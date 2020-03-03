14 безумных фактов о жизни в Японии, которые вызывают кучу вопросов у европейцев

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Япония такая разная: порой такая волшебная и сказочно красивая, что аж щемит сердце, а иной раз холодная, расчетливая и даже жестокая до того, что хочется выть на Луну. Иностранцам с трудом удается вписаться в быт этой страны, найти друзей и смириться с тем, что, возможно, однажды все, что ты так долго строил, разрушат природные силы — землетрясение или цунами.

В этот раз AdMe.ru сосредоточил свое внимание на сложностях жизни в Стране восходящего солнца и местных странностях, которые вызывают у приезжих культурный шок. В конце статьи мы приберегли бонус, который, возможно, слегка сгладит все минусы.

1. Если у вас европейская внешность, то для японцев вы всегда будете только что приехавшим иностранцем

Даже если вы проживете здесь много лет, местные будут восхищаться вашими выдающимися языковыми способностями, талантом есть палочками и глубокими познаниями в очевидных даже для ребенка вещах. Вам всегда и по любому поводу будут хлопать, как младенцу. Японцы искренне полагают, что все происходящее в их стране — это большой секрет и никто об этом, кроме них, не знает, а хорошо говорящий на их языке иностранец — явление аномальное. Парень переехал в Японию и знает, как с этим жить: «Научиться подыгрывать и постараться получать от этого удовольствие. Я стал забавляться: говорю местным, что учу язык всего 2,5 месяца и обладаю гениальными способностями».

2. В японском обществе процветает патриархат, и к некоторым его проявлениям довольно сложно привыкнуть

Многие работодатели ввели дресс-код для сотрудниц: обязательный макияж и высокие каблуки. А недавно японские компании запретили женщинам носить на работе очки, чтобы выглядеть «более женственно и дружелюбно». Но если очки на службе представляют реальную проблему, то правило должно распространяться на все население. Однако Япония занимает 110-е место из 149 стран по гендерному равноправию. Не самый радужный прогноз для XXI века. Блогер рассказала свою историю о том, как к ней отнеслись в местном офисе: «На заре своей карьеры (а я работала преимущественно в организациях, где 70 % — мужчины) мне говорили, что я слишком симпатичная, поэтому у других сотрудников складывается впечатление, что я не хочу работать, или что я должна носить юбки вместо брюк».

3. Самая распространенная «профессия» женщины в Японии — домохозяйка

В местных анкетах всегда есть галочка для такой «профессии». Большинство японок хотят выйти замуж и прилежно учатся, чтобы попасть в хороший вуз, а потом и на престижную работу, ведь именно там — лучшие кандидаты в мужья. Конечно же, никто не принуждает женщин оставлять работу после замужества, но те, кто пытается заниматься и семьей, и карьерой, рано или поздно вынуждены чем-то пожертвовать. Зачастую они выбирают стабильность за могучей спиной мужа.

4. Здесь очень часто случаются природные катаклизмы

На территории страны подземные толчки возникают ежедневно, но они могут быть неощутимы человеком. Бывают и страшные, 9-балльные, разрушительные по своей силе землетрясения, такие как в 2011 году. И цунами. К такому нельзя привыкнуть, можно только подавить свой страх. Однако Япония борется со стихией на протяжении всей своей истории, поэтому подготовлена к разным экстремальным ситуациям лучше, чем любая другая страна мира. У большинства местных жителей есть специальный набор на такой случай: документы, медикаменты, еда, вода и средство связи.

5. Жить в Японии очень часто значит быть одиноким

Японцев можно назвать нацией интровертов: многие из них замкнутые и застенчивые. Найти здесь друзей довольно сложно: все сидят на работе по 12–14 часов, нет места спонтанным встречам за чаем — для этого нужно договориться за месяц.

История блогера еще раз подтверждает это: «Однажды, включив первый попавшийся канал, я наткнулась на нечто необычное: передо мной сидел человек с тарелкой лапши. Вокруг — никого. Мужчина, вооружившись двумя палочками, стал медленно втягивать в себя содержимое тарелки, громко причмокивая чуть ли не каждую секунду. Позже я узнала, что подобная программа — попытка скрасить одиночество тех, кому не с кем разделить радость приема пищи».

6. Очереди всегда и везде

Очереди за лапшой в кафе, очереди в вагон в метро, гигантские очереди в Disneyland, очереди непонятно куда. В Токио складывается ощущение, что очередь — это естественное состояние японца. Особенно в обеденное время, когда почти возле каждого кафе стоят люди и ждут, когда освободится стол. Перед некоторыми заведениями даже предусмотрены лавочки для ожидания. Для местных очередь — знак качества, популярности продукта. Если перед входом в ресторан толпятся люди, значит, в 9 из 10 случаев там вкусно. Русский путешественник поделился своими впечатлениями по этому поводу: «Люди выстраиваются друг за другом цепочкой, чтобы, например, пообедать в какой-нибудь раменной или чтобы посмотреть картину Ренуара в музее. За пару лет жизни здесь у меня даже возникло ощущение, что японцы любят очереди».

7. Японские свадьбы — дело довольно хлопотное, дорогостоящее и очень непродолжительное

Они длятся около 3 часов, без участия тамады и без развлекательной программы. Босс и коллеги как почетные гости сидят в первых рядах, а родственники — в последних. Начальник произносит главный тост и открывает торжество. Дальше все смотрят свадебный фильм, слушают речи важных гостей, оперативно поглощают ужин, вручают подарки, и на этом свадьба заканчивается. Русский блогер рассказала о своем опыте: «Мы женились в Японии. Было сложно донести, что у нас точно будут танцы, тосты и немного неприличные игры. На подготовку торжества мы потратили 8 месяцев: рассказывали про суеверия о платье невесты (тут платья берут напрокат), неделями записывали свадебный плей-лист и даже заставили гостей взять 1 выходной. Зато в итоге банкетный зал имел танцпол, босс и коллеги мужа сидели в самом конце, а празднество длилось вечность, то есть целый день».

8. Квартиры в долгосрочную аренду сдаются совсем пустыми

Некоторые хозяева за отдельную плату могут либо сами купить и установить мебель, либо сдавать свою мебель в аренду. Если предметы интерьера приобрел квартиросъемщик, то их нужно будет обязательно вывезти: договор обязывает освободить жилье полностью. При заселении требуется внести первоначальный взнос, равный плате за 4–5 месяцев проживания. И в эту сумму входит оплата только 2 месяцев проживания, а остальное — за обслуживание, услуги риелторской компании, смену замков, уборку после выселения, а также залог.

9. Для съема квартиры нужен японец, который в случае чего обязуется оплатить долги

Объясняется это тем, что здесь много студентов, которые живут впятером в однокомнатной квартире, месяцами не платят за аренду и уезжают без предупреждения. Есть агентства, не требующие поручителя, но это сказывается на цене и количестве приемлемых вариантов жилья. Пользователь Pikabu рассказал том, как он снимал квартиру в Токио: «В договоре много интересного: нельзя шуметь (время не указано), нельзя принимать наркотики, производить их и вообще надо соблюдать Уголовный кодекс, нельзя хранить пианино и играть на нем. Какие претензии к пианино, я так и не понял, и почему прописано именно пианино. Нельзя брызгаться водой на балконе и разжигать там огонь. Нельзя курить. Отдельно я подписал бумагу о том, что я не состою в мафии и на время аренды состоять не буду».

10. Японки так часто красились в метро, что были выпущены постеры с призывом не делать этого

Опрос «Какое поведение в вагоне раздражает больше всего?» показал, что нанесение макияжа лидирует: недопустимость этих действий указали 15,1 % респондентов. Наводящие марафет девушки нравятся пассажирам метро меньше, чем мусорящие (14,2 %) и жующие (10 %). Поэтому была запущена рекламная кампания под лозунгом «Все девушки мегаполиса красивы. Однако иногда они просто отвратительны». Но многие местные жители высказали неприятие такой категоричности.

Вот такое зрелище довелось наблюдать путешественнице: «До конечной станции остается 20 минут, когда в вагон заходит ничем не примечательная молодая японка и садится напротив. Двери не успевают закрыться, как девушка кладет увесистую сумку в ноги, выуживает из нее зеркало и объемную косметичку и начинает наводить красоту: размазывает тональник, рисует идеально ровные стрелки, в ход идут корректор, пудра, румяна и хайлайтер. Потом она достает плойку на батарейках и подкручивает кончики волос. Когда весь вагон начинает благоухать сладковато-цветочным ароматом духов, поезд подъезжает к конечной станции. Из вагона выходит совсем другой человек».

11. Здесь водопроводная вода считается питьевой. Местные говорят, что ее можно пить, но она невкусная

Даже если воду пропустить через фильтр, при внимательном рассмотрении можно заметить, что в ней образуются крошечные пузырьки воздуха, которые в чистой воде сразу исчезают. А эти соединяются друг с другом и не пропадают, и на свету можно увидеть едва заметную будто бы жирную пленку на поверхности. Пользователь Pikabu не уверен в качестве японской воды: «Раньше я пил только местную минералку, соки, лимонады и бутилированные чаи, то есть заведомо качественную воду. В квартире я начал использовать воду из-под крана и кипятить ее. Стал болеть живот. В связи с этим я попробовал весь день пить только покупную воду, и это дало результат: внезапных приступов боли весь день не было. Через пару месяцев состояние вернулось в норму».

12. Большинство людей думают, что Япония — страна, где нет мусора, но это не так

«Столько мусора мы собрали за 4 часа».

Те, кто бывал в Японии или просто видел фотографии оттуда, не могли не удивиться: на улицах очень чисто. В стране трепетно относятся к мусору: его сортируют, перерабатывают, людям с детства прививают культуру уборки, такой предмет даже введен в школьную программу. Однако часто можно встретить незаконные свалки и огромные груды мусора вдоль отдаленных проселочных дорог, так как водители выкидывают ненужное из окон. У японцев принято убираться рядом со своим жильем. Если это частный дом, то поддерживать чистоту нужно не только на своей территории, но и на прилегающей дороге. В многоквартирных домах жители должны подметать свою площадку. Но не всегда все так благопристойно. Вот что заметил пользователь Pikabu, переехавший жить в Страну восходящего солнца: «Я иногда слышу, как соседка метет веником, и после такой уборки под моей дверью появляется мусор, которого до этого вообще не было в подъезде».

13. Любителям западных продуктов придется туго

В Японии плохо с качественным сыром. Этот продукт стал известен здесь сравнительно недавно. Местный сыр очень своеобразный на вкус, а европейский стоит космически дорого. То же самое касается и мяса, и различных соусов: даже песто есть не везде. Популярные на западе марки шоколада придется поискать. К дефицитным продуктам относятся еще и крупы: геркулес, гречка.

14. Общение с большинством японцев напоминает спектакль по известному сценарию

Через несколько месяцев жизни здесь вы будете знать окончание разговора еще до его начала, так как местные всегда следуют всем гласным и негласным законам. Везде инструкции и полное послушание. Предсказуемость и исполнение всех правил — идеальное состояние для японцев, но не для иностранцев. На этой почве часто возникают конфликты. Девушка уехала учиться в Токио по обмену и вот что заметила: «То, что японец вам говорит, и то, что на самом деле в этот момент происходит в его голове, не совпадает примерно никогда. Например, ученица благодарит за урок, а потом у директора выясняется, что сразу после урока она пошла жаловаться на учителя за опоздание. А бывает и такое: вы открываете дверь, а там полиция пришла выяснять, почему вы шумите после 11 вечера. А кто их позвал? Всегда приветливый сосед, который мало того что никогда не отважится высказать вам в лицо, что вы такой-сякой, так еще и после случая с полицией продолжит вам улыбаться и кланяться».

Бонус: японцы исполнят любой каприз за ваши деньги. Тончайший листок сусального золота мастер накладывает на мороженое. Вот это экзотика

А вы смогли бы жить в Японии и следовать правилам жизни японцев?