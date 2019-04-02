13 запретов со всего мира, которые удивляют даже местных жителей

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Перед каждым путешествием мы стараемся ознакомиться с путеводителями или почитать о том месте, куда направляемся. Однако мало кто интересуется местными законами. А зря, ведь иногда привычные для нас вещи оказываются под запретом в других государствах. Например, лучше не надевайте шлепанцы на Капри и не танцуйте на улицах в Швеции.

AdMe.ru не хочет, чтобы вы попали в неприятную ситуацию за границей, поэтому изучил странные запреты и спешит поделиться с вами.

1. Греция — компьютерные игры

В 2002 году в Греции власти запретили играть в видеоигры. Это даже привело к аресту посетителя интернет-кафе из-за игры. Поначалу минимальное наказание составляло 3 месяца тюрьмы и штраф ­€ 5 000. Закон был смягчен спустя год под давлением Европейского союза. За игры за компьютером дома никто штрафовать не будет, но по-прежнему нельзя играть в киберкафе.

2. Иран — «западные» прически

Несколько лет назад иранское правительство наложило вето на некоторые «западные» прически, в том числе на хвост и ирокез. Власти даже создали каталог с иллюстрациями разрешенных стрижек. В список запретов попали также татуировки и удаление волос с лица, так как борода для мусульманского мужчины имеет сакральное значение.

3. Малайзия — желтая одежда

Ношение желтой одежды в Малайзии обойдется вам в $ 1 185 штрафа. После уличных протестов, на которых недовольные, одетые в желтые футболки, требовали прозрачности выборов, министр внутренних дел ввел запрет на одежду этого цвета.

4. Франция — кетчуп в школьных столовых

Французское правительство ввело ограничение на использование кетчупа в столовых. Таким образом власти пропагандируют здоровое питание и традиции французской кухни. Столовые имеют право подавать соус только с картошкой фри и не чаще раза в неделю. Помимо этого, школы должны увеличить количество овощей в меню и уменьшить жирность блюд.

5. Канада — ходунки и самокаты для малышей

С 2004 года правительство запретило изготовление, продажу и перепродажу ходунков и самокатов для маленьких детей. Оказалось, что ранняя ходьба опасна для малышей. Министр Пьер Петтигрю заявил: «Безопасность наших детей на первом месте. Я рад сообщить, что Канада является первой страной в мире, которая прекратила продажу ходунков».

6. Швеция — танцы на улицах

В Швеции нельзя танцевать на улице без официального разрешения, которое необходимо запросить в специальном учреждении. Даже малейшее движение ногами в ритме музыки или пританцовывания незаконны.

7. Бразилия — использование соляриев

Закон действует с 2009 года. Он включает в себя использование, импорт, аренду и продажу оборудования для создания искусственного загара. Мера была принята после изучения многочисленных научных данных, которые указывают на риски для здоровья вследствие воздействия ультрафиолетового излучения, считающегося «канцерогенным для человека».

8. Италия — шлепанцы

В нескольких регионах Италии ввели штрафы за «неправильную» обувь. Власти Лигурии запретили туристам ходить в шлепанцах в парках. За нарушение придется заплатить от € 50 до 2 500. Это связано с безопасностью, так как спасатели нередко помогают посетителям, попавшим в беду из-за скользкой подошвы. В то же время на Капри нельзя ходить в сланцах из-за характерных шлепков, которые производит эта обувь.

9. Австралия — повесить лампу и поменять щиток

В штате Виктория запрещено проводить электромонтажные работы самостоятельно. Закон гласит, что эти процессы с высоким уровнем риска должны выполняться лицензированным профессионалом. Несмотря на слухи, выкручивание лампочки не входит в перечень запрещенных действий, однако замену люстры или отключение электричества лучше поручить квалифицированному электрику.

10. Бурунди — бег трусцой

Бег трусцой является преступлением в Бурунди. Президент принял закон в 2014 году, и бурундийцы, совершающие пробежки, при определенных обстоятельствах могут быть приговорены к пожизненному заключению. «Бег может быть прикрытием. Часто бегущие люди занимаются подрывной деятельностью», — объяснил он. Исходя из вопросов безопасности, власти решили запретить бег в группах по 2 и более человек.

11. Туркменистан — черные автомобили

В этой стране существует примета, что черный цвет приносит беды, в то время как белый является символом счастья. Во многом именно из-за этого черные автомобили находятся под запретом с 2018 года. Владельцы, которые успели купить машины до введения указа, обязаны их перекрасить.

12. США — кривляться перед собакой

В штате Оклахома власти запретили сюсюкать или кривляться перед собаками. Дело в том, что такое поведение может спровоцировать их агрессию. За это могут выписать штраф и даже поместить под арест на некоторое время. Поэтому, если однажды будете в Оклахома-Сити, не проверяйте действие закона на себе.

13. Таиланд — вождение в голом виде

В Таиланде существует правило, запрещающее выходить на улицу и находиться в общественных местах без нижнего белья. Разумеется, полиция не будет проверять, нарушаете ли вы закон. Управление автомобилем без рубашки также недопустимо.

Какой из запретов показался вам наиболее странным?