предпочитают любоваться сооружением издалека. Кстати, многие гости Парижа отмечают, что башня выглядит намного меньше, чем они представляли.

Римские фонтаны Треви, Италия

Ожидание

Реальность

Крупнейший фонтан Рима Треви всегда окружен огромной толпой, а значит, за возможность сделать классный кадр придется побороться. Из-за постоянной давки некоторые путешествующие предпочитают смотреть на фонтан издалека. Стоит отметить, что отсутствие памятных фото тоже является разочаровывающим фактором.

Стоунхендж, Англия

Ожидание

Реальность

Стоунхендж — одно из самых загадочных чудес света, посетить которое мечтают миллионы людей. Однако весь мистический ореол разрушают сотни туристов, специальные заграждения и дороги, находящиеся в шаговой доступности от каменного сооружения.

Статуя Свободы, США

Ожидание

Реальность

Покупая билет на остров в Нью-Йоркской бухте, можно рассчитывать на прогулку по окрестностям статуи Свободы, а также посещение музея внутри ее пьедестала. Попасть в самую высшую точку обзора — в корону с окнами — можно лишь по предварительной брони. На бронь существуют ограничения: максимум 4 человека на 1 заказ.

Карнавал в Рио-де-Жанейро, Бразилия

Яркие краски, колоритные парни и девушки, заводная бразильская музыка — это те немногие слова, которыми можно описать карнавал в Рио-де-Жанейро. Но прекрасное чувство эйфории быстро сменяется раздражением от шумной толпы, людей, разговаривающих на чужом языке, и сопровождающего действие аккомпанемента.

Венецианский Гранд-канал, Италия

Ожидание

Реальность

Романтические снимки одинокой гондолы, плавно передвигающейся извилинам Гранд-канала, чаще всего не соответствуют реальности. Как правило, венецианский канал переполнен десятками гребных лодок, на которых восседают сотни галдящих на разных языках туристов.

Великая Китайская стена, Китай

Ожидание

Реальность

За последние несколько десятилетий «визитная карточка» Китая несколько раз подвергалась реставрационным работам. Причем последние из них стали причиной возмущения китайских граждан — 8-километровый участок стены залили бетоном, уничтожив первозданную красоту объекта Всемирного наследия. Впрочем, и сами туристы, а также коренные жители нередко попадаются на воровстве кирпичей со стены.

Тадж-Махал, Индия

Ожидание

Реальность

Подобрать удачное время для посещения мавзолея-мечети крайне трудно. Иногда увидеть всю красоту Тадж-Махала невозможно из-за густого тумана, иногда виной тому сотни паломников, проводящих обряды, а иногда работы по реставрации сооружения. Немало путешествующих говорят о затрудненном передвижении в окрестностях мавзолея, а причиной тому стал запрет властей с целью сохранения его целостности.

«Мост храбрых людей», Китай

Ожидание

Реальность

Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают в окрестности китайской провинции Хэнань, чтобы испытать себя на прочность. «Мост храбрых людей» расположен в горах на высоте 180 метров. По рассказам путешественников, их главным разочарованием является собственный страх. Согласитесь, крайне неприятно проделать многокилометровый путь к стеклянному мосту, чтобы так и не преодолеть его 68 заветных метров.