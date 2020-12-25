14 привычных вещей, отсутствие которых мы замечаем при переезде в другую страну

Переезд в другую страну — это всегда настоящее приключение. Многие вещи выглядят совершенно иначе. И вот мы начинаем увлеченно изучать новую действительность и в какой-то момент обнаруживаем, что бытовые мелочи, которым дома мы не придавали значения, отсутствуют. Но, оказывается, именно они и делали нашу жизнь уютной. Любимый журнал, привычный хлеб, знакомые праздничные традиции — иногда за возможность пожить в другой стране приходится жертвовать некоторыми привычками.

Мы в AdMe.ru изучили посты пользователей в интернете и узнали, от каких знакомых вещей им пришлось отказаться при переезде.

Милые сердцу деликатесы

Только человек, поживший несколько лет за границей, познает всю сладость и прелесть ржаного хлеба. У нас нет исключительных прав на этот продукт, вкуснейшие черные буханки пекут и в Скандинавии. А вот в Азии найти это лакомство будет непросто. То же самое относится и ко всевозможным соленьям. Маринованные овощи и грибы найти несложно, а вот что-то соленое или малосольное — почти невозможно. Так что придется либо чахнуть от «вкусовой» ностальгии, либо вспоминать бабушкины рецепты и осваивать их. Преподавательница попросила меня привезти черный хлеб из России. Когда притащил ей буханку, она долго и с удовольствием принюхивалась к выпечке. © David Mason / Quora

Я не знаю, что такого происходило на этой земле и какая травма тому виной, но в Чехии уксус добавляется в маринад в огромных количествах. Таких, что в принципе неважно, что покупать: филе сельди, маринованные огурцы, помидоры или сардельки (они их тоже маринуют) — вкус будет один. Вкус уксуса. Его даже продают в 5-литровых канистрах. Представляете объемы потребления? © Thomassen / Pikabu

Поехали с маленькими детьми на месяц в Италию. На всякий случай запаслись всевозможными крупами. Видно, овсянка чадам нравилась больше, потому что именно она закончилась первой. Ищем вожделенный геркулес в местном супермаркете, перерыли все полки. Обсуждаем, где же крупа может быть, и вдруг слышим родную речь с легким акцентом: «Девочки, не ищите овсянку, нет ее здесь. Ее в соседнем городе на привозе по субботам продают».

Дома должно быть тепло. Как в бане

Русскими зимами принято пугать заграничных знакомых и приятелей. Лютые морозы, глубокие сугробы — все это такие же символы России, как икра, матрешка и балет. При этом наши соотечественники оказываются зачастую более теплолюбивыми, нежели южные соседи. При наступлении холодов форточки у нас наглухо закрываются, как иллюминаторы, а отопление включается на полную мощность. В соседних странах это может влететь в копеечку. Женат на русской барышне. Многие правила недоступны моему пониманию, но они есть, и я им следую. Обувь в доме надо снимать. В верхней одежде на кровать ложиться нельзя. Пришел с улицы — переоденься в домашнее. Я вырос в Миннесоте и знаю, что такое холодная зима. Но если я выйду на улицу в России без шапки в минус 23 °C, то все знакомые будут мне кричать: «Ричард, шапка!» Потрясающие люди, которые заботятся о глупом иностранце. © Richard Garrett / Quora

Я был шокирован, когда увидел, как мужики в Дании одеваются во время холодов. Я понятия не имею, как они это делают, но многие из них ходят в коротких шортах и футболках, когда на улице плюс 5 °C, и совершенно невозмутимо бегают, не обращая внимания даже на очень сильный дождь. Мне в моем пуховике в такие моменты становится даже немного неловко, несмотря на то что я вроде бы из суровой холодной России и должен на мороз не обращать внимания совсем. © sleepyNepeta / Pikabu

Живу в Германии. У нас зимой на работе где-то 17–18 °C в помещении. Почти все немцы в футболках с короткими рукавами сидят. Я сам не мерзлявый и люблю прохладу. У меня дома комфортная температура: 18–19 °C в гостиной и 17–18 °C в спальне. Знакомые из России говорят, это потому, что я экономлю на отоплении. А я даже не знаю, сколько за него плачу, там какие-то небольшие суммы. Просто нам так комфортно. © Wettbewerb / Pikabu

Плескаться в душе от души

Что может быть приятнее, чем понежиться в горячем душе с утра пораньше? Плещешься под теплыми струями, отмокаешь, медленно приходишь в себя. Ну или плавно засыпаешь еще раз. Во многих странах эта привычка чревата: можно остаться с намыленной головой без воды или же получить неожиданный заряд ледяной жидкости. Утро будет бодрым, но малоприятным. В Англии пришлось привыкать к низкому давлению воды в трубах. © Nikolay Matyushev / Quora

Я не провожу в душе больше 10 минут. Сначала ненадолго включаю воду. Потом намыливаюсь, мою волосы и уже потом ополаскиваюсь. Пожалуй, нам нужен водогрей побольше, когда нынешний сломается. © Martha Kirtley / Quora

Вода в Финляндии оплачивается по фиксированному тарифу — лить можно сколько хочешь. Но если будешь очень много лить, то управляющая компания будет тебя искать. Как правило, вода стоит € 15–20 с человека в месяц. © stadilainen / Pikabu

Украшать балкон в меру своей фантазии

С привычкой хранить на балконах все нажитое непосильным трудом тоже придется попрощаться. Более того, даже оформление этого пространства во многих странах строго регламентировано. Так что, если человек захочет разбить пышный зимний сад или расписать это помещение яркими красками, сначала это нужно будет обсудить с домовладельцем. Во многих многоквартирных домах в Швейцарии развешивать белье на балконе запрещено. То же касается и спутниковых тарелок. Если дом не вписывается в картину других построек (а у соседей спросят мнение), то, скорее всего, получить разрешение на его строительство не удасться. © Maor Rosenzweig / Quora

Выбираться на дачу на выходные

Каждую пятницу, как только рабочий день подходит к концу, мы начинаем тревожиться, как перелетные птицы, мечтая устремиться прочь от города и цивилизации. Там, в уютной сельской глуши, нас ждут шашлыки, баня, прогулки по окрестным лесам и ленивый сон в гамаке. Летние домики не являются исключительно нашим изобретением — в Скандинавии или Канаде это тоже популярное удовольствие. Но разжиться дачей сразу после переезда навряд ли получится, так что надо будет искать знакомого счастливчика с таким богатством. Или арендовать коттедж. В Германии нет такого понятия, как дача. Хотя у нас принято покупать маленькие садовые участки за городом. Там будет небольшой огород и беседка, где можно перекусить (но вряд ли переночевать). Но большинство не понимает идеи второго дома, на который приходится тратить время и силы. © Clemens Katzer / Quora

В Канаде существует отдельная аббревиатура — ДСК, «друзья с коттеджем». Такой член сообщества — большая ценность для всех приятелей. Если вас пригласили в гости, не забудьте помочь владельцам по хозяйству и захватите что-нибудь к столу. Большинство туалетов оборудовано септической системой, поэтому еду в канализацию выкидывать нельзя. © Elizabeth Ludford / Quora

Возводить высокие заборы

Мой дом — моя крепость. А потому чем выше и плотнее забор, который скрывает наше убежище от нескромных взглядов, тем спокойнее и комфортнее мы себя чувствуем. Забор играет роль не столько преграды от недружелюбно настроенных незнакомцев, сколько защиты от любопытных соседей. В некоторых странах такой подход не приветствуется. У многих домов в Скандинавии заборы либо очень скромные, либо их вовсе нет. А еще никто не задергивает шторы, и люди живут как в аквариуме. © Dima Vorobiev / Quora

Подарки и дни рождения

День рождения — это лучший день в году. Даже если вам уже не 5 лет и волшебника в голубом вертолете вы давно не ждете. Все равно нужно обязательно закатить пышную домашнюю вечеринку или позвать всех приятелей в ресторан. Удовольствие это недешевое, зато будет море веселья, масса замечательных подарков и незабываемые воспоминания на весь оставшийся год. Но подобный обычай популярен далеко не во всех странах. Долго не могла привыкнуть, что в Финляндии приглашенные на день рождения в ресторан гости платят за себя сами.

Подарки на Рождество в Финляндии дарят преимущественно детям. Пришлось отказаться от привычки украшать после праздника всю полку открытками и обмениваться подарками со всеми, включая соседей (но все равно обмениваюсь с семьей и самыми близкими подарками).

Вечеринки

Что может быть веселее спонтанной вечеринки? Собираешь друзей, вы сидите дома, смеетесь и болтаете до самого рассвета. Можно даже включить музыку и попеть от души. Такое времяпрепровождение популярно не во всех странах. Общаться с друзьями любят все, а вот шуметь поздно вечером можно далеко не везде. Для подобных посиделок в Европе обычно выбирают ресторан или бар, так как домашняя вечеринка должна завершиться до 10 часов вечера. Не знаю, как этого добились, но по вечерам в Чехии никакая вражина под окнами не кричит. Можно спокойно отдыхать с открытыми окнами, живя на 1-м этаже. © Thomassen / Pikabu

Если соседи шумно гуляют после 22:00, я вызову полицию. Мне рано вставать на работу, и я не хочу мучиться, потому что кто-то хочет поорать ночью. У нас бывают в доме вечеринки (дом 3-этажный, кстати). Обычно соседи вывешивают объявление: «У нас завтра/ послезавтра вечеринка/ день рождения/ юбилей». И никто полицию не вызывает. Происходит такое, конечно, редко и в выходные. А среди недели шуметь не принято: люди работают. В Германии обычно рабочий день на многих предприятиях начинается в 6 часов утра. Так что в 22:00 отбой. Живу в Германии. © Dr.Fa / Pikabu

Стиральные машинки

Закидывать вещи в стиральную машинку в любое время — это удобная мелочь. Например, когда поздно возвращаешься с работы и обнаруживаешь, что в корзине уже скопилось приличное количество одежды, а чистые вещи почти закончились. Однако стирка может быть не самым простым квестом в некоторых странах. Неслучайно у наших соседей даже есть определенный день, который посвящен прачечной. Местные жители очень ревностно относятся к своей традиции иметь прачечную в подвале и категорически против покупок стиралок для квартиры. Более того, установить стиралку практически невозможно, так как, во-первых, в ванной нет абсолютно никаких выходов или труб; во-вторых, стиралка создает по швейцарским меркам ОЧЕНЬ МНОГО ШУМА. Так что пользоваться ею вы все равно спокойно не сможете. Это касается старых многоквартирных домов. В новых или двух-, трехквартирных таких проблем нет. Как же постирать свои вещи, если стиралка одна на весь подъезд? Все просто: швейцарцы ведут список. Он выглядит как табличка, куда каждый записывается карандашиком. И упаси бог нарушить распорядок этого священного списка! За это могут вызвать полицию (на основании нарушения правил дома). © zhyla.byla / Pikabu

У нас в Гамбурге тоже есть такие дома, где стиральная машина в подвале и список. Но, как правило, это старые дома, где отсутствует подключение стиралки в квартире. В новых домах можно иметь машину в квартире, условие — это заключение страховки, на случай если зальете соседей. И после 22:00 стиралку включать нельзя. © Dr.Fa / Pikabu

Громко разговаривать

Скрывать свои чувства вредно для здоровья. Да и что может быть естественнее, чем живое выражение эмоций? А если немного повысить голос, то мысль точно дойдет до собеседника. Часто в общении с друзьями и домашними мы ведем себя громко, и это кажется нам совершенно естественным. При переезде в некоторые страны придется приучать себя говорить потише. Когда я только приехала во Францию, я удивилась, насколько тихие здесь люди. По утрам я обычно езжу на занятия в общественном транспорте, и в салоне может царить полная тишина, даже если он забит под завязку. Когда я начинаю по привычке громко разговаривать, все на меня оборачиваются. © Isabella Nosthas / Quora

В Швейцарии все люди буквально одержимы тишиной и идеей, что других нельзя беспокоить. В большинстве многоквартирных домов запрещено пользоваться лифтом и смывать воду в туалете с 10 вечера до 6 утра. Нельзя стричь траву или выбрасывать перерабатываемый мусор после 7 часов вечера, а также по воскресеньям и выходным. Если слишком громко вести себя дома или на улице после 10 часов вечера, можно получить серьезный штраф. © Maor Rosenzweig / Quora

Духи

Парфюмерная продукция — это такая же неотъемлемая часть дамского арсенала, как платья, туфли и косметика. Многие барышни с трудом представляют свою жизнь без изысканных духов или ароматной туалетной воды. Насыщенные запахи придают образу завершенность, радуют хозяйку и привлекают внимание окружающих. Казалось бы, парфюмерные магазины открыты по всему миру и привычка использовать духи свойственна всем без исключения... Стараюсь душиться поменьше. Наношу немножко на запястья и чуть-чуть на шею. Думаю, в этом вопросе нужно думать не только о себе, но и об окружающих. В некоторых офисах даже запрещено использование парфюмерии. © Wendy Caudle / Quora

Когда я приезжаю в некоторые страны, например на юг Европы, меня просто накрывает волна сильных запахов. Это так странно — когда ты идешь по улице и тебя буквально сбивают с ног разные ароматы! У нас в Исландии это редкость. Здесь почти не пользуются духами, а если применяют, то только в небольших количествах. © Elsa Kristian / Quora

Шопинг в любое время

Часто бывает так: начинаешь готовить после работы ужин и понимаешь, что половина продуктов, которые должны были отправиться в кастрюлю или на сковородку, закончилась. Бежать в ближайший магазин, конечно, лень, но особой проблемы это не представляет. Другое дело, если тот уже закрыт, а вместе с ним и все магазины в городе. Многие воспринимают круглосуточные магазины как привычную мелочь. На самом деле это очень удобная вещь, всю ценность которой осознаешь в тех странах, где лавочки закрываются в 6 часов вечера, а в воскресенье и вовсе не работают. Большинство супермаркетов в Чехии работает до 10 вечера. Меньшинство — до 8. В селах продуктовый магазин вообще может работать пару часов — с 6 до 8 утра. В общем, если вам после 10 есть захотелось, а дома ничего нет, то разве грибов в лесу сможете насобирать. Или на заправке что-то втридорога взять. Кстати, в праздники магазины тоже не работают. Поэтому вечером 31 декабря срочно сбегать за майонезом не получится. © Thomassen / Pikabu

Переехала в Швейцарию из Питера. Живу здесь уже год, но до сих пор не понимаю, как их местный бизнес зарабатывает. Уже привыкла, что магазины работают до 8 вечера и по воскресеньям все закрыто, то есть за аренду ты платишь, но продаж у тебя нет. Из-за того что так делают все, жители адаптировались и все свои покупки делают по субботам, поэтому свои продажи магазины получают. © Kindofgirl / Pikabu

Смотреть телевизор бесплатно

Любому переселенцу рано или поздно придется познакомиться с налоговым законодательством страны проживания. Например, в некоторых странах за удовольствие посмотреть федеральные каналы придется заплатить, даже если телевизора дома нет. Любопытная деталь: в не столь отдаленном прошлом в Великобритании по улицам курсировали специальные автомобили с детекторами. Они должны были отслеживать, в каких домах пользуются телевизорами, чтобы узнать, кто делает это без лицензии. В Германии есть налог на телевизор, вернее на телевидение. Отказаться от уплаты можно, только если вы получаете социальную помощь или вы инвалид по зрению. Вот этот законопроект жутко раздражает: финансирование идет на содержание 2 гостелеканалов и кучи региональных каналов, которые, кроме пенсионеров, никто не смотрит. © Dr.Fa / Pikabu

У итальянцев и британцев тоже есть такие налоги. © Kaiebard / Pikabu

В Японии та же фигня с налогом, но это называется «оплата услуг NHK» (NHK — название главного канала). Ходили по квартирам и мотивировали владельцев заплатить. Один раз почти поддалась. Телевизор не смотрю, поэтому и платить, собственно, не собираюсь. А они настаивают: «Но вы ведь можете смотреть по телефону!» У старых телефонов с местной прошивкой была функция приема ТВ-каналов. © nomad.baby / Pikabu

Сортировка мусора

С привычкой легким движением руки отправлять конфетный фантик и огрызок яблока в одно мусорное ведро тоже придется попрощаться. Простейший процесс избавления от отходов превращается в увлекательную задачу по типированию и сортировке. Весь мусор в Дании делится на 4 категории.

1. Упаковочный мусор, который в свою очередь делится на metal (железо), glas (стекло), и hard plast (твердый пластик).

2. Пищевые отходы вроде подгоревшей отбивной или невкусной каши, которую приготовила ваша бабушка. Они, как правило, идут на удобрения и изготовление биогаза.

3. Бумага, которая должна быть чистой и сухой при выбрасывании. Ее прессуют в брикеты и отправляют на фабрику, где из нее потом изготавливают новую бумагу.

4. Остаточные отходы, то есть все остальное типа упаковочной бумаги или картонных коробок из-под яиц. Их сжигают на электростанциях и используют для отопления домов и генерации электричества.

Бытовую технику и мебель обычно утилизируют за отдельную плату после звонка в коммуну или продают, а батарейки и неиспользованные лекарства принимают в супермаркетах и аптеках. Бутылки с наклейками «Pant A», «Pant B» и «Pant C» можно сдать в специальные автоматы, которые находятся в супермаркетах. © sleepyNepeta / Pikabu

А вы бы от какой своей привычки ни за что не отказались?