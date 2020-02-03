14+ привычных для нас подарков, которые могут оскорбить иностранца

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Сегодня моветоном считается дарить мужчине носки или трусы, а женщине — набор банных принадлежностей из шампуня, геля для душа и мочалки. Такие негласные табу существуют почти в каждой стране и касаются совершенно обычных вещей. Например, в Ирландии лучше не дарить вязаный свитер, а на Сицилии — фигурки котов. Возможно, вы живете в одной из стран, о которых пойдет речь ниже, и не очень согласитесь с написанным, ведь обычаи меняются в зависимости от региона.

AdMe.ru выяснил, какие подарки в европейских странах чаще всего считаются неуместными или вовсе пугающими. Если в вашей стране есть другие табуированные подарки, объясните, почему их считают таковыми.

1. Франция

Есть мнение, что француженкам не стоит дарить хризантемы, красные розы или духи. Если во всем мире парфюм считается обычным рождественским или новогодним подарком, то во Франции его может преподнести только муж или ухажер.

Красные розы указывают на романтическую связь между людьми, а букет хризантем является атрибутом траура: эти цветы часто можно увидеть на французских кладбищах. Французы считают грецкий орех символом несчастья, поэтому не кладите их к вашему подарку. Если вас пригласили в гости, не приносите с собой вино, его выбор — привилегия хозяев.

2. Германия

Подарочные комплекты для ванной комнаты из шампуня, геля для душа и т. п. тоже плохая идея: туалетные принадлежности, как и одежда, считаются интимными вещами. На свадьбу не принято дарить заостренные предметы, например зонт или ножницы: это считается нехорошим знаком. Также не стоит дарить жениху и невесте деньги, если только вы не член семьи, иначе это будет воспринято как признак дурного вкуса или намек на финансовую несостоятельность.

3. Италия

Нам кажется, что симпатичная брошка — отличный подарок для девушки. У итальянцев другое мнение: брошки и носовые платки считаются атрибутом похорон, поэтому преподносить их в качестве подарка точно не стоит. Если хотите подарить итальянке цветы, избегайте не только числа 13, но и 17: оно также считается недобрым. Подарки не рекомендуется оборачивать в фиолетовую бумагу, поскольку у итальянцев этот цвет символизирует неудачу. На Сицилии существует табу на котов (статуэтки и т. д.) для тех, кто помолвлен: они предвещают внезапную кончину.

4. Испания

Цветы у испанцев не считаются универсальным подарком, их дарят только по особым случаям. Причем в цветочном этикете масса условностей: нельзя дарить букет из 13 цветков. От георгинов и белых лилий лучше отказаться, т. к. они прочно ассоциируются с похоронами.

5. Нидерланды

Голландцам не нравится чувствовать себя обязанными, поэтому бизнес-партнерам не принято дарить подарки. Друзьям вручают небольшие сувениры, соответствующие случаю. Большая коробка с роскошным бантом заставит жителя Нидерландов чувствовать себя неуютно. Не стоит дарить подарок в голубой упаковке: этот цвет считается цветом любви, поэтому сюрприз может быть воспринят неправильно.

6. Англия

Если хотите подарить англичанину галстук, выбирайте любой, кроме полосатого. Изначально полоска на галстуке указывала на принадлежность к роду войск, его носили даже после выхода в отставку. Галстук в полоску может также означать принадлежность к тому или иному учебному заведению. Поэтому такой подарок точно вызовет недоумение. Вручать дорогой подарок могут только родители детям. В других случаях шикарный подарок посчитают неприемлемым. Не рекомендуется дарить мыло и одежду, поскольку это слишком интимные предметы.

7. Греция

Главные «подарочные» табу для греков — ножницы, ножи и духи. По местному суеверию, парфюм может разрушить любые отношения. Если вы все же подарили греку духи, он даст вам монетку мелкого номинала, чтобы примета не сработала.

8. Чехия

Чехов признали самыми практичными из европейцев в вопросе подарков: здесь считается приемлемым дарить нижнее белье, носки, косметические наборы и т. д. Особых ограничений в подарках нет, но каллы точно стоит исключить из вариантов подарков, потому что их чехи ассоциируют с траурными церемониями. Еще один нюанс: в Чехии принято сначала отказываться от подарка и принимать его только после того, как даритель настаивает на этом.

9. Хорватия

Если у вас есть приятель из Хорватии, не дарите ему что-либо с изображением национального герба или с красно-белым принтом, т. к. этот элемент встречается на гербе страны. Вне флага данный принт часто воспринимается как символ экстремистской организации.

10. Ирландия

Не дарите приятелю из Ирландии зеркало, каким бы красивым оно вам ни казалось. Местные легенды гласят, что это окно в потусторонний мир. И хотя сегодня суеверия утратили силу, зеркало до сих пор считается нехорошим подарком. Ирландец будет не очень рад получить самодельный подарок, особенно что-то вязаное: шарф, свитер или носки. В большинстве семей есть человек, который умеет вязать, поэтому ирландцы получали много подобных подарков в детстве. Кухонные полотенца в качестве подарка также под негласным запретом.

11. Швейцария

Если швейцарец получит в подарок перчатки, то незамедлительно вернет их дарителю. В противном случае неудача ожидает обоих. Три красные розы символизируют пылкие чувства, поэтому дарить их можно только объекту любви. Все остальным можно вручить любое другое количество этих цветков.

12. Швеция

Мужчина родом из Швеции никогда не подарит возлюбленной шелковый носовой платок, иначе дама постепенно «сотрет» свою привязанность к нему. Мыло тоже плохой сюрприз: шведы верят, что оно может «смыть» дружбу.

13. Польша

В Польше стараются избегать обуви в качестве праздничного сюрприза: новая пара туфель или ботинок воспринимается как символ разлуки, то есть человек уйдет из жизни того, кто ее преподнес. Часы тоже считаются неоднозначным подарком. Если во многих странах золотые часы дарят на пенсию, то в Польше они знаменуют прекращение дружеских отношений или несчастье. В обоих случаях примету можно обмануть символическим платежом.

14. Литва

Украшения из слоновой кости в качестве подарка литовцы не оценят по достоинству. Их традиционно связывают со злой волей дарителя: считается, что он желает человеку несчастий и даже серьезных травм.

А какую вещь вы бы точно не хотели получить в подарок и почему?