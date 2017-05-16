14 идей для отдыха на природе, которые явно придумали гении

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В теплую погоду так и тянет отправиться за город, разжечь костер и наслаждаться отдыхом на природе. Для тех, кто думает, что не переживет расставания с комфортом, и побаивается бытовых лишений, AdMe.ru собрал несколько советов, как сделать поход удобнее и проще.

Приготовьте дома тесто для блинчиков и расфасуйте по пакетам. На месте просто выдавите содержимое на горячую походную сковородку

Блинчики лучше съесть в первый день похода, если у вас нет сумки-холодильника. Подробнее о совете читайте здесь.

Чтобы удостовериться, что на ваших штанах нет клещей, прокатайте по ним клейким роликом для одежды

Узнать больше можно тут.

Дома разбейте яйца и поместите их в бутылку. В таком виде они могут храниться день без сумки-холодильника и точно не разобьются

Чтобы не везти с собой весь тюбик, заранее сделайте горошинки из зубной пасты. Когда они высохнут, сложите их в пакет

Этот отличный способ мы подглядели здесь.

Обувь не промокнет, если вы протрете ее парафином или воском снаружи

Почитайте здесь о том, как это лучше сделать.

Если вы хотите взять с собой бритву, зажим для бумаги будет отличным колпачком для нее

Об этом и других полезных советах для путешественников читайте в этом блоге.

Ватные шарики, пропитанные вазелином, помогут быстро зажечь огонь

Тут вас научат делать это.

Чтобы в обувь не заползли насекомые, поместите ее в корзину

Об этом и других подобных способах облегчить себе жизнь читайте здесь.

Такая «мини-станция» из канистры поможет без проблем мыть руки на природе

Тут читайте подробнее о том, как ее сделать.

Детей сложно занять в походе. Попробуйте вручить им пакет со списком того, что им нужно найти за время поездки

Конечно, такие пункты, как стекло, стоит оставить лишь в списке для ребят постарше. Маленьким детям лучше искать исключительно природные объекты — палочки и причудливые листья. Тут посмотрите, что еще можно включить в перечень лесных находок.

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Отличной идеей с органайзером поделились на этом сайте.

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Подробнее смотрите тут.

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Подробнее здесь.

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