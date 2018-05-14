14 раздражающих вещей в путешествиях, которые способны вывести из себя даже святого

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Скоро лето и долгожданный сезон отпусков. Большинство людей обожает путешествия, но, как правило, поездки бывают сопряжены с огромным количеством непредвиденных ситуаций. В любой точке земного шара пассажиры сталкиваются с одними и теми же вещами, которые бесят каждый чертов раз.

AdMe.ru собрал фотографии, в которых большинство людей узнает себя.

Странные попутчики, потерянный багаж, задержанный рейс и неожиданности на борту самолета — в такие ситуации попадал почти каждый путешественник. Глядя на эти снимки, просто невозможно сдержать улыбку. Любая поездка наполнена множеством мелочей, которые сначала раздражают, а потом становятся самыми забавными воспоминаниями:

Терпеть то, что у некоторых людей нет понятия о личном пространстве

А некоторые отчаянно его защищают

Радоваться тому, что интернет в гостинице все-таки есть, и огорчаться: ведь он «свисает» со стены

Мучительный выбор, что привезти: еды или вещей

Отчаянно искать способы развлечь себя на борту самолета

Стараться чувствовать себя в безопасности несмотря ни на что

Удивляться особо надежденой системе видеонаблюдения в аэропорте

Позволить детям делать все, что они хотят, лишь бы немного побыть в тишине

Принять тот факт, что в одиночестве посмотреть фильм на ноутбуке не получится

Стараться понять, для кого все-таки эта душевая

Бесконечно ждать свой багаж

А не дождавшись, заночевать в аэропорту

Жалеть, что поддался на уловки торговцев сувенирами

И очень радоваться возвращению домой, ведь в аэропорту тебя встречают близкие!

«Вот так отец моей подруги встретил ее вчера в аэропорту. Лучший отец на свете!»

А с вами случались курьезы в путешествиях? Поделитесь ими в комментариях.