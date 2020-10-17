14 особенностей жизни в Нидерландах, от которых у иностранцев голова идет кругом

Нидерланды — маленькая европейская страна, которая чаще всего ассоциируется у нас с тюльпанами, живописными улочками и веселым нравом ее жителей. Однако даже это благополучное место таит в себе секреты, которые доказывают, что загадочная голландская душа — настоящие потемки для остальных европейцев.

AdMe.ru разузнал, как на самом деле живут обитатели одной из самых развитых и благожелательных стран мира, зачем им нужны бутылочные скребки и почему нидерландцы раньше любили спать в шкафах.

Необычные дни рождения

Туристу, который оказался на праздновании дня рождения в Нидерландах, может показаться непонятным, почему жители этой страны привыкли поздравлять не только именинника, но и всех пришедших к нему гостей. Согласно голландской традиции, вы должны будете сначала пожать руку виновнику торжества, затем обойти всех пришедших по кругу и произнести главное слово — gefeliciteerd, что означает «поздравляю». О том, зачем необходимо поздравлять не только именинника, но и гостей, древняя традиция умалчивает.

Самый популярный совет докторов в Нидерландах — «Примите парацетамол»

В Нидерландах существует шутка про местных врачей и здешнюю медицину: аббревиатуру GP, или General Practitioner (местное название врача-терапевта), можно расшифровать как get paracetamol (в переводе с англ. «выпейте парацетамол»). Именно совет о приеме этого средства чаще всего звучит в кабинетах врачей общей практики. В том случае, если парацетамол не помогает, пациента автоматически направляют к врачам более узких специальностей.

В Нидерландах нет бездомных собак

Нидерланды — первая в мире страна, где нет бездомных собак: у местных домашних любимцев такие же права, как и у человека. Безответственное отношение к питомцам в этом королевстве сурово наказывается, а за нанесение им какого-либо физического вреда здесь можно даже получить уголовный срок.

Дома на границе

Нидерланды — это маленькая страна, которая поделена на несколько частей. В небольшом анклаве Барле-Нассау, граничащем с Бельгией, государственная граница проходит прямо через жилые дома, буквально разделяя их пополам. Таким образом, жители «пограничных» домов могут жить сразу в 2 государствах одновременно.

Портреты в туалете

Нам может показаться странным, но жители Нидерландов часто вешают портреты дорогих их сердцу людей в... туалете. Кроме того, чтобы не забыть важные даты из жизни близких, находчивые голландцы вешают там и специальные календари, в которых указываются все приближающиеся праздники.

Бутылочные скребки

Голландцы — очень экономный народ. В доказательство тому можно привести одно очень голландское изобретение — «бутылочные скребки», которые призваны собирать из удлиненных бутылок все остатки содержимого. Вот уж правда цент евро бережет.

Жители Нидерландов предпочитают вечеринкам домашний уют

Хотя Нидерланды и Амстердам часто ассоциируются у нас с бесконечными вечеринками и веселыми тусовками до утра, в реальности дело обстоит совсем по-другому. Практически все кафе и супермаркеты в Нидерландах закрываются в 6 вечера, а по воскресеньям позавтракать здесь раньше 12 дня становится практически невыполнимой задачей.

Синтерклаас и Черный Пит

Синтерклаас — это нидерландский вариант Санта-Клауса или Деда Мороза. Однако если Деда Мороза сопровождает Снегурочка, а Санта-Клауса — его верные рождественские эльфы, то Синтерклаас обычно приходит к нидерландским детям в сопровождении Черного Пита. Черный Пит не только дарит подарки, но и может увезти в Испанию особо провинившихся детей.

Хаутен — город без автомобилей

Небольшой нидерландский городок Хаутен — пример города, в котором люди полностью отказались от использования автомобилей. К столь необычному решению жители Хаутена пришли еще в 1980-х годах, когда местные энтузиасты стали повсеместно использовать самый экологичный транспорт на планете — велосипеды. Результат такого мероприятия налицо: за 15 лет в Хаутене не произошло ни одной серьезной автомобильной аварии.

Нидерландцы любили спать в шкафах

В Доме-музее Рембрандта в Амстердаме можно увидеть необычное голландское изобретение — кровать-шкаф, которую использовали в стране вплоть до XX века. В столь непривычной мебели жители Нидерландов (как, впрочем, и всей средневековой Европы) спали полусидя, будучи уверенными в том, что такая поза поможет надолго сохранить ясный ум и продлить молодость. Старикам же сон в шкафу рекомендовался для профилактики инсультов и храпа.

Любимый фастфуд в Нидерландах — картошка с луком

Гамбургеры и чизбургеры в Нидерландах не так популярны, как самый обычный картофель, который подается здесь более чем в сотне разнообразных вариаций. Помимо картофеля, голландцы любят неторопливо вкушать и селедку с луком, которую можно встретить как в Амстердаме, так и в небольших городах. Селедку и лук, кстати, здесь продают как фастфуд прямо на городских улицах.

В Нидерландах не любят шторы

В Средние века жители Нидерландов всячески пытались доказать ближним, что им, как честным людям, скрывать от остальных нечего. Тогда-то и зародился особый голландский стиль с его окнами от пола до потолка и полным отсутствием штор и занавесок, что так и манит неопытных туристов украдкой подсмотреть за чужой жизнью. Стоит отдать должное местным жителям, смотреть в окна здесь все-таки считается дурным тоном.

В Нидерландах есть свой Ноев ковчег

Вся история Нидерландов базируется на борьбе с постоянными наводнениями и повышением уровня моря. Хотя особо переживать голландцы по этому поводу не собираются, один из местных миллионеров построил для себя полную копию знаменитого Ноева ковчега недалеко от города Дордрехта. Так, на всякий случай.

В Нидерландах любят использовать «бабушкины сумки»

«Бабушки из метрополитена», которые ранним утром отправляются по каким-нибудь важным делам на другой конец города с сумками на колесиках, не редкость и в Нидерландах. Однако в этой стране «бабушкины сумки» любят использовать в повседневной жизни не только сами бабушки, но и мужчины и даже молодые девушки. Здесь такие сумки называют boodschappentrolley и используют их при любом подходящем случае. Впрочем, мода на хозяйственные сумки на колесиках уже давно стала общеевропейским трендом.