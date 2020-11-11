14 особенностей жизни в Финляндии, которые выводят эту страну на совершенно новый культурный уровень

Думая о Финляндии, мы представляем себе сказочное северное сияние, горы белого пушистого снега и местных жителей, которым, кажется, любые холода совершенно нипочем. Некоторые стереотипы оказываются вполне правдивыми, ведь у финнов свой особый менталитет и уклад жизни, который значительно отличается от нашего.

AdMe.ru выяснил, что скрывается за суровостью финской жизни и чем местный быт отличается от нашего.

Пенсионеры играют в игровые автоматы

Во многих финских супермаркетах и на заправках установлены игровые автоматы, возле которых часто можно увидеть толпы пенсионеров. Да, пожилые люди здесь обожают азартные игры, поэтому всю оставшуюся после покупок мелочь они обычно тратят в автоматах. Процент возврата составляет около 95 %, соответственно, выиграть не так уж сложно.

Современные дорожные знаки

В Финляндии существуют специальные оленьи фермы, где разводят этих животных. Там можно покататься на упряжках, покормить и погладить зверей, а также попробовать приготовленную оленину. И хотя хозяева тщательно следят за своим рогатым скотом, нередко северный олень может случайно отвязаться и выйти на проезжую часть. Чтобы избежать несчастных случаев на трассе, рога оленя покрывают специальной светоотражающей краской для снижения количества дорожно-транспортных происшествий в Лапландии.

Никаких чаевых

В Финляндии не принято оставлять чаевые. Дело в том, что плата за обслуживание чаще всего уже включена в финальную сумму в чеке. Однако, если вам очень понравилось в заведении и вы все-таки хотели бы отблагодарить официанта, можно оставить немного наличных.

Сауны в высотных домах

Финны настолько обожают сауну, что строят их даже в высотных домах. На 1-м этаже обычно есть специальное отдельное помещение под сауну. Чтобы попариться, стоит заранее внести свои данные в список, который вывешивается у входной двери. В «домашнюю» сауну обычно бывает много желающих, поэтому выгодно иметь хорошие отношения с соседями, чтобы кооперироваться. Утром и днем же, когда сауна чаще всего пустует, здесь можно встретить спящих котов, которые приходят в помещение погреться.

Кнопка благодарности

Большинство финнов очень вежливые и с большим уважением относятся к труду другого человека. Именно поэтому в автобусах установили специальную кнопку благодарности водителю за поездку. Ее можно нажать при выходе из городского транспорта.

«Как дела?» — это не просто формальность

В то время как для нас вопрос «Как дела?» — это скорее проявление вежливости, для финнов эта фраза свидетельствует об искреннем интересе к их жизни. Спросив «Как дела?», вы, скорее всего, услышите детальный рассказ обо всех последних новостях и произошедших событиях в жизни человека. Кроме того, финны обожают шутить и рассказывать забавные истории, сохраняя при этом невозмутимое лицо. Знайте, подшучивать над кем-то — это финский способ сказать «Ты мне нравишься».

Жильцы знают, кто где живет

В каждом подъезде на 1-м этаже размещена специальная табличка с фамилиями жильцов. Распределение идет по этажам и номерам квартир. Это сделано для удобства самих соседей (чтобы в случае необходимости знать, где найти конкретного человека), а также для гостей, которые могут посмотреть на список и узнать, на какой этаж им нужно подниматься.

Парковочные места с подогревом

Рядом с многоэтажными домами есть парковочные места — гаражи на 1-м этаже, которые сдаются в аренду жильцам, и обычная парковка под открытым небом. Парковка на улице оборудована специальным подогревом, который можно активировать с помощью кнопки. Это очень удобно в холодное время года, так как водителям не приходится тратить половину утра на то, чтобы убрать снег и лед с окон машины.

Минимум блюд на праздничном столе

Нет, финны не экономят и не жалеют еды для гостей. Просто у них не принято «накрывать поляну» с 10 видами картошки и жареного мяса на праздники или совместные посиделки. Стандартный набор включает в себя горячее блюдо, салат и, возможно, десерт. Здесь ценят компанию и время, проведенное за увлекательной беседой. Также не принято обслуживать кого-то за столом. Считается, что взрослые люди могут самостоятельно положить себе еду на тарелку.

Общий подвал для хлама

Если у нас принято складировать ненужные вещи на балконе или в кладовке, то у финнов для этого есть специальное место в подвале дома. Здесь для каждой квартиры оборудована ячейка, где можно хранить вещи. Она закрывается на замок, ключ от которого есть только у владельца.

Все сдают бутылки

Пластиковые, железные и стеклянные бутылки выбрасывать не принято. Их обычно собирают, а потом сдают. В большинстве супермаркетов стоят специальные аппараты для приема бутылок. За 1 штуку можно получить около 20 центов.

Зарплата влияет на штраф

В случае, если вы превысили скорость на дороге, сумма вашего штрафа будет зависеть от вашей заработной платы: чем выше доход, тем, соответственно, выше штраф. Как-то раз один из топ-менеджеров престижной финской компании заплатил самый большой в истории штраф — € 116 тыс. Мужчина ехал за рулем своего автомобиля со скоростью 75 км/ч на участке дороги, где стоит ограничение в 50 км/ч.

Зарплата для младенца

При рождении ребенка финским матерям не только вручают бэби-бокс, но и выдают специальное пособие на малыша. Подобная зарплата в размере около € 100 выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 17-летнего возраста. Большинство родителей, однако, предпочитают не тратить эти деньги, а копить, чтобы потом отдать весомую сумму сыну или дочери.

Сезон для катания на лыжах

В Финляндии лыжный сезон может длиться более 6 месяцев — с конца октября до мая. В самые темные зимние дни горнолыжные склоны освещаются, а весной солнце светит до поздней ночи. Поэтому, если вы любите кататься на лыжах или сноуборде, смело отправляйтесь в Лапландию, где есть сотни километров лыжных трасс. Например, трасса Юлляс имеет протяженность в 330 км — больше, чем любое другое подобное место в Европе.