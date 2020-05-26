14 привычных для англичан вещей, от которых туристы впадают в ступор

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Англия, или так называемый Туманный Альбион, не похожа ни на одну другую страну. Ведь в ней вековые традиции спокойно уживаются с прогрессивными взглядами, феноменальная экономность не мешает гармоничному развитию, а внешняя чопорность и холодность с лихвой компенсируются остроумным английским юмором.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать об английских бытовых привычках и особенностях менталитета, которые известны далеко не всем.

Англичане никогда не снимают уличную обувь

Как ни странно, но англичане не разделяют обувь на уличную и домашнюю. Отметивший эту особенность эмигрант поделился в своем блоге: «Если хотите шокировать пришедшего к вам в гости англичанина, попросите его при входе в дом снять уличную обувь и надеть тапки. У него будет минута молчания на полчаса, а ваше предложение будет расценено страшно унизительным, как если бы вы предложили ему прилюдно поковырять пальцем в носу». Лишь находясь в узком семейном кругу, англичанин может снять обувь и ходить по дому в носках, но только при условии, что его окружают действительно близкие люди.

Англичане умываются совсем не так, как мы привыкли

Многие знают, что в некоторых английских домах установлены раздельные краны с горячей и холодной водой. Всех, кто встречался с этим чудом национальной сантехники, волнует вопрос: как же англичане умываются? В сети обычно пишут, что они в целях экономии умываются в воде, набранной в заткнутую раковину. Но, как оказалось, это не всегда так. «Не соглашусь, — прокомментировала это заявление Нина Фишер. — Живу в Англии почти 7 лет. В раковине умываются далеко не все. Многие англичане вообще не умываются водой. Они используют маленькие полотенца — ими протирают лицо».

Ключ в дверной замок вставляется вверх ногами

Еще одна местная особенность, к которой нашему человеку бывает нелегко привыкнуть, — это перевернутые замочные скважины, в которые ключ вставляется зубчиками вверх, а не вниз. «Сначала я подумала, что это ошибка, но оказалось, что для англичан правильно именно так», — поделилась в сети девушка, переехавшая из России в Лондон.

Счетчики воды находятся не в ванной комнате, а под специальными маленькими люками перед домом

Для многих из нас привычно, что счетчики воды размещаются в ванной комнате. В Англии же они находятся на улице и спрятаны под специальными люками. Там же располагается и вентиль, с помощью которого воду в доме можно перекрыть.

Окна открываются не внутрь комнаты, а наружу

Английские окна открываются наружу. Сначала это может показаться диковинным, но позже понимаешь, что это замечательный способ экономии внутреннего пространства помещения и интересное дизайнерское решение.

Свет в ванной включается при помощи шнурка

Наверное, многим знакома цитата из сказки про Красную Шапочку: «Дерни за веревочку — дверь и откроется». В Англии ее можно перефразировать: «Дерни за веревочку — свет и зажжется». В большинстве ванных комнат свет включается при помощи шнурка, висящего у двери. Связано это с тем, что ванная считается местом, в котором потенциальная опасность повышена, ведь пользование водой и электрооборудованием в непосредственной близости друг от друга увеличивает возможность удара током.

Англичане любят и умеют экономить

Об экономности англичан ходят легенды. Кто-то говорит, что многие из них держат дома специальный тазик для мытья посуды. В него набирают воду, капают моющее средство, в пену опускают грязную посуду, моют ее губкой, а затем, не споласкивая, ставят на сушилку. Некоторые заметили, что местные жители экономят на электричестве: зимой они отключают отопление на время своего пребывания на работе и на ночь, а ложась спать, укрываются несколькими одеялами и согреваются грелкой, которая есть чуть ли не в каждом доме.

Для англичан дружба — более рациональное понятие

Для кого-то возможность без спроса заявиться в гости и является признаком крепких дружеских отношений, но не для англичан. Как бы близки ни были отношения, для них такая спонтанность неуместна: личное время очень ценится, а потому все встречи и поездки с друзьями тщательно планируются заранее. А еще англичане, как правило, соблюдают маленький, но приятный ритуал: посылают своим друзьям открытки на всевозможные праздники. Их, словно почетные грамоты, потом выставляют в гостиной, чаще всего на камине.

Пожимать друг другу руки при встрече не принято

Еще одна интересная особенность: англичане пожимают друг другу руки, только когда знакомятся. При встрече и прощании этого не делают: люди держат дистанцию. А уж похлопать кого-то по плечу и вовсе считается грубым жестом. Переехавший в Россию англичанин Крейг вспомнил в своем блоге, как по приезде впервые столкнулся с разницей правил русского и английского этикета: «Помню неодобрительные взгляды русских мужчин, если я не снимал перчатку, чтобы поздороваться, хотя мороз был —20 °C. Теперь я всегда снимаю перчатку, и меня раздражает, когда в Англии перчатку не снимают. Дикари английские...»

Культура очередей воспитывается с детства

Нигде так хорошо не проявляется английская выдержка, как в терпеливом умении стоять в очередях. Будь то остановка, банк, касса магазина, музея или вокзала — англичане никогда не полезут в обход, а просто встанут в хвост очереди и будут спокойно ждать своего часа. Для них очередь, вероятно, является олицетворением социальной справедливости, посягательство на которую просто неприемлемо.

Пойманную рыбу принято отпускать обратно

Рыбалка — одно из излюбленных занятий англичан. Только вот у этого хобби есть несколько ограничений. Во-первых, чтобы удить рыбу, нужно иметь специальную лицензию и разрешение на рыбалку в конкретном водоеме, так как большинство их находится в частных владениях. Во-вторых, всю рыбу, за исключением пойманной в море, нужно непременно отпускать на свободу. Это хорошо иллюстрирует случай, о котором рассказал один россиянин: «Поехали на Волгу. Англичанин привез с собой 5 спиннингов и чемодан с прочей снастью. Через час поймал голавля. Орет своей, чтобы фотик принесла. Фотографируется с рыбой и отпускает. Я говорю: „Ты что, с ума сошел?“ Отвечает: „А у вас что, рыбу из рек есть можно?“ Потом достал два фотоальбома и начал показывать мне всех, кого ловил, целовал и отпускал».

Англичане закаляются с детства

Дети и взрослые здесь практически всегда ходят без шапок и в расстегнутых куртках. По этой особенности легко вычислить приезжих: пока они при температуре +5 °C будут кутаться в теплое пальто и шарф, местный англичанин будет бодро разгуливать в шортах без какой-либо верхней одежды.

Вежливость превыше всего

Английская манера общения — это полутона и намеки, которые нужно уметь правильно читать. Англичанин никогда не выразит свое недовольство или несогласие прямо — он «завернет» его в максимально тактичную и мягкую форму. Например, вместо «ты не прав» скажет «позволь мне с этим не согласиться», вместо «ты меня не понял» — «наверное, я не совсем понятно выразился». Приезжих удивляет, что местные без конца извиняются, даже, например, если им наступили на ногу. Правда, это вовсе не говорит о том, что они по-настоящему сожалеют. Быть вежливыми и не показывать истинных эмоций англичан учат с детства.

Английский юмор стоит на трех китах: сарказм, серьезность и парадоксальность

Английское чувство юмора известно во всем мире. Пара ложек сарказма, щепотка унижения, капелька абсурда — вот компоненты изящного английского юмора. Если во всем мире серьезные темы, такие как смерть, религия, внешность, раса, являются запретными для шуток, то для англичан это, наоборот, обширное поле для сочинения язвительных насмешек и остроумных колкостей. Может быть, в этом заключается великая сила англичан — в умении посмеяться над собой и над ситуацией, даже когда она хуже некуда.

А вы бывали когда-нибудь в Англии? Какие из местных особенностей вам приглянулись, а какие кажутся странными?