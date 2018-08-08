16 «новорожденных» островов, которые наглядно доказывают, что наша планета постоянно меняется

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Природа не стоит на месте, в ней постоянно что-то меняется. Казалось бы, все уже давным-давно открыто, но благодаря вулканам в мире то и дело появляются новые острова. Да и сами люди время от времени помогают природе и сооружают острова своими руками — правда, далеко не всегда это идет на пользу нашей планете.

AdMe.ru собрал для вас самые молодые острова, созданные природой или человеком за последние 100 лет. И оказалось, что многие из них — наши ровесники, а то и младше.

1. Венецианские острова, Флорида

Венецианские острова — это цепь из 7 искусственных островов в проливе Бискейн между Майами и Майами-Бич, которые начали возводить еще в 1920 годах. На островах расположены жилые районы и отели, но есть также и один необитаемый остров — это Остров монумента Флаглера, который используется для пикников и катания на лодках. Его главная достопримечательность — 34-метровый обелиск, который был построен в честь отца-основателя железных дорог Флориды Генри Флаглера.

2. Сюртсей, Исландия

В 1963 году в результате извержения вулкана на юге Исландии появился на свет остров Сюртсей. На острове есть и флора, и фауна, но попасть сюда могут только ученые, а обычным туристам остается только любоваться им с борта туристического парома. Сюртсей имеет статус объекта Всемирного природного наследия. На нем есть исследовательская и метеорологическая станции, а также круглосуточная веб-камера.

3. Нефтяные острова THUMS, США

THUMS были возведены в 1965 году в проливе Сан-Педро, Калифорния, для того чтобы соединить их с нефтяным месторождением Уилмингтон. Эти 4 острова были спроектированы так, чтобы скрыть от посторонних глаз нефтяные вышки и снизить промышленный шум. На THUMS есть все: и водопады, и пальмы, и высотные дома, которые подсвечиваются по ночам. Однако все это не больше чем гигантский макет города, призванный скрыть промышленные объекты.

4. Нисиносима, Япония

Остров Нисиносима образовался в 1974 году в результате извержения подводного вулкана, однако известность приобрел только после извержения 2013 года, когда его площадь значительно увеличилась. С тех пор интерес биологов прикован к Нисиносиме, ведь, по их прогнозам, благодаря гнездящимся птицам на острове должна возникнуть богатая флора. Поэтому остров был изолирован, дабы ограничить контакты с внешними организмами.

5. Мусорный остров Тилафуши, Мальдивы

Мальдивы - это не только райский уголок. Это также и места, которые не каждый турист отважится посетить. Например, остров Тилафуши. Он был создан в 1992 году специально для складирования мусора: таким образом мальдивские власти пытались решить проблему утилизации. Но получилось так, что Тилафуши стал просто одной большой свалкой. Отходы на нем не сортировались. Их просто клали в емкости, которые потом засыпали строительным мусором и выравнивали коралловым песком. В 1997 году власти решили изменить назначение острова. И с тех пор Тилафуши – это одна большая промзона. Там находятся верфи, предприятия по упаковке цемента, бутилированию метана и различные склады.

6. Пеберхольм, Дания

Искусственный остров Пеберхольм соединяет Эресуннский мост, перекинутый между Данией и Швецией, с тоннелем Drogden, который идет с датской территории. Остров был сооружен в 1995-1999 годах вместе с тоннелем. Пеберхольм необитаем, но из него сделали заповедник, который разрешено посещать только биологам и не чаще одного раза в год. Ученые надеются, что природа сама сделает из Пеберхольма цветущий остров.

7. Острова Пальм, Дубай

Этот архипелаг, построенный в 2001-2015 годах, состоит из 3 островов, складывающихся в рисунок пальмы. На островах есть жилые районы, отели, развлекательные центры и пляжи. Строительство Островов Пальм породило много экологических проблем: изменение флоры и фауны, эрозия прибрежной полосы, загрязнение воды и другие, поэтому многие экологи активно критиковали этот проект.

8. Амвадж, Бахрейн

Амвадж – это искусственный архипелаг в Персидском заливе. Его строительство длилось с 2002 по 2016 год, а одной из причин его возведения стал дефицит земли в Бахрейне. Новаторство этого проекта для Бахрейна состояло в том, что Амвадж был первым местом в стране, где иностранцы могли свободно владеть землей. А еще этот проект был создан для поощрения покупки собственности в приморской зоне. Сейчас Амвадж – это чудесная планета. Там есть все: жилые дома, гостиницы, школа, университет, больница и прочая инфраструктура.

9. Мировые острова, Дубай

Еще один грандиозный проект Дубая - архипелаг в виде карты мира. Острова начали возводить в 2003 году, и строительство идет до сих пор. Мировые острова активно распродаются, однако далеко не каждый может купить себе остров. И дело даже не в деньгах: особая комиссия сама высылает приглашения избранным счастливчикам. Да и попасть на острова обычные смертные так просто не могут, поскольку с материком архипелаг соединен только воздушным путем.

10. "Жемчужина Катара", Доха

Жилой комплекс "Жемчужина Катара" - еще одно доказательство того, что на Востоке умеют жить широко. Комплекс стал первым местом в Катаре, где иностранные граждане смогли владеть землей. На данный момент в комплекс входят 13 островов с отстроенной инфраструктурой. Кроме них, еще есть 8 островов на продажу. Сейчас, помимо жилых домов, в "Жемчужине" есть гостиницы, рестораны, магазины, различные офисы и пляжи.

11. Фламинговый остров Камферс-Дам, ЮАР

Камферс-Дам – это главная резиденция южноафриканских малых фламинго, которые занесены в Красную книгу. Этот искусственный остров в виде буквы "S" был построен в 2006 году в г. Кимберли специально для фламинго, где они и гнездятся по сей день в огромных количествах. Камферс-Дам очень популярен среди туристов, а фламинго для Кимберли - настоящая золотая жила. Кроме того, в городе все называют в честь фламинго: школы, фирмы, казино и многое другое.

12. Остров Хунга Тонга-Хунга Хаапай, Тонга

Район, в котором образовался остров Хунга Тонга-Хунга Хаапай, находится в зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца Полинезия, где постоянно происходят землетрясения и извержения вулканов. Вот и в 2009 году было неспокойно и в результате очередного извержения образовался этот юный остров. В сущности, он представляет собой кратер одного из 36 подводных вулканов, находящихся в том районе. Ученые предсказывают относительно долгую жизнь этому острову, отмечая, что за последние 150 лет Хунга Тонга-Хунга Хаапай был лишь 3-м островом, которому удалось продержаться больше, чем несколько месяцев.

13. Остров Залзала, Пакистан

В 2013 году в результате землетрясения в Аравийском море образовался новый остров Залзала. Есть версия, что остров представляет собой огромную груду грязи, которую землетрясение вытолкнуло с морского дна. Геологи считают, что остров исчезнет, если вновь будет сильное землетрясение. Залзала находится всего лишь в 2 км от берега Пакистана, и, несмотря на то что поверхность острова безжизненна, море вокруг него стало просто рыболовным раем, что подняло местную рыбную индустрию на новый уровень.

14. Остров Яя в море Лаптевых, Россия

Самый северный молодой остров - это Яя. Он был открыт в 2013 году и до сих пор не нанесен на карту. Есть несколько гипотез его появления, одна из которых состоит в том, что Яя – это остывший вулкан. История появления названия очень интересна: когда начали решать, кто же обнаружил этот остров, все стали кричать: "Я, я!" Вот и решили назвать Яя. Это совсем небольшой остров - всего лишь 370 х 125 м, причем состоит он из песка.

15. Лебединый остров, Париж

Этот небольшой искусственный остров на Сене имеет давнюю историю. Лебединый остров был образован в 1827 году в качестве дамбы, а сегодня он представляет собой одну большую парковую аллею с велосипедными дорожками и скалодромом. Но главная достопримечательность острова — это копия американской статуи Свободы, которая была подарена американцами в 1889 году в честь столетнего юбилея Великой французской революции.

16. Токийский Диснейленд

И, наконец, одно из самых сказочных мест, расположенных на искусственных островах, — это Токийский Диснейленд, открытый в 1983 году. Это был первый Диснейленд, построенный за пределами США. Он был сконструирован полностью по образу и подобию Калифорнийского Диснейленда и состоит из 2 частей: парка развлечений и аквапарка Tokyo DisneySea с тематическими гаванями, посвященными «морским» героям Диснея.