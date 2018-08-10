14 фактов, доказывающих, что Мадагаскар — это отдельная вселенная (Здесь даже крысы прыгают на метр вверх)
Мадагаскар иногда называют страной лемуров. Кстати, первым европейцам, попавшим на остров, эти зверьки со светящимися глазами показались пугающими. Наблюдая их ночной образ жизни и медленные движения, ученый Карл Линней вспомнил легенды Древнего Рима о не нашедших покоя душах мертвых и назвал животных в их честь — лемурами. О том, какими еще загадочными вещами полон Мадагаскар, мы и хотим рассказать.
AdMe.ru убежден, что этот не до конца изученный остров — настоящий клад для искателей чудес. Пауки здесь плетут золотистую паутину, из которой можно сделать ткань, колдуны управляют судьбами людей, а природа поражает контрастностью и разнообразием.
Факт № 1: Мадагаскар откололся от Индии, а не от Африки
135 млн лет назад суперконтинент Гондвана раскололся, отделив часть, включающую Индию, Мадагаскар и Антарктиду, от Южной Америки и Африки. А около 88 млн лет назад Мадагаскар отделился от Индии. Благодаря длительной изоляции на этом острове возник совершенно неповторимый растительный и животный мир.
Факт № 2: В культуре Мадагаскара есть немного Франции и арабского Востока
Заселение острова длилось примерно с 200 г. до н. э. до 500 г. н. э. На Мадагаскар прибывали люди на байдарках с Больших Зондских островов, в частности с острова Борнео. Они вырубали и сжигали большие участки тропических лесов для выращивания культурных растений.
Между VII и IX веками на острове появились арабские торговцы. От них часть населения переняла ислам, письменность и другие элементы культуры. Некоторые племена, подобно мусульманам, не едят свинину.
В X–XI веках на территорию Мадагаскара прибыли говорящие на банту мигранты из Африки и индийские торговцы. Именно благодаря последним на острове появились местные коровы (зебу) и рис.
Позже на остров прибыли австронезийцы, его облюбовали европейские пираты, а французы сделали колонией. От последних местное население переняло любовь к багетам и ванили.
Факт № 3: Здесь тараканы шипят, крысы подпрыгивают почти на метр и даже еж какой-то не такой
Около 90 % всех видов мадагаскарских растений и животных есть только на этом острове. Из-за этого некоторые экологи называют его восьмым континентом. Некоторые животные действительно похожи на существ с другой планеты. Здесь водятся такие странные животные, как тенреки, и такие жутковатые существа, как мадагаскарская руконожка (ай-ай), которая своим длинным средним пальцем выковыривает насекомых из дерева и приводит в порядок свою шерстку.
Мадагаскарская руконожка (ай-ай).
Шипят здесь не только змеи, но и огромные тараканы. А гигантская, длиной до 33 см, крыса может прыгать в высоту на 91 см.
Также здесь есть паук-золотопряд, самки которого достигают 12 см в размахе лапок. О существовании этого вида не было известно до 2000 года. Самки золотопряда плетут паутину из золотистых нитей длиной более 1 м. Паутина эта достаточно прочна, так что из нее даже удалось сплести 3 м золотистой ткани, которая хранится в музее.
Факт № 4: Вместо кремов и масок женщины раскрашивают лица
Некоторые жительницы Мадагаскара наносят на свои лица красочные узоры белой и желтой краской. Краска эта делается из измельченной коры дерева и наносится не только с декоративной целью. Назначение ее — защищать кожу от солнца и насекомых, в частности москитов. Считается также, что такая краска улучшает состояние кожи, то есть служит аналогом крема или маски для лица.
Факт № 5: На острове нет бегемотов, тигров и жирафов
Здесь есть красные совы, игуаны, удавы, множество видов хамелеонов и лемуров, а также других необычных животных. Но нет пингвинов, львов, бегемотов, зебр и жирафов. Вы также не увидите здесь слонов, гиен, антилоп, носорогов, буйволов, обезьян или верблюдов.
Отсутствие этих животных объясняется так же, как и наличие уникальных видов: многовековой изоляцией острова. Единственными крупными млекопитающими, попавшими на остров, были бегемоты. От них произошло несколько видов, но и они давно вымерли.
Сифака — один из видов лемуров, обитающих на Мадагаскаре.
Факт № 6: Жители Мадагаскара танцуют с мертвыми
У некоторых племен малагасийцев (основного населения Мадагаскара) есть жутковатая традиция. Раз в 5–7 лет они достают из склепов своих мертвых родственников, переодевают в новый шелковый саван и танцуют с ними под музыку. Традиция Фамадиханы — «переворачивания костей» — основывается на вере в то, что духи предков присоединятся к миру предков после полного разложения тела и соответствующих церемоний.
Для совершения обряда съезжаются родственники со всей страны. Во время Фамадиханы малагасийцы веселятся и делают подношения мертвым: алкоголь или деньги.
Факт № 7: Все решения принимаются только после одобрения колдунов
В выборе дня для вступления в брак, начала постройки дома и любых других жизненно важных событий малагасийцы обращаются к колдуну — умбиаси. Он же помогает определить, совместимой ли будет пара, и поможет провести нужный ритуал. Умбиаси также являются целителями, они знают свойства растений и подсказывают, как ухаживать за больными.
Для гадания колдуны используют зерна кукурузы или семена фруктов. Также они занимаются продажей талисманов из сушеных овощей, зубов животных или стеклянных бусин.
Факт № 8: Здесь есть мертвое озеро и каменный лес
Пейзажи Мадагаскара разнообразны, и они меняются на каждом шагу. На острове можно побродить по джунглям и увидеть баобабы с огромными стволами. В некоторых местах из-за содержания латерита почва приобретает красный оттенок. По этой причине Мадагаскар еще называют Великим Красным островом.
Также здесь есть озеро Тритрива. Его называют мертвым, поскольку в нем не обитает ни одно живое существо. Считается, что его нельзя переплыть. Но на самом деле все довольно прозаично: в озере содержится сера, пары которой небезопасны для человека.
А на близлежащем острове Нуси-Бе, на берегу Индийского океана, есть по-настоящему райский вид — пляж с белым песком и пальмами.
Одно из самых впечатляющих мест Мадагаскара — каменный лес Цинжи-дю-Бемараха. Большая часть его является непроходимой для человека без специального снаряжения, так что эти скалы до сих пор полностью не исследованы. Цинжи-дю-Бемараха — обитаемое место: здесь много растительности и водятся уникальные животные.
Факт № 9: Рождение близнецов считается несчастьем и колдовством
Словом «фади» жители Мадагаскара обозначают табу на какое-то действие, поведение или что-то (животное, природный объект), что считается священным. Из-за чего возникли многие фади, малагасийцы уже не помнят, но свято чтят традицию.
Любопытно, что фади различны у разных племен на Мадагаскаре. Даже у отдельной семьи могут быть свои фади. Среди них бывают как разумные, например не купаться в озере с крокодилами, так и странные: фади на медицинскую помощь.
А на юго-востоке острова проживают племена, в которых женщинам нельзя оставлять себе родившихся близнецов. В них жители видят что-то вроде колдовства и предзнаменования несчастья. Поэтому младенцев бросают в лесу. Если же женщина не избавится от малышей, то ее выгонят из деревни. Сейчас эта практика запрещена, хотя некоторые традиционные общины все же не следуют запрету.
Есть фади, которые стоит соблюдать и приезжим. Например, не рекомендуется показывать пальцем на могилы предков. Указывать на них можно только кулаком или раскрытой ладонью.
Факт № 10: В некоторых племенах есть кастовая система
Антеморо изготавливают бумагу тем же способом, как и много веков назад.
Мадагаскар очень неоднороден по населению. На территории острова проживает 18 этнических групп. Все они имеют неповторимый диалект, собственные традиции, национальный костюм и верования.
Описанный выше ритуал Фамадихана характерен для племен мерина и бетсилео, а другие племена имеют свои обряды. Этническая группа антадрой, например, имеет куда менее мрачную, но в то же время радикальную традицию: после смерти человека жители съедают весь его скот и сжигают дом. Так они защищают свое племя от преследования духами предков.
У мусульманской этнической группы антеморо, имеющей арабское происхождение, существует кастовая система. Люди антеморо до сих пор занимаются производством бумаги ручной работы из коры тутовых деревьев. На фабрике антеморо можно побывать бесплатно и даже самому поучаствовать в изготовлении листов.
Факт № 11: У многих нет денег даже на покупку газеты
Мадагаскар входит в число самых бедных стран мира. В среднем малагасийцы зарабатывают около 1 доллара в день. Примерно 70 % из них страдают от недоедания. Понятно, что с таким уровнем доходов даже покупка газеты кажется непозволительной роскошью. Часто при этом люди больше тратят денег на гробницы, чем на свои дома, строят их из камня и добавляют декоративную отделку. Это связано с тем, что у малагасийцев сильно развит культ предков.
Факт № 12: На Мадагаскаре есть свое родео
Корова зебу для большинства жителей острова — священное животное. Она используется не только в повседневной жизни, но и во многих важных обрядах и торжествах. Юноши из племени бара, перед тем как попросить девушку в жены, традиционно доказывают свою ловкость и храбрость, воруя зебу. Сейчас это нередко становится серьезным поводом для конфликтов.
Но гораздо более эффектным испытанием на храбрость, ловкость и силу для молодых людей становится мадагаскарский вариант родео — савика. Цепляясь руками за горб зебу, юноша пытается как можно дольше удержаться на разъяренном животном.
Факт № 13: Здесь едят больше риса, чем в Китае
Малагасиец обивает зерна со снопов.
Шутка «Мы хорошо живем до тех пор, пока китайцы не поняли, что рис — это только гарнир» на самом деле не так уж верно отражает реальность. По крайней мере малагасийцы употребляют намного больше риса, чем китайцы: 120 кг в год против 77 кг.
Этот продукт на острове едят с каждым приемом пищи. Малагасийцам он заменяет хлеб. И даже если рис сильно пригорел, он используется для приготовления рановолы — рисовой воды, которую пьют во время обеда или ужина.
Ценность этого продукта питания отразилась и в речи: «пригласить на ужин» по-малагасийски звучит как «пригласить кушать рис».
Малагасийцы толкут рис, очищая его от шелухи.
Факт № 14: На острове сохранился натуральный обмен
Племя микеа, проживающее на юго-западе острова, до сих пор ведет кочевой образ жизни. Из-за того, что его представители избегают иностранцев и других малагасийцев, многие сомневаются в существовании микеа. Часть микеа смешалась с другими местными племенами и ведет полуоседлый образ жизни. Вдоль дороги они выкладывают мед, горшки и другие товары для обмена. Если вы будете путешествовать по Мадагаскару и захотите что-то взять, вы можете забрать понравившуюся вещь, а взамен оставить что-то свое, например рис, табак, инструменты или ром.
Такие косички, сплетенные из местного растения, используются в стране вместо табака.
Бонус
В 1998 году на острове впервые были найдены сапфиры. С тех пор местные жители их ищут в шахтах и реках. Для некоторых добыча камней становится единственным источником дохода.
Что вам показалось наиболее удивительным или шокирующим? О каких еще странных народных обрядах вы слышали? Делитесь с нами своими впечатлениями.
Фото на превью We travel in / Youtube