14 доказательств того, что Япония — страна из другой вселенной

147 0 89 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Далекая Япония кажется нам отдельной планетой, потому что менталитет жителей этой страны отличается от нашего, а уклад жизни разнится с европейским. Однако Японией невозможно не восхищаться. И дело не только в высоком уровне жизни и технической подкованности, но и в безграничном японском уважении, мудрости, упорядоченности и красоте природы. А еще у японцев можно поучиться тому, как стоит относиться к своим недостаткам. Подробнее об этом — в нашем бонусе.

AdMe.ru приводит 17 причин, чтобы влюбиться в эту страну раз и навсегда.

1. Уважение к конкурентам. В Токио закрылся один из «Макдоналдсов». Соседний Burger King баннером поблагодарил его за годы конкуренции

На плакате Burger King написано: «Сегодня последний день для „Макдоналдса“ в двух зданиях от нас. Этот плакат здесь, потому что они были дороги нам как друзья и соперники... Мысли о будущем без „Макдоналдса“ печалят нас. Мы понимаем, что это эгоистичная просьба, но, пожалуйста, зайдите туда сегодня. Как конкуренты, которые всегда шли за вами по пятам, хотим поблагодарить вас за работу. Спасибо. Если вы хотите вместе обсудить ваши воспоминания о том „Макдоналдсе“... С 31 января по 6 февраля принесите чек оттуда, покажите нашим кассирам и получите маленький кофе Burger King бесплатно».

2. Уважение к чужой жизни на японской гравюре

3. Таксисты в Японии выстраиваются в четкие линии, чтобы забирать пассажиров

4. Пейзажи, которые не увидишь больше нигде

5. Маленький пакет для окурка и пепла, который вручил туристу полицейский

6. «Заказала это из Японии ко дню своего рождения, и они прислали мне еще и конфету с запиской»

«Спасибо за покупку. Я пересекал Америку 20 лет назад — действительно огромная страна! Мне нравятся Штаты!»

7. «Ходил 4 дня по окраинам, паркам и рынкам в Японии»

8. Сидения для особых категорий пассажиров в метро Киото имеют специальный дизайн

9. «Только приехал впервые в Японию — и сразу наткнулся на прелестного сиба-ину»

10. Кстати, кроме кошачьих кафе, в Японии есть заведения с этими песиками

11. Множество ракушек было вынесено на берег после цунами. Японцы нашли им применение — прессовать и выкладывать ими дороги

12. Шоколадная фабрика в Киото выглядит как огромная плитка

13. Чтобы не испачкать чужую машину, рабочие накрыли ее пленкой

14. Работники железной дороги построили небольшие туннели, чтобы черепахи могли передвигаться, не подвергая себя смертельной опасности

Бонус: кинцуги — японское искусство выставлять напоказ изъяны

Кинцуги — искусство реставрации разбитой посуды с помощью специального клея, смешанного с золотом. Трещины при этом не скрываются, а выставляются напоказ, а изделие становится уникальным. «Искусство золотого шва» учит нас принимать себя со своими недостатками и превращать их в красоту.

А вы бывали в Японии? Что вас особенно восхитило?