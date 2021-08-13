14 фото из Финляндии, которые наглядно покажут то, что искусно скрыто от глаз иностранцев

Небольшая северная страна уже который год признается самой счастливой в мире. Тут не стремятся впечатлить кого-то люксовыми нарядами или самой быстрой машиной. Зато местные жители умеют позаботиться о друг друге и о своей природе.

Мы в AdMe.ru решили не включать в подборку фотографии сауны и северного сияния, зато мы наткнулись на не самые открыточные кадры Финляндии, которые откроют вам эту страну с новой стороны.

Магазин фермерских продуктов без продавца

«Я, конечно, привык, что в Финляндии высокая степень доверия друг к другу. Но вот этот магазинчик среди лесов и полей — это новый уровень. Продавец отсутствует, сам записываешь свои покупки в журнал, а потом кладешь наличку в „кассу“ или оплачиваешь онлайн».

На севере Финляндии иногда случается редкое явление, вода и ветер создают ледяные яйца

Люди строят отели для насекомых

Финны заботятся не только о домашних питомцах, но и о насекомых. Они строят так называемые отели для них, куда помещают древесину, которая служит убежищем, местом размножения и зимовки, а также пищей для многих насекомых во дворе. Туда могут класть мед или сладкий сироп в качестве угощения.

Далеко до библиотеки? Она сама к вам приедет

По столичному региону Финляндии курсируют яркие автобусы — мобильные библиотеки. По утрам в будние дни они предоставляют библиотечные услуги в местах, где находятся дети: в детских садах, школах и игровых парках. По вечерам они обслуживают жилые районы, которые расположены далеко от обычных библиотек.

Зимой, когда водоемы покрываются льдом, их можно использовать как огромный холст для ледовых картин

Консультант по информационным технологиям Янне Пююкке придумал и создает с друзьями эти гигантские рисунки на финских озерах.

Финны не делают грядки на дачах, но городские жители не прочь арендовать грядку

В последние несколько лет растет популярность экологичного стиля жизни. Среди молодежи стало модным арендовать грядки в специальных местах в городской черте или даже во дворе собственного дома у своей жилищной компании, чтобы выращивать на них овощи и цветы.

Даже если вы потеряли небольшую сумму, будьте уверены, кто-то постарается вам ее вернуть

«Это было найдено на этом этаже во вторник 11 июня примерно в 17:00».

Моя подруга переехала в Финляндию. Вот что она обнаружила в офисе на доске объявлений и не поверила своим глазам.

Бесплатные предметы гигиены в модных ресторанах

Во многих популярных заведениях в женском туалете можно встретить корзинки с лаком для волос и гигиеническими средствами.

Дорожные знаки помогают сберечь популяцию уток

Детские сады для собак

Для тех, кто не хочет оставлять своего питомца одного дома, существуют собачьи детские сады. В них с животными играют, их выгуливают, кормят, они учатся безопасному общению с представителями других пород.

Отдельное меню для питомцев в кафе и ресторанах

В летнее время на террасах рестораны предлагают специальное меню для домашних питомцев. Кроме бесплатной воды это могут быть напитки, закуски и даже десерт для собачек.

В метро не нужно проходить через турникеты

К поездам метро не нужно проходить через кондукторов или турникеты, здесь полагаются на честность пассажиров. Но если вдруг найдется желающий проехать зайцем, то при встрече с контролером ему выпишут штраф на € 80.

В местечке Биллнас на месте старой фабрики построены ступени для нереста рыбы

В Финляндии построено несколько рыбных лестниц, которые служат для перемещения рыбы в реках, перекрытых плотиной. Это строение состоит из следующих друг за другом небольших бассейнов с водой и водопадов между бассейнами. Благодаря этому рыбы могут передвигаться даже по высокой плотине.

На помойках можно найти настоящие сокровища

В каждом районе на улице встречаются риелторские агентства с фотографиями квартир и домов, выставленных на продажу. Переезжая, финны часто оставляют на помойке в открытых корзинах и коробках вещи, которые кому-то могут пригодиться. Ужинаю в ресторане, приходит сообщение от подруги: «Смотри, что обнаружила на помойке». Сначала думала не портить аппетит, а когда сообщение открыла, потеряла дар речи: в старой коробке она нашла целую кучу столового серебра.