14 пилотов, которые в небе такого навидались, что нам на земле и не снилось

Есть люди, которые не представляют свою жизнь без неба. Они готовы годами учиться и тренироваться только ради того, чтобы иметь возможность регулярно садиться за штурвал самолета и подниматься в облака. Чего в этой работе больше: риска или романтики — знают, пожалуй, только сами пилоты.

Мы в AdMe.ru решили приоткрыть завесу тайны и узнать чуточку больше о жизни и рабочих буднях командиров воздушных судов.

Вот так выглядит самолет после попадания в грозу с градом. Посадка почти вслепую

«Приближаемся к Парижу. Каждый раз, пролетая над этим городом, делаю фотографию. Один из самых красивых городов, если смотреть сверху»

Нести ответственность за жизнь других людей — это крайне волнительно

Работаю пилотом гражданской авиации. Самый волнительный и тревожный момент — это не взлет, не посадка, а когда пассажиры идут по трапу в самолет. В этот момент понимаешь и осознаешь, что люди доверяют тебе свою жизнь. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Свою первую пару крыльев я приобрела, став бортпроводницей. И влюбилась в авиацию. На этой неделе я стала частным пилотом. Мои мечты сбылись»

«Вот такой у меня оказался благодарный пассажир. За это он был удостоен права сфотографироваться в командирской фуражке»

«Это мое меню на 6 дней. Я пилот»

«Разрушать стереотипы — это по-нашему»

Я девушка, 163 см, 40 кг, милая внешность. Когда говорю, что еду в аэропорт на работу, думают, что стюардесса. Но как же все удивляются, когда узнают, что я пилот. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

«Рейс в Гвинею-Бисау. Отель. Вид с моего этажа. „Круто!“ — скажете вы, а я отвечу: „Пофиг“, потому что в отеле нам предстояло пробыть около 12 часов перед вылетом»

«В это время перед обратным рейсом надо впихнуть максимальное количество сна».

Рабочее место пилота Ту-144 в 1960-х годах. За исключением перевода большинства приборов на экраны выглядит практически так же, как и сегодня

«Первый полет моей жены в качестве капитана воздушного судна»

У девушек за рулем и за штурвалом одни и те же проблемы

Работаю вторым пилотом. И мало того, что отношение к девушкам-пилотам у нас в стране из серии «баба за рулем», так еще и попадаются особо впечатлительные пассажиры, которые при любом крене самолета для разворота начинают верещать и жаловаться начальству, что девушка их плохо довезла. Довезла, блин! Пилоты не таксисты, мы отвечаем за вашу жизнь и за свою, а женщины более внимательны за штурвалом. До этого работала в Италии, там такого не наблюдала. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK



Так выглядит Центральный парк Нью-Йорка c высоты птичьего полета

Морепродукты в Африке — это то, ради чего стоит закрывать глаза на такие мелочи жизни, как неработающий кондиционер в номере. Вот, например, креветка

«Это то, ради чего мы и летаем...»