14 фактов о нашем мире, которые удивляют покруче любого фильма BBC

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Видели ли вы, как горит огонь при отсутствии гравитации? Знаете, что сейчас делает личный киллер Пабло Эскобара? Или задавались вопросом, почему бабочки пьют слезы черепах? Если ответ на все эти вопросы отрицательный, то вы будете приятно удивлены.

Мы в AdMe.ru подобрали самые необычные факты, которые удивят даже циника со стажем.

1. При отсутствии гравитации огонь свечи будет круглым и обретет голубой цвет

На земле горячий воздух поднимается вверх, а холодный затягивается книзу, поэтому огонь вытянутой формы и красного цвета — из-за обилия горючих элементов. В условиях отсутствия гравитации, но при наличии воздуха огонь будет круглым, а цвет пламени — синим. Такой огонь будет гореть при температуре около 1 000 °C. Но когда горючие вещества исчерпываются, начинается холодное горение при температуре 200 °C. Такой огонь практически невидим, но он есть и все так же обжигает.

2. Самым могущественным и беспощадным пиратом в истории была женщина по имени Чжэн Шин

Или, как ее называли, Госпожа Чжэн. Родилась в 1775 году в провинции Гуандун и была куртизанкой, пока не вышла замуж за капитана пиратов Чжэна. Она покорила сердце главаря разбойников, и тот подарил ей половину своего флота. Благодаря железной дисциплине и тактике, количество ее кораблей быстро росло. Вскоре под ее контролем было 80 000 мужчин и 1 800 кораблей. Как-то Госпожа Чжэн победила целый императорский флот, после чего ее прозвали «королевой пиратов».

3. Голландская Ост-Индская компания была самой дорогой компанией в истории человечества

Если бы она существовала в наше время, то ее капитал превышал бы капитал Apple почти в 8 раз. По некоторым расчетам, на пике развития Ост-Индской компании ее стоимость в переводе на современные доллары составила бы астрономические $ 7,4 трлн.

4. В Финляндии при получении степени доктора наук вместе с дипломом вручают шляпу-цилиндр и меч

Такие атрибуты являются частью докторских регалий, которые носят на важные собрания и праздники. Кстати, шляпы бывают разных цветов в зависимости от области. У докторов философских наук цилиндры черного цвета, теологических наук — фиолетового, юридических — темно-красного, искусствоведения — синего, музыкальных наук — небесно-голубого цвета.

5. Личный наемный убийца Пабло Эскобара сейчас блогер

Его зовут Джон Хайро Веласкес, но на своем канале YouTube он известен как Попай (Popeye). Рассказывает о своем прошлом и о том, как пытается реинтегрироваться и изменить свою жизнь. Некоторые из его видео насчитывают миллионы просмотров.

6. Тиоацетон — самое вонючее вещество в мире

В 1889 году в городе Фрайбурге ученые решили получить немного тиоацетона. Как говорили современники: «По городу тут же распространился настолько отвратительный запах, что у жителей возникала рвота, а некоторые падали в обморок». Возникла паника, властям пришлось срочно эвакуировать целый город. Другая история произошла в 1967 году в Оксфорде. В лаборатории группа сотрудников проводила эксперимент по получению тиоацетона. Из-за давления из колбы с тиоацетоном выскочила пробка. Хотя пробку тут же вернули на место, вскоре у всех, кто находился в радиусе 200 м от лаборатории, начались приступы рвоты.

7. Если вы возьмете коробчатую черепаху и не поставите ее потом в то же место, откуда взяли, то она, скорее всего, погибнет, пытаясь найти дом

Отдаление от дома вызывает у них стресс. Коробчатые черепахи, которые родились в дикой природе, а затем были взяты человеком, имеют более короткую продолжительность жизни. Хуже, если после какого-то времени черепаху опять поместили в природу, но в другое место. Они будут бесцельно бродить, пытаясь найти свой старый дом, до самой смерти.

8. В Диснейленде есть американские горки, которые помогают избавиться от камней в почках

Выслушав рассказы пациентов о том, что после посещения американских горок у них исчезли камни в почках, доктор Дэвид Уортингер провел некоторые исследования. Он совершил несколько поездок на аттракционе вместе с 3D-моделью почки, считывая данные. Оказалось, что число случаев, когда было зафиксировано выведение камней из почек, составило от 16 до 100 %. При этом не имели значения размер камней, их расположение внутри почки и то, в каком месте аттракциона сидел человек.

9. Существуют бананы голубого цвета

Голубые бирманские бананы — редкие и очень красивые растения, которые растут в Китае, Индии, Вьетнаме, Таиланде и на Лаосе. Люди их в пищу не употребляют. А вот для азиатских слонов это важный компонент рациона.

10. В Австралии живут клинохвостые орлы — одни из самых больших птиц, достигающие 2,5 м в размахе крыльев

А еще эти птицы довольно агрессивны и часто нападают на вертолеты и небольшие самолеты, защищая территорию, на которой находятся их гнезда.

11. В 1931 году один ученый решил провести эксперимент и научить детеныша обезьяны человеческому поведению

Он взял к себе домой детеныша обезьяны и решил воспитывать его вместе со своим 10-месячным сыном. Во всех интеллектуальных тестах шимпанзе справлялась лучше мальчика, но, к сожалению, речью овладеть ей так и не удалось. Вскоре эксперимент вовсе пришлось прекратить: сын ученого начал подражать шимпанзе. Вместо того чтобы учиться человеческому языку, он издавал обезьяньи звуки, когда хотел в туалет, кушать или пить.

12. Тим Фридж — человек, который дал себя укусить 160 ядовитым змеям

В течение 16 лет его кусали змеи разных видов с небольшим количеством яда. В результате он выработал естественный иммунитет от любого яда. Однажды он был укушен черной мамбой, самой ядовитой из змей. И выжил.

13. Кашалоты имеют региональные акценты и диалекты

Ученые из канадского Университета Дальхузи работали с библиотекой звуков кашалотов, которую собирали 18 лет. Выяснилось, что даже если животные живут недалеко друг от друга, то каждый клан кашалотов имеет свой диалект. Каждая реплика кашалота, обращенная к товарищам, завершается серией щелчков, которые могут варьировать по ритму и темпу. То есть кашалоты могут общаться только с такими же кашалотами из той же культуры. А остальных они не понимают.

14. Бабочки пьют слезы черепах