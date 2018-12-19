14 мест в Таиланде, где редко встретишь «пакетного» туриста

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В год Таиланд посещают свыше 35 млн туристов со всего мира, но, к сожалению, большая их часть оседает в двух «пакетных» резервациях: на Пхукете и в Паттайе. Множество удивительных мест туристы совершенно незаслуженно обходят вниманием, сосредотачиваясь на пляжном отдыхе, шопинге и развлечениях для взрослых.

AdMe.ru познакомился с другим Таиландом, в котором можно прогуляться по нетронутым джунглям, безлюдным пляжам и руинам древних городов, восхищаясь тем, как удивительно переплетаются природа, история и культура в Стране улыбок.

1. Национальный парк Као Сок

Национальный парк Као Сок находится на юге Таиланда. В конце 80-х здесь решили строить электростанцию и возвели дамбу. Вода заполнила холмистый ландшафт, и появилось причудливой формы огромное озеро Чео Лан. С южной стороны к нему примыкает древний тропический лес, свидетель зарождения человечества. Чем заняться: В Као Соке можно остаться на несколько дней — снять бунгало в джунглях или плавучий дом на озере, покататься на лодке и сплавиться на тюбинге по горной реке, а также обязательно сходить в лес. Помимо диких животных, которых можно встретить в джунглях, особый интерес у туристов вызывают поиски раффлезии — огромного цветка-хищника.

2. Чианграй

Город Чианграй в одноименной провинции был основан в 1262 году и имеет богатую историю — от набегов бирманских племен до войны с наркоторговцами в середине прошлого века. Жемчужиной Чианграя считается Белый храм, или Ват Ронг Кхун, хотя его строительство еще не завершено. Им занимается художник, который зашифровал в статуях и барельефах различные символы. В городе есть и другие, намного более древние храмы, галерея современного искусства, ночной рынок, парки и музеи. Чем заняться: Разобраться с символами, прогуляться по городу. С наступлением темноты в центре города начинает свою работу ночной рынок, где можно поужинать на фуд-корте и купить сувениры — выбор и цены здесь намного приятнее, чем на популярных курортах.

3. Горы Дой Сутхеп и Дой Пуи

Дой Сутхеп и Дой Пуи — 2 священные горные вершины неподалеку от города Чиангмая. На горе Дой Сутхеп находится известный храм Ват Прахат, а на Дой Пуи — деревня племени хмонгов. Все вместе составляет национальный парк. Визит в деревню — как путешествие во времени. Прогресс обошел хмонгов стороной и практически никак не повлиял на их быт. Чем заняться: Устроить горный трекинг с посещением храма, смотровой площадки и деревни. Примерить сшитые по технологиям предков наряды хмонгов, попробовать традиционную кухню, купить уникальные сувениры ручной работы — одежду, обувь, сумки, украшения.

4. Чантхабури

Город Чантхабури — пожалуй, самый многокультурный в Таиланде. Его внешний облик стал результатом французской, китайской, вьетнамской и тайской застройки. Кроме того, в Чантхабури находится известный на всю страну рынок драгоценных камней, эта провинция издавна славилась добычей сапфиров, рубинов и других самоцветов. Чем заняться: Прогуляться по старому городу, разглядывая французские балкончики и китайские дворики, обязательно попробовать пад сен чан буу — жареную рисовую лапшу с крабами, которая считается визитной карточкой города. Посетить собор Непорочного Зачатия, монумент короля Таксина, поплавать на лодке по реке, отведать местных фруктов, сходить на рынок драгоценных камней и попробовать не оставить там все деньги.

5. Остров Ко Куд

Несмотря на то что остров совсем немного проигрывает по размеру соседнему Чангу, освоен он несравнимо меньше. Виной тому особенности рельефа. Именно поэтому на острове сохранилась природа практически в первозданном виде, в то же время здесь все достаточно цивилизованно для того, чтобы с комфортом провести отпуск. Чем заняться: Отдыхать от смартфонов и интернета, гулять, плавать с маской, ходить на пикники, открывать новые пляжи. А можно вспомнить детство и забраться в домик на дереве. Такую возможность предоставляет ресторан при отеле Soneva Kiri — столики там находятся в кабинках на деревьях, а официанты подают блюда, спускаясь к клиентам на зиплайне. Удовольствие, однако, не из дешевых.

6. Центр защиты слонов Boon Lott’s

Слоновьи покатушки в Таиланде на каждом шагу, но мы предлагаем вам побывать в этичном месте. В Boon Lott’s содержатся слоны, пострадавшие от жестокого обращения. Здесь их не заставляют развлекать и катать туристов, а позволяют просто быть слонами, за ними можно наблюдать, но вступать или нет в контакт с гостями — слоны решают сами. Все деньги, заплаченные посетителями, идут исключительно на содержание животных. Чем заняться: Жить в хижине, наслаждаться природой и простой вкусной едой от местного повара. Узнавать много нового, гулять со слониками, смотреть, как они едят и купаются. Максимальное количество туристов, которые могут одновременно находиться в Boon Lott’s, всего 6 человек, что также выгодно отличает это место от популярных туристических аттракционов.

7. Золотой треугольник

Золотым треугольником называют область на стыке 3 границ: Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Некогда эти земли были огромной маковой плантацией и главным поставщиком героина. Но недавно почивший король Пхумипон Адульядет решил положить конец наркоторговле и превратить эти земли в сельхозугодья. Теперь золотой треугольник — это парк, а о «славном» прошлом этих мест напоминает только музей опиума. Чем заняться: Сходить по мосту в Мьянму (если есть виза), сплавать на лодке в Лаос (нужна ли вам виза, можно прочитать здесь) или посетить лаосский остров Дон Сао, куда пускают всех просто так. Если желания пересекать границу нет, можно просто покататься на лодке по Меконгу или подняться на смотровую площадку храма Ват Пратат Дой Пу Кхао, откуда Мьянму и Лаос видно как на ладони.

8. Гора Дой Интханон

Гора Дой Интханон (2 565 метров) — самая высокая точка Таиланда. На вершине располагается локатор и 2 небольших храма в честь короля и королевы. Оттуда открывается потрясающий вид на окрестные горы. В национальном парке Дой Интханон целых 7 водопадов, на фото самый высокий из них — водопад Маэ Йа (260 метров). Чем заняться: Посмотреть на облака под ногами и бесконечные горные пейзажи, заглянуть в храмы, попробовать посетить все 7 водопадов.

9. Горячие источники в Фанге

Горячие источники в Фанге представляют собой небольшой, но очень приятный парк для прогулок. Яркая зелень и горы вокруг напоминали бы альпийские луга, если бы из земли то тут, то там не выходил пар. Самый большой фонтан бьет примерно раз в полчаса, а маленькие образуют причудливую сеть ручейков, которые сливаются в одну небольшую речушку. Чем заняться: Прогуляться по тропинкам между фонтанчиками, заснять «извержение» главного гейзера и обязательно хотя бы на полчаса снять домик-бассейн, где можно всей семьей принять ванну с целебной водой. Перед ванной закинуть в любой из гейзеров сетку с куриными яйцами — пока вы релаксируете в горячей воде, они как раз сварятся.

10. Остров Панган

Остров Панган знаменит на весь мир прежде всего вечеринкой Full Moon Party, ради которой на остров ежемесячно съезжаются любители тусовок со всего света, и оно того стоит. За расписанием можно следить на официальном сайте. А тем, кто не любит шумные вечеринки, стоит приехать на Панган в любое другое время ради его живописных безлюдных пляжей и многочисленных природных достопримечательностей. Чем заняться: Танцевать ночи напролет, наслаждаться солнышком и теплой водой, гулять по джунглям, осматривать храмы, снять бунгало на скале на пляже Тхан Садет — обязательно с видом на море и гамаком на веранде — и любоваться бескрайним горизонтом.

11. Чиангмай

Чиангмай — это своего рода тайский Санкт-Петербург. Его также называют и культурной, и северной столицей Таиланда. Центр города представляет собой почти идеальный квадрат со стороной около 2 км, но понадобится не один день, чтобы обойти все достопримечательности внутри него. Есть в Чиангмае и хипстерский район — улица Нимман с модными магазинами, лавками, кофейнями и барами. Воскресный рынок в Чиангмае проходит с размахом, занимает целую улицу и прилегающие переулки внутри квадрата. Чем заняться: Попробовать тайскую еду в северном стиле (если наберетесь смелости), попытаться обойти все храмы, прогуляться по улице Нимман, заглядывая в понравившиеся лавочки. Дождавшись воскресенья, с наступлением темноты отправляйтесь на рынок за сувенирами и стритфудом, нагулявшись, идите на звуки живой музыки — они приведут вас в уютный ресторанчик с верандой, украшенной гирляндами, — там и оставайтесь на ужин.

12. Море Красных лотосов

Озеро Нонг Хан находится в провинции Удонтхани на северо-востоке Таиланда. Оно просто усыпано цветами, отчего вода кажется розовой, при этом она настолько прозрачная, что можно наблюдать за рыбами, которые в ней плавают. Лучшее время для посещения озера — декабрь. Приезжать стоит на рассвете, потому что ближе к 11:00 бутоны лотосов начинают закрываться и в 12:00 посетители рискуют ничего не увидеть. На берегу есть кафе, где готовят разнообразные блюда из лотоса и свежей рыбы, пойманной в розовом озере. Чем заняться: Кататься на лодочке по озеру, любоваться бескрайней розовой гладью, делать красивые фото. Наблюдать за рыбами и птицами, которые на них охотятся. Пообедать лотосами в прибрежном кафе.

13. Лопбури

Лопбури известен как Обезьяний город, и неспроста — обезьян тут тысячи, особенно в старой части города, на развалинах древних храмов. Храм с 3 башнями, Пранг Сам Йот, был построен XI веке. Рядом с ним в конце ноября проходит фестиваль обезьян, когда местные жители устраивают макакам банкет, будто бы извиняясь за то, что когда-то построили город на месте их королевства. Помимо этого в Лопбури есть огромный дворцовый комплекс короля Нарая, построенный в XVII–XIX веках. Чем заняться: Гулять, рассматривать древние руины, наблюдать за макаками. Посещать Лопбури лучше всего с ноября по апрель, в сухой сезон.

14. Полуостров Рейли

Полуостров Рейли находится в провинции Краби на Андаманском море, попасть на него можно только по воде — от материка он отрезан высокими горами. Высокие утесы из известняка привлекают сюда любителей скалолазания, а 4 живописных пляжа — любителей понежиться на теплом песочке. Попасть на Рейли можно на лодке из соседних населенных пунктов — Краби, Ао Нанга или Ао Нам Мао. Чем заняться: Альпинизмом или дайвингом — все необходимое снаряжение дают напрокат прямо на месте. Взяв каяк, можно отплыть подальше от купальщиков, поплескаться в прозрачной воде, рассмотреть нависающие скалы. Можно полазить по пещерам, понаблюдать за колониями макак-крабоедов, а вечером уплыть обратно или заночевать в одном из отелей.

Бонус

Пакетные туры чаще всего предлагают отправиться на Пхукет или в Паттайю, где находятся самые многолюдные пляжи в Таиланде. Но большое число отдыхающих — это не самый главный недостаток этих мест. Гораздо хуже то, что там выявлялись случаи повышенного содержания фекальных колиформных и энтерококковых бактерий в прибрежных водах. Это связано с тем, что канализационные системы не справляются с обилием стоков из отелей. И хотя сам пляж может выглядеть вполне привлекательно, купаться там не всегда рекомендуется. Еще одним минусом отдыха в «пакетном» отеле может стать питание. Еда, зачастую адаптированная под европейский вкус, ограниченный выбор, толпы туристов — разве это может сравниться с наслаждением от аутентичной тайской кухни в уютном тихом ресторанчике? Это видео, облетевшее интернет несколько лет назад, было снято в одном из ресторанов Таиланда, где обедала организованная группа туристов.

Конечно, везде есть свои плюсы и минусы. Наша цель не отговорить вас от отдыха в популярных туристических местах, а рассказать об альтернативе. Если вы бывали в каком-нибудь из упомянутых мест или захотели туда поехать, обязательно расскажите об этом в комментариях.