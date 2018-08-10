14 фактов, доказывающих, что Мадагаскар — это отдельная вселенная (Здесь даже крысы прыгают на метр вверх)

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Мадагаскар иногда называют страной лемуров. Кстати, первым европейцам, попавшим на остров, эти зверьки со светящимися глазами показались пугающими. Наблюдая их ночной образ жизни и медленные движения, ученый Карл Линней вспомнил легенды Древнего Рима о не нашедших покоя душах мертвых и назвал животных в их честь — лемурами. О том, какими еще загадочными вещами полон Мадагаскар, мы и хотим рассказать.

AdMe.ru убежден, что этот не до конца изученный остров — настоящий клад для искателей чудес. Пауки здесь плетут золотистую паутину, из которой можно сделать ткань, колдуны управляют судьбами людей, а природа поражает контрастностью и разнообразием.

Факт № 1: Мадагаскар откололся от Индии, а не от Африки

135 млн лет назад суперконтинент Гондвана раскололся, отделив часть, включающую Индию, Мадагаскар и Антарктиду, от Южной Америки и Африки. А около 88 млн лет назад Мадагаскар отделился от Индии. Благодаря длительной изоляции на этом острове возник совершенно неповторимый растительный и животный мир.

Факт № 2: В культуре Мадагаскара есть немного Франции и арабского Востока

Заселение острова длилось примерно с 200 г. до н. э. до 500 г. н. э. На Мадагаскар прибывали люди на байдарках с Больших Зондских островов, в частности с острова Борнео. Они вырубали и сжигали большие участки тропических лесов для выращивания культурных растений. Между VII и IX веками на острове появились арабские торговцы. От них часть населения переняла ислам, письменность и другие элементы культуры. Некоторые племена, подобно мусульманам, не едят свинину. В X–XI веках на территорию Мадагаскара прибыли говорящие на банту мигранты из Африки и индийские торговцы. Именно благодаря последним на острове появились местные коровы (зебу) и рис. Позже на остров прибыли австронезийцы, его облюбовали европейские пираты, а французы сделали колонией. От последних местное население переняло любовь к багетам и ванили.

Факт № 3: Здесь тараканы шипят, крысы подпрыгивают почти на метр и даже еж какой-то не такой

Около 90 % всех видов мадагаскарских растений и животных есть только на этом острове. Из-за этого некоторые экологи называют его восьмым континентом. Некоторые животные действительно похожи на существ с другой планеты. Здесь водятся такие странные животные, как тенреки, и такие жутковатые существа, как мадагаскарская руконожка (ай-ай), которая своим длинным средним пальцем выковыривает насекомых из дерева и приводит в порядок свою шерстку.

Мадагаскарская руконожка (ай-ай).

Шипят здесь не только змеи, но и огромные тараканы. А гигантская, длиной до 33 см, крыса может прыгать в высоту на 91 см. Также здесь есть паук-золотопряд, самки которого достигают 12 см в размахе лапок. О существовании этого вида не было известно до 2000 года. Самки золотопряда плетут паутину из золотистых нитей длиной более 1 м. Паутина эта достаточно прочна, так что из нее даже удалось сплести 3 м золотистой ткани, которая хранится в музее.

Факт № 4: Вместо кремов и масок женщины раскрашивают лица

Некоторые жительницы Мадагаскара наносят на свои лица красочные узоры белой и желтой краской. Краска эта делается из измельченной коры дерева и наносится не только с декоративной целью. Назначение ее — защищать кожу от солнца и насекомых, в частности москитов. Считается также, что такая краска улучшает состояние кожи, то есть служит аналогом крема или маски для лица.

Факт № 5: На острове нет бегемотов, тигров и жирафов

Здесь есть красные совы, игуаны, удавы, множество видов хамелеонов и лемуров, а также других необычных животных. Но нет пингвинов, львов, бегемотов, зебр и жирафов. Вы также не увидите здесь слонов, гиен, антилоп, носорогов, буйволов, обезьян или верблюдов. Отсутствие этих животных объясняется так же, как и наличие уникальных видов: многовековой изоляцией острова. Единственными крупными млекопитающими, попавшими на остров, были бегемоты. От них произошло несколько видов, но и они давно вымерли.

Сифака — один из видов лемуров, обитающих на Мадагаскаре.

Факт № 6: Жители Мадагаскара танцуют с мертвыми

У некоторых племен малагасийцев (основного населения Мадагаскара) есть жутковатая традиция. Раз в 5–7 лет они достают из склепов своих мертвых родственников, переодевают в новый шелковый саван и танцуют с ними под музыку. Традиция Фамадиханы — «переворачивания костей» — основывается на вере в то, что духи предков присоединятся к миру предков после полного разложения тела и соответствующих церемоний. Для совершения обряда съезжаются родственники со всей страны. Во время Фамадиханы малагасийцы веселятся и делают подношения мертвым: алкоголь или деньги.

Факт № 7: Все решения принимаются только после одобрения колдунов

В выборе дня для вступления в брак, начала постройки дома и любых других жизненно важных событий малагасийцы обращаются к колдуну — умбиаси. Он же помогает определить, совместимой ли будет пара, и поможет провести нужный ритуал. Умбиаси также являются целителями, они знают свойства растений и подсказывают, как ухаживать за больными. Для гадания колдуны используют зерна кукурузы или семена фруктов. Также они занимаются продажей талисманов из сушеных овощей, зубов животных или стеклянных бусин.

Факт № 8: Здесь есть мертвое озеро и каменный лес

Пейзажи Мадагаскара разнообразны, и они меняются на каждом шагу. На острове можно побродить по джунглям и увидеть баобабы с огромными стволами. В некоторых местах из-за содержания латерита почва приобретает красный оттенок. По этой причине Мадагаскар еще называют Великим Красным островом.

Также здесь есть озеро Тритрива. Его называют мертвым, поскольку в нем не обитает ни одно живое существо. Считается, что его нельзя переплыть. Но на самом деле все довольно прозаично: в озере содержится сера, пары которой небезопасны для человека. А на близлежащем острове Нуси-Бе, на берегу Индийского океана, есть по-настоящему райский вид — пляж с белым песком и пальмами.

Одно из самых впечатляющих мест Мадагаскара — каменный лес Цинжи-дю-Бемараха. Большая часть его является непроходимой для человека без специального снаряжения, так что эти скалы до сих пор полностью не исследованы. Цинжи-дю-Бемараха — обитаемое место: здесь много растительности и водятся уникальные животные.

Факт № 9: Рождение близнецов считается несчастьем и колдовством

Словом «фади» жители Мадагаскара обозначают табу на какое-то действие, поведение или что-то (животное, природный объект), что считается священным. Из-за чего возникли многие фади, малагасийцы уже не помнят, но свято чтят традицию. Любопытно, что фади различны у разных племен на Мадагаскаре. Даже у отдельной семьи могут быть свои фади. Среди них бывают как разумные, например не купаться в озере с крокодилами, так и странные: фади на медицинскую помощь. А на юго-востоке острова проживают племена, в которых женщинам нельзя оставлять себе родившихся близнецов. В них жители видят что-то вроде колдовства и предзнаменования несчастья. Поэтому младенцев бросают в лесу. Если же женщина не избавится от малышей, то ее выгонят из деревни. Сейчас эта практика запрещена, хотя некоторые традиционные общины все же не следуют запрету. Есть фади, которые стоит соблюдать и приезжим. Например, не рекомендуется показывать пальцем на могилы предков. Указывать на них можно только кулаком или раскрытой ладонью.

Факт № 10: В некоторых племенах есть кастовая система

Антеморо изготавливают бумагу тем же способом, как и много веков назад.

Мадагаскар очень неоднороден по населению. На территории острова проживает 18 этнических групп. Все они имеют неповторимый диалект, собственные традиции, национальный костюм и верования. Описанный выше ритуал Фамадихана характерен для племен мерина и бетсилео, а другие племена имеют свои обряды. Этническая группа антадрой, например, имеет куда менее мрачную, но в то же время радикальную традицию: после смерти человека жители съедают весь его скот и сжигают дом. Так они защищают свое племя от преследования духами предков. У мусульманской этнической группы антеморо, имеющей арабское происхождение, существует кастовая система. Люди антеморо до сих пор занимаются производством бумаги ручной работы из коры тутовых деревьев. На фабрике антеморо можно побывать бесплатно и даже самому поучаствовать в изготовлении листов.

Факт № 11: У многих нет денег даже на покупку газеты

Мадагаскар входит в число самых бедных стран мира. В среднем малагасийцы зарабатывают около 1 доллара в день. Примерно 70 % из них страдают от недоедания. Понятно, что с таким уровнем доходов даже покупка газеты кажется непозволительной роскошью. Часто при этом люди больше тратят денег на гробницы, чем на свои дома, строят их из камня и добавляют декоративную отделку. Это связано с тем, что у малагасийцев сильно развит культ предков.

Факт № 12: На Мадагаскаре есть свое родео

Корова зебу для большинства жителей острова — священное животное. Она используется не только в повседневной жизни, но и во многих важных обрядах и торжествах. Юноши из племени бара, перед тем как попросить девушку в жены, традиционно доказывают свою ловкость и храбрость, воруя зебу. Сейчас это нередко становится серьезным поводом для конфликтов. Но гораздо более эффектным испытанием на храбрость, ловкость и силу для молодых людей становится мадагаскарский вариант родео — савика. Цепляясь руками за горб зебу, юноша пытается как можно дольше удержаться на разъяренном животном.

Факт № 13: Здесь едят больше риса, чем в Китае

Малагасиец обивает зерна со снопов.

Шутка «Мы хорошо живем до тех пор, пока китайцы не поняли, что рис — это только гарнир» на самом деле не так уж верно отражает реальность. По крайней мере малагасийцы употребляют намного больше риса, чем китайцы: 120 кг в год против 77 кг. Этот продукт на острове едят с каждым приемом пищи. Малагасийцам он заменяет хлеб. И даже если рис сильно пригорел, он используется для приготовления рановолы — рисовой воды, которую пьют во время обеда или ужина. Ценность этого продукта питания отразилась и в речи: «пригласить на ужин» по-малагасийски звучит как «пригласить кушать рис».

Малагасийцы толкут рис, очищая его от шелухи.

Факт № 14: На острове сохранился натуральный обмен

Племя микеа, проживающее на юго-западе острова, до сих пор ведет кочевой образ жизни. Из-за того, что его представители избегают иностранцев и других малагасийцев, многие сомневаются в существовании микеа. Часть микеа смешалась с другими местными племенами и ведет полуоседлый образ жизни. Вдоль дороги они выкладывают мед, горшки и другие товары для обмена. Если вы будете путешествовать по Мадагаскару и захотите что-то взять, вы можете забрать понравившуюся вещь, а взамен оставить что-то свое, например рис, табак, инструменты или ром.

Такие косички, сплетенные из местного растения, используются в стране вместо табака.

Бонус

В 1998 году на острове впервые были найдены сапфиры. С тех пор местные жители их ищут в шахтах и реках. Для некоторых добыча камней становится единственным источником дохода.

Что вам показалось наиболее удивительным или шокирующим? О каких еще странных народных обрядах вы слышали? Делитесь с нами своими впечатлениями.