14 особенностей жизни в Нидерландах, которых приезжие не понимают, а для местных они в порядке вещей

О жизни в некоторых странах, например в Японии или Южной Корее, можно рассказывать чуть ли не бесконечно. Нидерланды тоже уникальное государство, которое славится не только тюльпанами, мельницами и каналами, но и самобытной культурой и традициями. К примеру, голландцы привыкли есть бутерброд вилкой и ножом, а не просто взяв в руки, как мы. А еще некоторые из них до сих пор периодически носят деревянные башмаки.

Мы в AdMe.ru узнали кое-какие особенности жизни в Нидерландах и открыли для себя эту страну с неожиданной стороны.

1. Люди зачастую имеют нелепые фамилии

До 1811 года не все голландцы имели фамилии. После того как император Наполеон аннексировал Нидерланды, люди стали придумывать себе фамилии кто во что горазд. Я живу в Нидерландах, и у многих здесь очень смешные фамилии. Одна из моих любимых — Рождёнголым. И там еще много из серии, откуда родился и чем делан. Оказалось, голландцы выдумали их сами ради прикола, потому что раньше у них не было фамилий, а пришел Наполеон и обязал их ввести. Голландцы полагали, что это временно и можно ради шутки придумать себе что-нибудь эдакое. А фамилии так и остались. Упс! © Марго Качнова / Facebook

2. Дни рождения отмечаются без размаха

В Нидерландах взрослые обычно отмечают дни рождения без размаха и больших застолий. Гости, как правило, садятся по кругу. Один из интернет-пользователей пишет, что пытался как-то разнообразить праздник, на котором присутствовал, и расставил стулья группами. Но это оказалось бесполезно, так как гости потом снова расселись по кругу. Кстати, у голландцев принято поздравлять с днем рождения не только именинника, но и всех присутствующих. Эта традиция даже у коренных жителей иногда вызывает недоумение. Я голландец, но никогда не понимал, почему на вечеринке по случаю дня рождения все поздравляют друг друга. Каждый раз люди застают меня врасплох, когда пожимают мне руку и говорят: «Поздравляю!» © Arthur van Strien / Quora



3. Некоторые голландцы все еще носят сабо

Сабо — деревянные башмаки — до сих пор носят фермеры, жители сельской местности и некоторые горожане, в основном на севере, востоке и юге Нидерландов. Несколько десятилетий назад строители тоже носили сабо. Однако эти башмаки были запрещены в ЕС, потому что у них нет стального носка, как у защитной обуви.

4. Местные жители предпочитают маленькие порции

В Стране тюльпанов люди помешаны на здоровье. Мало того что там не в почете жирная и сладкая пища, так еще и подают еду и напитки маленькими порциями. Поэтому даже не мечтайте о жирных блюдах и сладостях, когда вас приглашают на ужин в голландскую семью.

5. Голландцы делают пюре из всего

Голландцы любят пюре, причем не только из картофеля. Они варят разные овощи, потом сливают воду, все измельчают, смешивают, иногда добавляют фрукты. Приготовление блюда завершается выкладыванием сверху кусочков колбасы. Называется такое традиционное блюдо «стамппот».

6. В трамваях возле сидений нет табличек с указанием, для кого они предназначены. Ведь обивка говорит сама за себя

7. Велосипедисты с нарушениями слуха используют специальный знак

8. Практически на всех крупных вокзалах есть пианино, на котором может сыграть любой желающий

9. Все голландцы могут быть донорами органов

Все зарегистрированные жители Нидерландов по умолчанию являются донорами органов. Обеспокоенность общественности количеством смертей, вызванных отсутствием пожертвованных органов, побудила парламент провести в 2018 году обширное статистическое исследование. И оказалось, что большинство голландцев на самом деле не против пожертвовать свои органы после кончины. К слову, каждый вправе отказаться быть донором.

10. В Нидерландах бутерброды едят вилкой и ножом

Когда-то давно я работал в исследовательских лабораториях Philips и часто бывал в Нидерландах. Как-то отправился с голландскими коллегами в кафе пообедать. Выбирать было не из чего, поэтому мы взяли по сэндвичу с ветчиной и сыром. После того как я откусил пару кусочков своего бутерброда, заметил странные взгляды в свою сторону. И тут до меня медленно доходит. Оказывается, все они используют нож и вилку, чтобы есть бутерброды! А я, конечно же, держу его, как и подобает, в руке. В тот день я почувствовал себя кем-то вроде варвара. © Steve Baker / Quora

11. Пищу здесь не разогревают

Что касается приема пищи, голландцы, по мнению иностранцев, подходят к этому процессу нестандартно. Так, в домах на обеденных столах вы не найдете ни скатерти, ни салфеток, ни стакана воды. А еще некоторые местные жители не греют еду полностью. Например, в гамбургере мясо может быть теплым, хлеб — холодным, а соус — ледяным. Дело в том, что многие голландцы относятся к еде как к топливу для тела и не считают потребление пищи способом получения удовольствия от жизни.

12. А селедку едят, запрокидывая голову

Сказать, что голландцы любят сельдь, — вообще ничего не сказать. Они съедают 12 млн кг селедки каждый год. Традиционный способ ее употребления выглядит так: голландец берет рыбку за маленький хвост, запрокидывает голову и откусывает по кусочку. Кстати, плакат на фото выше висит в одном из рыбных магазинов Амстердама.

13. Голландцы носят одежду определенных цветов

Многие молодые женщины предпочитают синие джинсы и белые кроссовки, а мужчины — синий костюм с коричневыми туфлями. Вся эта одежда похожа на неофициальную униформу.

14. В Нидерландах устанавливают тарельчатые унитазы

В стране, где родились такие гении искусства, как Рембрандт и Мондриан, во многих местах установлены тарельчатые унитазы, то есть с плоской полочкой. Аргументами в пользу чаши такого типа голландцы считают то, что вода не плещется во все стороны при смывании и расходуется экономнее. Но такие конструкции считаются устаревшими, и ими не совсем приятно пользоваться, так как восседающему на унитазе приходится вдыхать запах своих отходов.

А вы бывали в Нидерландах? Что вас там впечатлило больше всего?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.