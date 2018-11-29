14 деликатесов со всего мира, попробовать которые отважится только самый смелый гурман

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Знакомство с новой страной не обходится без дегустации национальных блюд. И если в Италии грех не попробовать настоящую пиццу, а во Франции невозможно не заказать парочку улиток, то на традиционные японские и норвежские блюда желающих находится меньше. А вы бы решились отведать печенье с осами, желе из черепахи или забродившие соевые бобы?

AdMe.ru собрал необычные блюда со всего мира, угоститься которыми решится не каждый турист.

Черепаховое желе

Черепаховое желе, несмотря на горький вкус, считается десертом. Традиционно это блюдо готовят из измельченного панциря черепахи и нескольких видов трав, а перед подачей поливают джемом или медом. В китайской медицине желе из черепахи считается лекарством, которое улучшает кровообращение, уменьшает воспаления на коже и восстанавливает работу почек.

Мороженое из осьминогов

В Японии можно найти мороженое, сделанное из осьминогов. Специфический запах устраняется многочасовым вымачиванием морепродуктов в молоке или в чае, а также маскируется всевозможными топпингами: орехами, шоколадом, джемом.

Печенье с осами

Печенье с сушеными осами любят в Японии за его пользу (продукт содержит много белка) и дешевизну.

Печенье с кузнечиками

Первая ферма в Европе, которая выращивает съедобных насекомых, — Micronutris. Компания расположилась на юге Франции и выпускает очень разнообразную продукцию. На полках в магазинах можно увидеть не только печенье с кузнечиками, но и крекеры, энергетические батончики и наборы с разными насекомыми, которых можно добавлять в любые блюда.

Суп из птичьих гнезд

В Китае ценятся только гнезда саланганов, потому как в отличие от других видов птиц они не используют перья для строительства, а только собственную слюну, за счет чего суп получается белым. Блюдо готовится на водяной бане и по консистенции выглядит как кисель.

Натто

Натто — традиционный японский завтрак, который представляет собой сброженные соевые бобы. Мнения по поводу запаха расходятся: кто-то чувствует аммиак, а кому-то это блюдо навевает воспоминания о несвежих носках. На вкус натто соленый, а по консистенции липкий и тягучий.

Кровяные блинчики

Национальное блюдо финнов и шведов, которое, по сути, представляет собой обычные блины, только вместо молока добавляют свежую кровь.

Мямми

Мямми — традиционное финское блюдо из ржаной муки, солода, соли и сахара. Кашу из этих ингредиентов запекают в печи при низкой температуре в течение нескольких часов, а затем поливают сливками или ванильным кремом. Мямми — полезное блюдо, в нем содержится много белка, волокон и микроэлементов, в частности железа.

Столетнее яйцо

«Столетние яйца» чаще всего делают из утиных или куриных яиц. Главная хитрость в приготовлении этого блюда — залить яйца соляным раствором и не допустить поступления воздуха в течение нескольких месяцев. Если все было сделано правильно, то белок станет упругим и прозрачным, а желток кремообразным и темным.

Мактак

Мактак — замороженный китовый жир и кожа. Употребляется это блюдо как в сыром, так и в маринованном виде. Китовый эпидермис — ценный источник витамина C, а в сале содержится витамин D.

Шиокара

Суши полюбились многим, а вот к японскому блюду шиокара мир оказался не готов. Суть блюда: разных морских обитателей маринуют во внутренностях кальмара (чаще всего), упаковывают в закрытый контейнер и оставляют «готовиться» на месяц. Говорят, что на вкус как анчоусы, только с другой текстурой.

Акутак

Любимый десерт эскимосов Аляски и Северной Канады. Название блюда дословно переводится как «нечто жирное и перемешанное», а делается оно на основе жиров оленя, моржа, лосося, тюленя с добавлением ягод (морошка, клюква, черника), трав и сахара. Все ингредиенты перемешиваются и охлаждаются, за что деликатес получил название «эскимосское мороженое».

Лютефиск

Сушеную рыбу в Норвегии замачивают в щелочном растворе и настаивают несколько дней. Мясо рыбы становится желеобразным и приобретает специфический запах. Затем лютефиск жарят, запекают или варят.

Пагпаг

Пагпаг — название самого опасного в мире стритфуда. Ингредиенты для блюд берутся на свалках и из мусорных баков, затем продукты моют и жарят. И если вы не считаете себя брезгливым человеком, то высокая вероятность заражения холерой, гепатитом А и многими другими заболеваниями точно отобьет желание знакомиться с такой кухней. По утверждению продавцов, еще никто не умер, но не хочется портить эту статистику и быть первым, правда?

А какое блюдо впечатлило вас больше всего?