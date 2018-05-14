14 раздражающих вещей в путешествиях, которые способны вывести из себя даже святого
Скоро лето и долгожданный сезон отпусков. Большинство людей обожает путешествия, но, как правило, поездки бывают сопряжены с огромным количеством непредвиденных ситуаций. В любой точке земного шара пассажиры сталкиваются с одними и теми же вещами, которые бесят каждый чертов раз.
AdMe.ru собрал фотографии, в которых большинство людей узнает себя.
Странные попутчики, потерянный багаж, задержанный рейс и неожиданности на борту самолета — в такие ситуации попадал почти каждый путешественник. Глядя на эти снимки, просто невозможно сдержать улыбку. Любая поездка наполнена множеством мелочей, которые сначала раздражают, а потом становятся самыми забавными воспоминаниями:
Терпеть то, что у некоторых людей нет понятия о личном пространстве
А некоторые отчаянно его защищают
Радоваться тому, что интернет в гостинице все-таки есть, и огорчаться: ведь он «свисает» со стены
Мучительный выбор, что привезти: еды или вещей
Отчаянно искать способы развлечь себя на борту самолета
Стараться чувствовать себя в безопасности несмотря ни на что
Удивляться особо надежденой системе видеонаблюдения в аэропорте
Позволить детям делать все, что они хотят, лишь бы немного побыть в тишине
Принять тот факт, что в одиночестве посмотреть фильм на ноутбуке не получится
Стараться понять, для кого все-таки эта душевая
Бесконечно ждать свой багаж
А не дождавшись, заночевать в аэропорту
Жалеть, что поддался на уловки торговцев сувенирами
И очень радоваться возвращению домой, ведь в аэропорту тебя встречают близкие!
«Вот так отец моей подруги встретил ее вчера в аэропорту. Лучший отец на свете!»
А с вами случались курьезы в путешествиях? Поделитесь ими в комментариях.
Фото на превью odaskal/imgur, scepticreader/imgur