AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

14 доказательств того, что Эдинбург лишь притворяется городом маглов

----
-

Эдинбург — это темный камень старинных мостовых, почерневшие стены зданий, узкие улицы, а также нетронутая природа: горы, поля и Северное море. Сюда хочется приехать, чтобы побывать в другом мире или переместиться назад во времени.

Мы в AdMe.ru обожаем путешествовать и вживую, и виртуально. В этот раз мы решили насладиться фотографиями с видами Эдинбурга и должны признаться, что просто влюбились в этот мрачный и волшебный город.

1. «Когда смотрю на это, воображение рисует конец света или хоррор-фильм: пустынные улицы просто идеальны»

© langshot / reddit

«Выглядит как Готэм».

2. Типичное шотландское небо: яркое солнце и грозовые тучи

© Ronald_Mullis / reddit

3. Выглядит как сцена из «Унесенных призраками»

© Rather_Dashing / reddit

4. «Ожидал увидеть Глаз Саурона сверху»

© langshot / reddit

«Уверен, что даже Диснейленд выглядел бы зловеще под таким небом и с таким освещением».

5. В Эдинбурге в кафе The Elephant House Джоан Роулинг начала писать «Гарри Поттера»

© TheGift1973 / reddit

6. Когда здесь идет дождь, камень зданий темнеет

© langshot / reddit

В старой части города много переулков и тупичков, которые, как указано в исторических документах, раньше были открытыми водосточными каналами.

7. Крутые солнечные часы

© ksemi93 / imgur

8. Эдинбург на самом деле может выглядеть как город призраков

© idealismbruh / reddit

9. Лохматые коровки на Пентландских холмах

© lbuttigieg / reddit

«Они очень дружелюбны, но я начинаю переживать, когда существо под две тонны с двумя двухметровыми рогами на голове пытается быть дружелюбным».

10. Книжный магазин Leakey’s с дровяной печью посередине

© Raeke / imgur

Печь, а также кафедра проповедника остались от старой церкви, в здании которой сейчас расположен книжный.

11. Здесь хочется потеряться

© Scottscott88 / reddit

12. В начале XIX века на этом пляже проводились учения Эдинбургской легкой кавалерии, в которой в одном из высших чинов служил сэр Вальтер Скотт

© sup_bruv / reddit

13. Эдинбургский замок. Эта красотища построена на потухшем вулкане

© ksemi93 / imgur

14. Гостиная в бывшем замке в предместье Эдинбурга

© jackalooz / reddit

«10 баллов Гриффиндору!»

А вы бывали в Эдинбурге? Что вас поразило больше всего?

----
-