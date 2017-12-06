Мы собрали 14 азиатских причуд, которые доказывают, что там все перевернуто с ног на голову

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За прошедшие годы Азия стала немного ближе и привычнее для остальных стран мира. Суши и роллы теперь можно поесть и в родном городе, а некоторые курорты уже превратились в направления массового туризма. Но все равно эта часть света остается полной загадок, неожиданностей, а иногда и шокирующих деталей. AdMe.ru собрал факты из жизни азиатов, которые доказывают, что некоторые вещи нам еще сложно уложить в своем сознании. И несмотря на то что местные жители в своем большинстве гостеприимны и дружелюбны, их нужно иметь в виду, чтобы избежать сомнительных сюрпризов.

14. В Японии лучше не заходить в лифт первым

Зайти в японский лифт первым — значит взять на себя почетную обязанность капитана лифта. На этот случай в Стране восходящего солнца действует целый ряд негласных правил. Капитан управляет контрольной панелью, придерживает двери и нажимает кнопки за всех участников поездки. Если хотите избежать этой участи, просто пропустите кого-нибудь вперед и не заходите первым.

13. Томатный сок с сахаром. Ммм, как вкусно

Любителей томатного сока во Вьетнаме поджидает сюрприз. Здесь привыкли пить его с сахаром, медом, а в особо продвинутых вариантах даже добавлять сгущенку и / или кокосовое молоко. Азия такая Азия. Будьте начеку.

12. Нет четвертого этажа в лифтах

Иррациональный страх перед числом «4» получил распространение во многих странах Азии. У него даже есть свое научное название — тетрафобия. Корни этого суеверия уходят в Китай, где слова «смерть» и «четыре» звучат практически одинаково. Похожая ситуации в Корее и Японии. Поэтому в больницах и общественных учреждениях в лифтах отсутствуют номера этажей, оканчивающиеся на «4».

11. Вместо Рождества в Северной Корее отмечают день рождения бабушки национального лидера

Лидер государства Ким Чен Ын отменил Рождество. Вместо этого страна должна вместе праздновать день рождения его покойной бабушки Ким Чен Сук. Она была женой Ким Ир Сена, первого диктатора страны, или «Вечного президента республики», коммунисткой и «великой матерью антияпонской революции».

10. В обиходе у японцев пользуются популярностью специальные палки-ухочесалки

Этот чистящий инструмент с небольшой ложечкой на одном конце обычно делают из бамбука или пластика. Хотя есть и люксовые варианты — из золота, китового уса или слоновой кости. Ухочистку украшают помпонами, перьями или бахромой и бережно хранят в футляре. Инструмент многоразового применения.

9. Если у вас нет пары, то можно погулять на антидне святого Валентина

Ежегодно 14 апреля в Южной Корее отмечается Черный день — день всех одиноких и невлюбленных. В этот праздник принято есть лапшу с черной бобовой пастой, одеваться в черную одежду и мрачно шутить об отсутствии личной жизни. Если вы не получили свой подарок на День святого Валентина, здесь можно с размахом отметить это событие.

8. Вьетнамцы недолюбливают кошек

Местные жители боятся кошек, поэтому практически не держат их в доме, да и на улице хвостатых встретишь нечасто. Здесь снова не обошлось без суеверий. Мяуканье кошек похоже на звучание вьетнамского слова «бедность». И чтобы не привлекать бедность в дом, они просто предпочитают с ними не связываться.

7. Японские супруги спят в разных кроватях

После рождения ребенка роль женщины в японской семье кардинально меняется. И на смену супружескому ложу приходит детская кровать, часто даже в другой комнате. В первые годы это понятное и привычное явление во многих странах, но мама в Японии спит со своими детьми до 10-, а то и 13-летнего возраста.

6. В Таиланде неприлично гладить детей по голове

Тайцы верят, что в голове живет «светлый дух», которого нельзя тревожить посторонним. И вообще макушка — самая священная часть тела, поэтому прикасаться к ней могут только родители или монахи. Так что не стоит дразнить духов и раздражать местных родителей.

5. В Сингапуре запрещена жвачка

В Сингапуре много странных по европейским меркам запретов. Но размеры штрафов впечатлят даже самых злостных нарушителей, поэтому лучше не рисковать. Например, лучше отказаться от жевательной резинки на время поездки, поскольку ее запрещено ввозить и продавать. А в лечебных нуждах можно купить только в аптеке по рецепту врача.

4. Японские, корейские и филиппинские школьники играют в странные игры

Если кто-то предложит вам сыграть в кантё — хорошенько подумайте, прежде чем согласиться. Коротко об игре. Играющий складывает вместе ладони с вытянутыми указательными пальцами и пытается вонзить их в анус противнику, когда тот занят чем-нибудь другим и не замечает нападающего. Да, так развлекаются младшие школьники.

3. Все вьетнамцы отмечают день рождения в один день

Большая часть жителей Вьетнама не отмечает свой день рождения в саму дату рождения. Вместо этого каждый празднует свой приход в мир во время вьетнамского Нового года — Тета. Семья и близкие друзья раздают детям красные конверты со «счастливыми» деньгами. А потом все дружно прибавляют себе один год к возрасту.

2. В Китае маленьких детей одевают в штаны с разрезом

В Китае ребенок может остановиться посередине улицы и справить нужду. Этим никого не удивишь. Чтобы не затруднять процесс, местные родители облачают детишек в хитрые штаны с прорезью — кайданку. Их даже не нужно снимать, достаточно присесть на корточки и сделать свое дело. Споры, насколько это гигиенично и полезно для ребенка, не утихают. Многие переходят на памперсы, но и кайданку не выходят из моды.

1. В Японии на Рождество принято есть цыплят из KFC

В большинстве стран мира Рождество визуализируют праздничные окорока или тонны салатов. В Японии же центральное место занимает сеть быстрого питания KFC. За последние четыре десятилетия KFC удалось сделать жареную курицу синонимом Рождества в стране. Предзаказ на праздничные баскеты открывается за месяц. Виват маркетологам!

Особенность Азии в ее разнообразии, поэтому даже в одной культуре и местности могут быть вариации в традициях. Поделитесь с нами, что необычного вы уже слышали об азиатских странах или видели своими глазами.