14 фактов о Бутане — стране, где нет бездомных, а медицина для всех бесплатная

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Таинственная и очень живописная страна, расположенная между Индией и Китаем, была закрыта для туристов до 1974 года. Сегодня Бутан может посетить каждый желающий, но нужно пройти массу формальностей и иметь немалую сумму денег. Несмотря на открытие границ, король ограждает свое государство от потока туристов всеми возможными способами.

AdMe.ru решил разобраться в традициях и многочисленных запретах этой страны и выяснить, почему ее жители абсолютно счастливы.

1. Отсутствие интернета и телевидения

В Бутане было официально запрещены телевидение и интернет вплоть до 1999 года. Изолировать страну от влияния современных технологий было уже невозможно, поэтому король Бутана открыл жителям доступ к этим благам цивилизации. В связи с этим Бутан стал последней страной в мире, которая начала использовать телевидение.

2. Министерство счастья

Чтобы заботиться о духовном мире каждого жителя, в 2008 году в стране была создана Комиссия по всеобщему народному счастью. Даже в анкете для переписи населения существует специальная графа, в которой нужно указать, насколько тебя все устраивает в жизни. Но это еще не все. Здесь функционирует министерство счастья, и вообще понятие счастья стоит во главе национальной политики. Кстати, понятие валового внутреннего продукта (ВВП) в Бутане заменено на понятие валового национального счастья, то есть качество жизни здесь определяется балансом между материальными и духовными ценностями.

3. Нет бездомных

В Бутане нет людей, живущих на улице. Если человек лишается жилища, ему нужно просто обратиться к королю — именно тот выделяет землю, на которой можно построить дом и заниматься сельским хозяйством. Теперь становится немного понятнее, почему бутанцы считают себя счастливыми людьми.

4. Бесплатная медицина

Каждый житель страны имеет право на бесплатное медицинское обслуживание. Интересно, что в Бутане практикуется как традиционная, так и классическая медицина и пациент может сам выбрать способ лечения.

5. Национальный дресс-код

Жители Бутана носят традиционные одежды. У мужчин это рубахи длиной до колен, а женщины надевают платья в пол. Причем статус и социальная принадлежность человека определяют цвет шарфа, который повязывается через левое плечо. Обычные граждане носят белые шарфы, а знать и монахи — желтые.

6. Запрет курения

Король Бутана издал закон, запрещающий выращивание, сбор и распространение табака на территории всей страны. Купить табак тут невозможно. Туристам, которым удается получить все документы для посещения Бутана, за ввоз сигарет нужно заплатить большую пошлину.

7. Бережное отношение к животным и природе

В стране очень заботятся об экологии и растительном мире. Особое внимание уделяется высадке деревьев. Кстати, в 2015 году в Бутане был установлен мировой рекорд, когда всего за час жители высадили 50 тыс. деревьев.

8. Особенности кухни

Подавляющее большинство бутанцев является буддистами. А поскольку эта религия учит уважительно относиться ко всему животному миру, то в стране распространено вегетарианство. Основу всех блюд тут составляет рис. Причем обычный рис в условиях горных вершин расти не может. Бутанцы выращивают красный рис, весьма твердый и отличающийся специфическим вкусом. Особое внимание здесь уделяют церемонии чаепития. Чай бутанцы пьют черный или зеленый с добавлением соли, щепотки перца и ложки сливочного масла.

9. Непростой туризм

Король хоть и открыл границы для туристов, но не позволяет им заполонить страну. В Бутан можно попасть только в составе туристической группы. Всеми документами и визами занимается единственная компания, назначенная государством. Чтобы получить разрешение на въезд, нужно оплатить все расходы заранее (перелет, отель, сборы и комиссии, услуги туроператора и гида, визу и страховку). Передвижение по стране возможно только на трансферах, предоставленных туроператором, и исключительно в сопровождении гидов. Самостоятельно отправиться погулять не получится. Бутанский туроператор предлагает различные программы для всех желающих. Один день программы обходится в среднем в $ 250. На территории страны существует только одна авиакомпания, которая и осуществляет все перевозки. Цены на номера в отелях устанавливает государство. Справедливости ради нужно отметить, что тут есть как скромные гостиницы, так и комфортабельные 5-звездочные спа-отели.

10. Традиции наследования имущества

Женщин в Бутане чтят и уважают. Одно из самых ярких подтверждений тому — тема наследования. Все имущество тут переходит не сыну, а старшей дочери. Обычно это дом, скот и участок земли.

11. Экология важнее всего

Сейчас весь мир помешался на продуктах с пометкой «био». В Бутане с этим нет проблем. Ввоз химических удобрений строго запрещен, равно как и их использование. Поэтому все продукты, выращенные на территории страны, натуральны.

12. Свадебные традиции

В Бутане запрещено заключать браки с иностранцами. Король прикладывает немало усилий для сохранения самобытности и обособленности от всего мира. Во время церемонии, которую проводят монахи, зачитываются мантры. Считается, что это позволяет молодоженам стать духовно единым целым. Совершается и подношение богам чаши с ликером. После этого из чаши должны отпить жених и невеста. Только после всех ритуалов очищения пара может считаться семьей. Кстати, чаще всего муж приходит жить в дом к жене. И только когда он заработает достаточно денег, они могут переехать в отдельное жилище.

13. Ситуация на дорогах

В столице Бутана нет ни одного светофора. Это не является проблемой и не мешает общественному порядку. А знаки рисуют и подписывают вручную.

14. Пряничные домики

Бутанцы любят расписывать свои жилища. В основном это изображения птиц и животных, а также различные орнаменты. Нужно сказать, что выглядит это действительно очень колоритно и празднично. Традиционный дом представляет собой небольшое сооружение из 3 этажей. Первый уровень обычно отведен под хлев для скота, второй занимают жилые комнаты, а на третьем сушится и хранится сено.

Несмотря на огромное количество запретов и строгих правил, в Бутане живут счастливые и улыбчивые люди. Туристам становится все любопытнее побывать в этой загадочной и такой обособленной стране, даже несмотря на все странные правила и обычаи. Вы бы рискнули отправиться в Бутан и стать одним из тех счастливчиков, которым удалось там побывать?