14 признаков, по которым японцы безошибочно вычисляют иностранцев в толпе

В Японии одна из самых сложных систем социальных условностей и правил поведения. Неопытный турист, впервые посещающий страну, может запросто что-то напутать. По незначительным на первый взгляд ошибкам местные жители с легкостью вычисляют в толпе иностранцев. К счастью, японцы весьма толерантно относятся к туристам, которые по незнанию нарушают правила приличия. Но все-таки вряд ли кому-то хочется ударить в грязь лицом в чужой стране, поэтому такие нюансы лучше знать.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили правила поведения в Японии, отзывы местных жителей и самих туристов и обнаружили 14 ошибок, по которым японцы без труда вычисляют туриста в толпе.

1. Иностранцы меньше следят за осанкой

Японцы могут легко вычислить иностранца по осанке. Местные жители отмечают, что для многих туристов характерна так называемая «кошачья спина», проще говоря, обычная сутулость. Сами японцы очень трепетно относятся к осанке и практически никогда не сутулятся, поэтому и обращают на нее внимание.

2. Японцы реже пользуются духами

Местные жители весьма чувствительны к запахам, поэтому импортные духи часто кажутся им слишком резкими. По словам учредителя парфюмерного бутика Франко Райта, японцы даже могут воспринимать такие ароматы как оскорбительные. Лучший запах для местных — это его отсутствие. Рынок парфюмерии в Японии сравнительно невелик, и духов в косметических магазинах немного. Местные бренды выпускают парфюмерию с ароматом чистоты — вымытого тела и волос, свежего выстиранного белья.

3. В Японии не принято открывать плечи

Не говоря уже о зоне декольте. Японские женщины, особенно взрослые, одеваются весьма консервативно и даже в жаркую погоду стараются прикрыть плечи и живот. Защищаясь от солнца, они часто носят зонты и длинные перчатки. Поэтому девушки-туристки, которые ходят в открытой одежде, могут удивить местных жителей. Впрочем, молодые японки зачастую пренебрегают этим правилом. А еще они обожают короткие юбки и шорты, причем даже зимой.

4. Обувь нужно снимать даже в общественном туалете

В японские дома не принято заходить в уличной обуви. Для наших соотечественников в этом нет ничего удивительного, а вот американцам и европейцам приходится привыкать. Это правило связано с японскими представлениями о чистоте. Окружающее пространство они разделяют на «чистые» и «грязные» зоны. Весь дом, за исключением туалетной комнаты, считается «чистым» местом. А для «грязной» зоны у унитаза японцы придумали специальные тапочки (ведь не станет же гость нести уличную обувь с крыльца в туалет). Тапочки на пороге туалета можно увидеть как в частных домах, так и в ресторанах и гостиницах. Это весьма практично: по ним можно понять, свободна ли туалетная комната. По ним же японцы вычисляют туристов, которые, бывает, забывают снимать их при выходе из туалета, и случается забавный конфуз.

5. В Японии принято скрывать татуировки

В Японии татуировки распространены не так, как в остальном мире. Люди, у которых они есть, скрывают их с помощью одежды или специальных пластырей и эластичных чулок, когда идут на работу или в общественное место. Туристу татуировка может немного усложнить жизнь. Например, с нею не пустят в бассейн, спа, тренажерный зал или традиционную японскую баню. Хотя если иностранный гость продемонстрирует тату на улице, в метро или ресторане, скорее всего, получит комплимент.

6. Не стоит протягивать руку при встрече

Многие туристы в Японии попадаются в ловушку, когда дело доходит до приветствия. Японцы не одобряют близкий телесный контакт, поэтому не стоит никого трогать, обнимать или хлопать по плечу. Наиболее приемлемый физический контакт — рукопожатие, и то лучше подождать, пока японец протянет руку первым. В противном случае лучше ограничиться поклоном.

7. Лучше не поднимать предметы, которые кто-то уронил на улице

Японцы проявляют необычайную строгость, когда дело доходит до поиска потерянных вещей (например, шарфов, солнцезащитных очков, детских игрушек). По незнанию турист может поднять предмет, чтобы попытаться определить его владельца. Делать этого не стоит. Максимум можно переместить предмет на более видное место, чтобы хозяину, когда тот вернется, было проще его найти. Особо ценные предметы можно донести до ближайшего полицейского участка.

8. Не стоит есть и пить в общественных местах

Это не то чтобы запрещено, но все же не приветствуется, особенно если продукты в упаковке. Японцы очень трепетно относятся к чистоте, поэтому могут переживать, не забудет ли «едок» убрать за собой мусор. В последнее время это правило, конечно, уже не так актуально, и молодые японцы стали позволять себе перекусывать на бегу. Но делают они это скромно и уж точно не в переполненном вагоне.

9. Можно не уступать место в общественном транспорте

Это может показаться странным, но японцы принципиально не уступают место в метро, автобусах и электричках. Некоторые могут даже счесть это оскорбительным, ведь, уступая место, вы как бы подчеркиваете немощность человека. К тому же для пожилых людей и инвалидов в каждом вагоне есть специальные места.

10. Не нужно самостоятельно открывать дверь такси

Пытаясь поймать такси на японских улицах, туристы часто попадают впросак. И неудивительно, ведь правила здесь весьма существенно отличаются от привычных нам. Останавливая такси, нужно поднимать руку не в сторону, а высоко вверх. И не стоит трогать дверь машины — для пассажира ее открывает водитель.

11. В Японии не принято оставлять чаевые

Особенно это касается ресторанов, кафе, такси и гостиниц. Японцы и так знают, что уровень обслуживания у них на высоте, и не ждут дополнительного поощрения. Даже наоборот, могут счесть его грубым. Достаточно просто вежливо поблагодарить. А вот гиды, которые работают с туристами, привыкшими давать чаевые, обычно от них не отказываются, но, конечно, и не требуют. К слову, в Японии вообще не принято давать деньги прямо в руки. Перед покупкой лучше заранее положить купюры в конверт, а не пересчитывать их на глазах у продавца. Если конверта под рукой нет, выручит специальный лоток, который есть в каждом магазине.

12. Поесть в тишине не получится

Японцы предпочитают есть при фоновом шуме. Если турист войдет в пустой и тихий ресторан, хозяин сразу включит телевизор или музыку. Иностранцам, которые привыкли принимать пищу наедине с собственными мыслями, это может показаться странным. Ведь в западной культуре еда в тишине считается проявлением хороших манер.

13. При этом японцы не любят громких разговоров

Многие японцы считают иностранцев излишне шумными, слишком громко разговаривающими и чересчур активно жестикулирующими. Чтобы не прослыть невоспитанным туристом, не стоит, например, говорить по телефону в переполненном транспорте (только если пассажиров немного, и то лучше отвернуться или прикрыться). Эти правила касаются не только общественных мест. Я не сплю до 7 утра, так как работаю по московскому времени, но я абсолютно тихий и адекватный человек: не слушаю музыку, не смотрю сериалы на большой громкости, не занимаюсь йогой в 3 часа ночи. Но! Как только я встаю в туалет ночью, сосед начинает кричать на меня через стену. Думаю, проблема в японских строителях и домах, в которых слышен даже глубокий вздох. © mariiarichard / Instagram

14. В Японии не принято публично проявлять внимание к противоположному полу

В японской культуре до сих пор существует определенное разделение полов. Дружба между мужчинами и женщинами — явление не слишком распространенное, особенно при наличии постоянного партнера. Одно из самых больших потрясений, которые я испытал в Японии, было связано с взаимоотношениями между мужчинами и женщинами. Достигнув возраста 8–9 лет, мальчики и девочки, похоже, начинают стесняться противоположного пола. Например, в любом кружке или клубе по интересам мужчины и женщины всегда садятся с разных сторон. А любая попытка мужчины-ведущего поговорить с женской половиной аудитории встречает хихиканье и шутки в стиле: «Вау, какой бабник». Разве здесь не верят в дружбу между мужчиной и женщиной? © Olivier Tarteaut / Quora