14 человек рассказали, какие вещи за границей поразили их до глубины души

Когда человек собирается в отпуск и размышляет о том, все ли необходимое влезет в ручную кладь, ему и в голову не приходит, чем может обернуться, казалось бы, тщательно продуманное путешествие. И что обратно он привезет не только сувениры, но и новый, не всегда со знаком плюс, эмоциональный опыт.

Мы в AdMe.ru нашли людей, для которых поездка за границу стала не только возможностью сделать десятки ярких фотографий для социальных сетей, но и оказалась настоящим культурным шоком, а иногда потрясением.

1.

Я американка с ямайскими корнями. Первый раз посетила Ямайку, когда мне было 8 лет. Первое, что меня там поразило, это уровень жизни. Конечно, в Штатах я тоже часто замечала бездомных, но никогда не видела абсолютной нищеты, пока не попала в Сент-Кэтрин на Ямайке. Следующим большим открытием для меня стала национальная кухня. Хотя моя мама много раз готовила ямайскую еду дома, некоторые особенности все равно оказались сюрпризом. Так, кетчуп был исключительно сладким, а фруктовый пунш странным на вкус. Однако я была довольна тем, что мне удалось полакомиться свежесобранным аки, ведь в США я пробовала этот фрукт только консервированным. © Nicole Cooper / Quora

2.

Я воспитывался в турецкой культуре, меня учили быть гостеприимным. Как-то я зашел к другу, голландцу. Его мать открыла дверь и сказала, что они собираются ужинать, и пригласила меня в дом. Я зашел, и она сказала: «Подожди на диване, пока мы ужинаем». От неожиданности я остолбенел и молча проследовал за женщиной. Итак, представьте себе: вы сидите на диване, телевизор выключен. Тишина. Только в другом конце гостиной, где сидит семья, раздаются реплики: «Хочешь еще картошки, сынок?» и «Передай, пожалуйста, соль». Должен сказать, что после этого я некоторое время находился в смятении. Когда я играл с моим другом после ужина, то все время думал только о том, что произошло за полчаса до этого. © Māsoūd Jān / Quora

3.

В Токио по умолчанию существует деловой дресс-код, которого придерживаются местные жители. Мало кто позволяет себе дерзкие галстуки или яркие платья. В 9:30 утра я отправилась из своего отеля, чтобы исследовать город. Я была одета в красно-серую ветровку, брюки цвета хаки, простую красно-коричневую футболку и походные ботинки. Пока стояла на станции Синагава, пытаясь сообразить, куда идти, людской поток растекался вокруг меня. Местные бросали на меня взгляды, а потом поспешно и вежливо отводили глаза. Я поняла, что со своим ростом в 5 футов 7 дюймов могу смотреть поверх большинства голов вокруг. Мой взгляд путешествовал по морю черных волос. Там я впервые почувствовала себя великаном. © Cheryl Lemanski / Quora

4.

Самый большой культурный шок, который я испытала на сегодняшний день, произошел во время посещения Дубая в 2013 году. Дубай похож на Диснейленд для взрослых. Для очень богатых взрослых, которые могут платить за ночь в отеле $ 15 тыс., покупать золотые слитки в вендинговых автоматах, бросать спорткары на обочине и заниматься экстремальными видами спорта. И на таком фоне еще больше бросается в глаза экономическое неравенство, когда разница в доходах составляет не тысячи, а миллионы долларов. Я никогда не забуду синие школьные автобусы на шоссе, битком набитые рабочими, которых в конце дня доставляли с места работы в жилые помещения. Безнадежность в глазах этих людей, когда они смотрели на сверкающие небоскребы, — это то, что останется со мной навсегда. © Katherine Bertrand / Quora

5.

Бразильские мужчины и женщины всегда готовы к поцелуям, что стало для меня настоящим шоком. На вечеринках все, что вам для этого нужно, — зрительный контакт. Может быть, сначала партнер спросит ваше имя, но разговор не продлится долго. У бразильцев существует расхожее мнение, которое утверждает, что вы должны проверить химию поцелуев в первую очередь. Но это, конечно, всегда происходит исключительно на вечеринках. © Sofia Andersson / Quora

6.

Некоторое время я жила в одной из стран Юго-Восточной Азии. Как-то я спешила на важную встречу, поэтому села в тук-тук и сказала водителю, куда мне нужно ехать. Однако он просто не захотел везти меня к месту назначения, но был полон решимости отвезти меня в магазин своего кузена. Конечно, я постоянно повторяла, что не могу туда поехать, что это возмутительно, что я спешу. Наконец, я начала ругаться и напомнила, что плачу деньги за то, чтобы меня отвозили точно по адресу. Это было довольно нервное приключение, ставшее настоящим культурным шоком. © Linda Paxton / Quora

7.

Из Индонезии я переехал в США. Сначала меня очень удивляло и раздражало, когда кто-то спрашивал, как у меня дела, но никогда не давал мне времени рассказать ему / ей, что я чувствую. Честно говоря, я просто не знал, как реагировать на этот вопрос, поэтому обычно на несколько секунд повисала неловкая пауза, во время которой я лихорадочно размышлял: должен ли я сказать, что мне грустно, что я нервничаю? Или мне стоит сказать, что я счастлив? Что делать? Позже я узнал, что это всего лишь форма приветствия, поэтому нет необходимости описывать то, что произошло с вами за день. © Atcha Nie / Quora

8.

Я путешествовал по Туркмении. Чтобы узнать больше о культуре и что-то запомнить, я попросил местных жителей научить меня считать на их языке. К моему удивлению, оказалось, что они разговаривают на языке, который похож на санскрит. Это стало для меня шоком. Правда, после этого я заглянул в интернет и обнаружил, что они говорили на русском, с которым у санскрита есть что-то общее. © Priyank Tiwari / Quora

9.

После переезда в Иорданию босс пригласил меня к себе на ужин. Я помнил, что когда ты гость в моей родной Мексике, то должен из вежливости доесть все в тарелке. Поэтому, когда шеф подал мне огромную тарелку риса, баранины, салата и выпечки, я съел все до последней крошки. Но потом хозяин вдруг начал снова накладывать мне еду в тарелку. После этого он настоял еще на кофе. Затем наступила очередь чая. Когда поздно вечером я засобирался домой, жена моего босса остановила меня и сказала, что приготовила катаеф (арабские блины). Их мне тоже пришлось съесть. На следующий день я рассказал о своем опыте знакомой из Палестины. Она не могла перестать смеяться и объяснила, что так принято, люди просто перестают есть, когда наедаются, оставляя еду на тарелках. Но если у гостя тарелка пуста, то хозяин должен предложить еще больше еды, от которой гость, очевидно, сначала откажется, потому что он стесняется, но потом согласится. Это был мой первый культурный шок и день, когда я чуть не умер от пищевой комы. © Pao Schietekat / Quora

10.

Однажды я была в общественном бассейне на юге Франции. И это стало для меня шоком. У меня с собой было только бикини, но оказалось, что нужен купальный костюм. Я купила его в магазине рядом, но, когда вернулась, женщина-охранник принесла ведро воды, мыло и сказала, что мои ноги оставляют грязные следы, поэтому я должна сначала их вымыть, и только потом она пустит меня в раздевалку. Мне пришлось сесть на пол и тереть ноги до тех пор, пока сотрудница не сочла их достаточно чистыми. © Arielle Winter / Quora

11.

Самое странное и удивительное, на что я обратила внимание в Европе, — это то, что местные жители размещают мусорные баки внутри кухонных шкафов. Каждый раз, когда я видела это, мое сознание просто кричало: «Почему вы так делаете?» Я выросла в Индонезии и Сингапуре, поэтому могу сказать, что в этих странах никогда не встречала ни одного человека, который ставил бы контейнеры для мусора в любой из шкафов. Это для меня что-то непонятное. Возможно, потому, что я всегда воспитывалась с мыслью, что когда вы что-то помещаете в шкаф, то вы хотите это сохранить, а не выбросить. © Jessica Bernice Andrea Jasmine / Quora

12.

Моя подруга и я путешествовали вдвоем по Европе. Мы из Ирана. Вроде бы это не так далеко от Европы, но кажется, что другая планета. Например, чтобы покинуть страну, нам было нужно взять разрешение у наших отцов. Мы действительно наслаждались нашей поездкой, но многие вещи нас неприятно удивили. Например, европейская инфраструктура не такая идеальная, как о ней принято думать. Самым большим шоком оказалась транспортная система Германии. Выяснилось, что на самом деле она довольно неорганизованная, дорогая и устаревшая. © Anonymous / Quora

13.

Во время нашего второго и последнего визита в Египет мы с женой были шокированы культурой вождения и безопасностью. Например, водители редко включают фары. Очень часто только для того, чтобы испугать светом животных, которые выбегают на проезжую часть. В Египте формально правостороннее движение, но это совершенно не имеет значения. Автомобилисты могут ехать по встречной полосе или даже по тротуарам. Однажды мы ехали в такси, в котором не было задних сидений. Там просто лежала какая-то доска с подушками. Можно не говорить о том, что ремни безопасности тоже отсутствовали. Как и зеркала. Об этих проблемах я как-то упомянул при разговоре со служащим отеля, который сказал, что нам ни о чем не стоит беспокоиться: «Египетские водители — это лучшие водители на африканском континенте!» © Johnfrancis (John) Evans / Quora

14.

Еще один культурный шок, который ждал меня в Норвегии, — это часы работы горячей линии. Я, как избалованный русский, привык к тому, что каждая более или менее крупная компания имеет круглосуточную службу поддержки. Даже банк, картой которого я пользовался, когда учился в университете в Челябинске, имел круглосуточную горячую линию, несмотря на то что был небольшим банком, который обладал всего 3 офисами в нашем городе. В Норвегии я столкнулся с совершенно иной ситуацией, когда оперативно связаться и получить помощь просто невозможно. Еще меня удивили мобильные банковские приложения, которые оказались менее удобными и функциональными, чем приложения российских банков. © Raoul Karimov / Quora