14 правил этикета из разных стран, которые поставят в тупик даже опытного туриста

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Отправляясь в путешествие, опытный турист знакомится не только с информацией о достопримечательностях, которые его там ждут, но и с этикетом страны. Ведь, не зная тонкостей мировоззрения местного населения, можно попасть в нелепую ситуацию. К примеру, ответив французу знакомым нам жестом «окей», вы рискуете крепко его оскорбить. В Чили же, если решите съесть гамбургер голыми руками, будьте готовы к тому, что вряд ли кто-то согласится сидеть с вами за одним столом.

AdMe.ru не перестает удивляться тому, насколько непохожие друг на друга народы живут на одной планете.

1. В Корее первым ест старший

В Корее же, как бы вы ни были голодны, нельзя начинать трапезу раньше самого старшего человека за столом. Нарушив это правило, можно и вовсе остаться без ужина. И еще: если вам захочется налить себе напиток, придется обратиться к рядом сидящему человеку. Корейцы наполняют стаканы друг друга: наливать себе тут не принято.

2. В Таиланде нельзя дотрагиваться до чужой головы

Тайцы почти всегда улыбаются: так проявляется их позитивное мировоззрение. Правда, есть привычный нам жест, который моментально может испортить местному жителю настроение, и даже оскорбить. В Таиланде запрещено касаться чьей-то макушки. И дело не в том, что кто-то боится испортить чужую прическу. Просто тайцы считают, что именно в голове обитает душа человека.

3. В Тибете принято показывать язык

Показанный взрослым человеком в чью-то сторону язык будет воспринят в большинстве стран по меньшей мере как некое чудачество, в Индии же это и вовсе проявление злости. А вот в Тибете так выказывают свое уважение, а еще часто используют этот жест в качестве приветствия. Есть мнение, что данная традиция пошла из-за поверья, будто у дьявола черный язык. Вот тибетцы каждый раз и показывают: «Мы не такие!»

4. В Италии лилии можно дарить, во Франции — нельзя

Дарить цветы — хороший знак почти в каждой стране. Но есть нюансы. Например, французы считают, что лилии и хризантемы подходят только для траурных мероприятий, как в России — гвоздики. К слову, красные гвоздики у них тоже не дарят, поскольку они символизируют дурную волю. Аналогичное отношение к хризантемам и в Италии: там эти цветы используют исключительно в печальные даты. А лилии, наоборот, являются в этой стране любимыми национальными цветами.

5. В Австрии можно не оплачивать счет в ресторане

Во многих государствах чаевые автоматически включают в счет. Так поступают в Чехии, Франции, Венгрии, Испании. В среднем это 10–15 % от общей суммы счета. Однако не во всех европейских странах действует это правило. В Австрии, к примеру, чаевые достаются официанту, только если он качественно выполняет свою работу. А еще там есть негласное правило: если посетитель трижды попросил счет, а ему так и не принесли его, он может встать и уйти из заведения не заплатив.

6. В Венгрии комплимент — «капуста», в Японии — «гусь»

Удивительная часть этикета во многих странах — обращение к человеку. Прогуливаясь по улицам Венгрии, не обижайтесь, если к вам обратятся так: «капуста» или «маленькое насекомое». Над вами никто не шутит, эти слова у них считаются комплиментом. Во многих странах ласковые обращения звучат для нас очень странно. Вот, к примеру, в Китае выражение «ныряющая рыба, летающий гусь» — способ назвать кого-то прекрасным, основываясь на древних сказаниях, где рыбы были заворожены полетом птиц. Поляки в качестве комплимента используют известное и у нас выражение «крошка», а назвать кого-то «куриным яйцом с глазами» в Японии — означает подметить красивый овал лица, то есть сделать комплимент.

7. Китайцы трижды отказываются от подарка, прежде чем его получить

И не потому, что они не хотят принять подарок, скорее это способ выражения скромности и признак хороших манер. К слову, дарить в Китае можно что угодно, кроме острых предметов вроде ножей (они символизируют разрыв отношений), а также часов (считается, что часы приближают конец жизни) и носовых платков (суеверие, основанное на связи с плачем и похоронами).

8. В Саудовской Аравии трутся носами в знак приветствия

Вместо привычного нам рукопожатия в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах мужчины при встрече трутся носами. Необычно здороваются и в Индии: там принято кланяться, сложив ладони вместе. Во Франции традиции зависят от географического положения. Так, в разных частях страны принято разное количество приветственных поцелуев: в Париже целуются дважды, а на Корсике — пять раз.

9. В Японии — деньги, во Франции — ноль

Всемирно известный жест «окей» в Японии понимают как «деньги», а во Франции как «ноль». Потому, совершив безобидное, казалось бы, телодвижение, француза можно здорово обидеть, назвав «пустым местом». Столь же неоднозначную реакцию можно получить в Италии на известный всем рокерам мира знак — поднятые вверх указательный палец и мизинец. На итальянском такое движение будет означать неверность жены собеседника.

10. В Афганистане целуют упавший хлеб

В Афганистане и других мусульманских странах, если вы нечаянно уронили хлеб, его следует непременно поднять и поцеловать. Пожалуй, ярче свое почтение этому продукту и не выразить. Бояться микробов, которые при соприкосновении с полом или землей попадут на еду, здесь не принято. Так что, если не хотите совершать данный обряд, будьте аккуратны и ничего не роняйте.

11. В Чили нельзя касаться еды руками

Если собираетесь в путешествие в Чили, запомните правило: не ешьте ничего руками. В этой стране к манерам за столом относятся серьезнее, чем в остальной части Южной Америки, и предпочитают придерживаться общеевропейских правил этикета. И даже картофель фри и гамбургеры здесь принято есть при помощи столовых приборов.

12. Мексиканцы обижаются на пунктуальность

Будь то деловая или дружеская встреча, мексиканец обязательно на нее опоздает. Да и вообще, там считается некультурным приходить куда-либо в назначенное время. Национальная традиция объясняется достаточно просто: на протяжении долгого времени в этой стране были проблемы с общественным транспортом, и постоянные опоздания вошли у граждан в привычку.

13. Как нужно пить кофе на Ближнем Востоке

Остановить кофепитие с бедуинами на Ближнем Востоке не так уж и просто. Как правило, гостеприимный хозяин будет продолжать наливать вам напиток, как только заметит, что тара оказалась пустой. Чтобы прекратить этот круговорот, нужно прилюдно встряхнуть чашку, наклонить ее несколько раз в разные стороны или перевернуть на бок. Так вы покажете, что уже достаточно выпили кофе.

14. В Китае нельзя переворачивать рыбу на тарелке

Кажется вполне логичным перевернуть рыбу на другой бок, после того как вы съели ее верхнюю половину. Однако в Китае таким поведением можно накликать неудачу. В этом убеждены местные жители, особенно на юге страны и в Гонконге. Самые суеверные оставляют нижнюю часть рыбы нетронутой, другие же отрывают хребет, чтобы добраться до филе.