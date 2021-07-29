14 досадных ошибок, которые превращают долгожданный отпуск в фееричный провал

Мы все с нетерпением предвкушаем долгожданный отпуск. Тем более что иногда вырваться в путешествие получается только раз в году. Потому, когда тщательно запланированная поездка вместо отдыха приносит массу неприятностей и головную боль, становится особенно обидно. Запоминаются такие вояжи надолго, но отнюдь не из-за радостных моментов.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили истории пользователей в сети, вспомнили собственный опыт и поняли, какие ошибки люди чаще всего совершают при подготовке к путешествиям и во время отдыха. Теперь вам их точно удастся избежать.

Всюду носить с собой паспорт и другие документы

Далеко не во всех странах от путешественников требуют постоянно носить с собой паспорт. Поэтому этот важный документ лучше оставить в гостиничном сейфе, а в сумочке держать копию. Потеря ценного документа может здорового омрачить отдых. Кстати, лучше заранее сделать ксерокопии всех важных бумаг, включая банковские карты, страховку, детали бронирования и водительского удостоверения, и хранить их отдельно от оригиналов. *** © Пожалуйста, не прячьте паспорт в тайных уголках номера. Сейф — достаточно безопасное место для этого документа. Один наш постоялец решил перестраховаться и куда-то упаковал свой паспорт. Вспомнил об этом только в следующем отеле. Пришлось перерыть весь номер — документ нашелся под матрасом кровати (между реечным днищем и фанерной плашкой). А потом мы пересылали паспорт курьером (кстати, подобные документы еще не все почтовые службы принимают). Не стоит оставлять паспорт и на ресепшен. Некоторые гости выписываются впопыхах, и сотрудникам отеля приходится догонять автобус или машину, чтобы вручить ценный документ. © Решили заскочить с женой и друзьями в лондонский паб. Супруга повесила сумочку на стул. А когда пришла пора уходить, обнаружила пропажу. А там, между прочим, был паспорт и все кредитки. Урок № 1: люди, не вешайте сумки на спинки стульев, что бы об этом не говорили правила приличия. Урок № 2: не носите с собой все документы и паспорт, потому что замена — дело дорогое и хлопотное. Отпуск мы запомнили надолго. © Benton Holzwarth / Quora

Не установить ежедневный лимит на снятие наличных по карте

О том, что банк стоит предупредить о поездке, знают уже все. Но даже это порой не избавляет от досадных неприятностей. Лучше установить определенные лимиты на ежедневное снятие наличности. Этим путешественники могут уберечь себя от лишних трат, да и от действия недобросовестных товарищей. Желательно брать в поездку дебетовую карточку, а не кредитную. Так будет проще отследить все транзакции. *** © Знакомая отдыхала на море. Пошла пожариться под солнечными лучами на пляже и в номер приползла только вечером. И уже там обнаружила сообщение из банка, которое гласило, что с ее карточки сняли порядка $ 1 000.

Полностью полагаться на 4G и онлайн-карты

В век современных технологий все еще остаются уголки на земле, где интернет можно поймать с трудом, а потому доступ к приложениям на телефоне будет ограничен. Да и само устройство может разрядиться. Так что при себе всегда стоит иметь обычную бумажную карту. К тому же это придает поездке некоторую старомодную романтику. А карту потом можно украсить фотографиями и повесить в качестве сувенира на стену. *** © На Сицилии забрались мы с мужем на машине в самую глушь. Целый день катались по разным городкам, уже смеркалось, мобильники разрядились. Куда ехать — совершенно непонятно. И главное, ни одного городка или даже деревушки в окрестностях. Хорошо, что в снятом на прокат автомобиле нашлась дорожная карта. С горем пополам определились, куда нас занесло, и еще часа 4 выруливали домой. © Захватите с собой хорошую карту. Бумажные варианты порой лучше, чем электронные. Ну и не бойтесь спрашивать совета у местных жителей. © Sue Cook / Quora

Бронировать жилье в последний момент

Многие отели действительно снижают цены на номера в самый последний момент, чтобы заполнить пустующие комнаты. Но полагаться на это не стоит. Во-первых, персонал может случайно пропустить такую бронь. А во-вторых, времени связаться с гостиницей и уточнить все важные детали уже не будет. Иногда в городе, где планируют отдыхать туристы, может проходить большое мероприятие, и тогда ждать специальное предложение вообще бессмысленно. *** © Как-то раз нам пришлось с детьми ночевать в машине только потому, что я поздно озадачилась бронью отеля. А на следующий день мы еле-еле успели отхватить комнату в самой дорогой гостинице. Других свободных мест в городке просто не было. © Kathryn Wyant / Quora

Брать с собой на отдых дорогие вещи

Конечно, даже на отдыхе очень хочется блеснуть обновкой или выйти на ужин в любимых сережках. Но лучше не брать в отпуск самые дорогие сердцу вещи. Сбежав от рабочей суеты, люди часто расслабляются, и шансы забыть или потерять что-то многократно возрастают. В бюро находок при отелях ежедневно отправляется масса предметов. А потом приходится связываться с персоналом и просить выслать любимую вещь. *** © Приятели отправились отмечать медовый месяц на Кипр. И на третий день барышня, резвясь в волнах, потеряла обручальное кольцо. В поисках пропажи они обшарили весь пляж, ныряли часа два, но заветное колечко так и не нашли. Девушка очень расстроилась.

Не выяснить заранее, какие праздники проходят в той стране, куда вы едете

Конечно, все уже знают, что планировать отпуск в период высокого сезона или на время общеизвестных праздников — задача неблагодарная. Но помимо общемировых выходных существуют и местные «красные дни». Информацию о них тоже стоит выяснить заранее: на стоимость авиабилетов они не влияют, а вот цены на жилье и прочие услуги в эти дни взлетают до небес. *** © Путешественники порой забывают про то, что помимо обычного Нового года в Азии еще празднуют Новый год по лунному календарю. Обычно в эти дни все отели забиты под завязку, билеты на самолеты, автобусы и поезда раскуплены, а цены просто заоблачные. Одна приятельница так застряла в небольшом городе и чуть не опоздала на обратный рейс. Ей пришлось заказывать такси за огромные деньги, потому что билетов на автобусы и поезда не было.

Не связываться с отелем после бронирования

Казалось бы, сегодня отель в любом уголке мира забронировать проще простого. Достаточно нажать кнопочку, получить подтверждение от сайта-агрегатора и спокойно ждать долгожданного отдыха. Но на самом деле это не совсем так. Если отель не торопится связываться с будущими постояльцами и не отвечает на запросы, стоит встревожиться и написать в службу поддержки сайта-агрегатора. Потому что гостиница может пропустить бронирование или вообще закрыться по техническим причинам. *** © Знакомая забронировала на Booking.com номер в отеле. Оплата была при заселении. Гостиница на ее вопросы не ответила, но это ее особенно не смутило. А вот тот факт, что отель был закрыт на ремонт и забыл оповестить об этом своих жильцов, вверг ее в ступор. Пришлось знакомой бродить увешенной чемоданами ночью по городу в поисках другого жилья. © Помню, как мы с женой в Пловдив приехали. Забронировали номер в уютном хостеле с двором и верандой. Приезжаем, а дома просто нет. Только стены стоят и надпись на заборе: «Ремонт». Позвонили, нам владелец и говорит: «Ах, ну да, ну да, этот не работает, но у нас есть еще один хостел на другом конце Болгарии, мы вас туда можем поселить, со скидкой!» «Волшебная» была поездка. © Hs3618 / Pikabu

Отключать собственную SIM-карту и не проверять почту

Все уже знают, что для экономии средств лучше купить местную SIM-карту. При этом иногда путешественники отключают «родной» номер. Это не слишком разумно — ведь именно его указывают для связи с банком и при бронировании гостиницы и авиабилетов. В отпуске нужно отдыхать, но полностью расслабляться не стоит. По этой же причине лучше проверять электронную почту хотя бы раз в день. Если произойдут какие-то изменения во времени рейса, именно на нее компания отправит актуальную информацию. *** © Наслаждались мы последними днями отдыха у теплого моря. Валялись на пляже: перед глазами — волны, в голове — ветер. И вдруг что-то стукнуло меня почту проверить. Открываю, а там неожиданный сюрприз. Оказывается, авиакомпания отменила наш обратный рейс и предложила другие возможные даты перелета. Пришлось срочно выходить из блаженного состояния и заниматься перепланировкой оставшихся дней.

Не брать сразу железнодорожные билеты в обе стороны

Если планируете путешествовать на поезде во время отдыха, то лучше сразу заказывать билеты туда и обратно. Придется следовать строгому расписанию, но при этом подобные билеты зачастую стоят дешевле. Кроме того, мест на нужный поезд на дорогу обратно может просто не остаться. И тогда придется искать другие пути, чтобы вернуться. И эти варианты могут стоить значительно дороже. *** © Отдыхали мы всей семьей во Франции. Поехали на день посмотреть Париж. Прошатались весь день по городу, а ночью пошли любоваться на Эйфелеву башню. И все было великолепно, кроме одной досадной мелочи: когда мы приехали на вокзал, чтобы вернуться обратно в наш городок, узнали, что поездов в этом направлении больше нет. Пришлось брать такси за 100 евро. Да еще и водитель тащился как улитка. © Hiram Silva / Quora

Во всем полагаться на гостиничный персонал

Добросовестные работники гостиницы всегда рады помочь гостям. Но и им свойственны ошибки и промашки. Поэтому в некоторых важных моментах полагаться исключительно на их помощь не следует. Если нужно проснуться рано поутру, чтобы не опоздать на экскурсию или рейс, лучше не только предупредить ресепшен, но и поставить пару будильников. Так будет надежнее. *** © Нам надо было выезжать в аэропорт часа в 3 ночи. Сказали об этом на ресепшен, но, видно, девочка из дневной смены забыла передать информацию сменщице. В результате чуть не опоздали на самолет.

Не перевести на местный язык информацию об ограничениях в своей диете

Не во всех уголках земли люди четко понимают, что такое пищевая аллергия. Если путешественник придерживается особой диеты, то не стоит полагаться на владение местных жителей иностранными языками. Лучше перевести эти сведения на местный язык (желательно пользуясь помощью человека, а не компьютерного переводчика) и перечислить все возможные продукты, которые входят в запретный список. *** © Если у вас есть аллергия на какой-то продукт, пожалуйста, будьте осторожны. Например, вам нельзя есть орехи. Обязательно сообщите официанту и повару, что это касается всех продуктов, которые содержат этот ингредиент. Например, того же масла. © Sandra Bard / Quora

Не выяснить точно детали о пляже

Многим путешественникам достаточно того факта, что море находится неподалеку от отеля. А вот насколько приятно, удобно и безопасно там будет купаться, никто особенно не выясняет. Рядом с крупными приморскими городами вода может быть довольно грязной, и плескаться там вообще не рекомендуют. В других местах на дне могут обитать не слишком дружелюбные создания. А некоторые курорты вообще больше предназначены для занятий водными видами спорта, а не для пляжного отдыха. *** © Отдыхал на море. Залетел в волны с разбегу, прямо как в детстве. И тут же наступил на морского ежа. Эта ошибка стоила мне поездки в местную больницу. Ну и оставшиеся 3 дня я печально хромал. © Andrew Winslow / Quora

Полагаться на информацию об удаленности от моря, указанную на сайте-агрегаторе

Часто отели указывают расстояние до берега моря или пляжа по прямой. На деле между гостиницей и ласковыми волнами могут проходить трассы, железнодорожные пути и находиться прочие препятствия. Тогда заветные 900 метров превращаются в 40 минут изнурительной прогулки по солнцепеку. Поэтому стоит внимательно изучать карты перед бронированием. Другой момент: сам отель может располагаться на мысу. Поэтому на пути к пляжу отдыхающих будет ждать еще и головокружительный спуск, о котором может никто не предупредить. *** © Забронировали номер в отеле у моря. И не обратили внимания на то, что на сайте не было фото пляжных видов из гостиницы. В результате до моря действительно было 50 метров, как и сообщал отель. А заодно еще и порядка 600 ступеней. Из отпуска мы вернулись на редкость поджарые и крепкие.

Не познакомиться с расписанием местных

Люди в разных странах живут по собственному расписанию, которое может сильно отличаться от того, к которому привыкли отдыхающие. Где-то жизнь начинает бурлить уже в 6 утра, зато затихает в обеденное время. В других городах найти открытое кафе, где можно позавтракать, раньше 10 утра вообще затруднительно. Чтобы не бродить по пустынному городу, терзаясь голодом, и не натыкаться на закрытые магазины, стоит познакомиться с расписанием местного населения заранее. *** © В первый раз, когда отдыхали в Тбилиси, решили встать пораньше, чтобы осмотреть побольше достопримечательностей. Отправились часов в 8 утра на поиски ресторанчика, чтобы позавтракать. Через час обошли весь старый город, абсолютно пустой, нашли кучу красот. Вот только еды не нашли. Все кафешки открывались часов в 10. Злые и голодные, решили больше себя ранними подъемами не мучить.