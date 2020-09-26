14 доказательств того, что Эдинбург лишь притворяется городом маглов

Эдинбург — это темный камень старинных мостовых, почерневшие стены зданий, узкие улицы, а также нетронутая природа: горы, поля и Северное море. Сюда хочется приехать, чтобы побывать в другом мире или переместиться назад во времени.

Мы в AdMe.ru обожаем путешествовать и вживую, и виртуально. В этот раз мы решили насладиться фотографиями с видами Эдинбурга и должны признаться, что просто влюбились в этот мрачный и волшебный город.

1. «Когда смотрю на это, воображение рисует конец света или хоррор-фильм: пустынные улицы просто идеальны»

«Выглядит как Готэм».

2. Типичное шотландское небо: яркое солнце и грозовые тучи

3. Выглядит как сцена из «Унесенных призраками»

4. «Ожидал увидеть Глаз Саурона сверху»

«Уверен, что даже Диснейленд выглядел бы зловеще под таким небом и с таким освещением».

5. В Эдинбурге в кафе The Elephant House Джоан Роулинг начала писать «Гарри Поттера»

6. Когда здесь идет дождь, камень зданий темнеет

В старой части города много переулков и тупичков, которые, как указано в исторических документах, раньше были открытыми водосточными каналами.

7. Крутые солнечные часы

8. Эдинбург на самом деле может выглядеть как город призраков

9. Лохматые коровки на Пентландских холмах

«Они очень дружелюбны, но я начинаю переживать, когда существо под две тонны с двумя двухметровыми рогами на голове пытается быть дружелюбным».

10. Книжный магазин Leakey’s с дровяной печью посередине

Печь, а также кафедра проповедника остались от старой церкви, в здании которой сейчас расположен книжный.

11. Здесь хочется потеряться

12. В начале XIX века на этом пляже проводились учения Эдинбургской легкой кавалерии, в которой в одном из высших чинов служил сэр Вальтер Скотт

13. Эдинбургский замок. Эта красотища построена на потухшем вулкане

14. Гостиная в бывшем замке в предместье Эдинбурга