13 запретов со всего мира, которые удивляют даже местных жителей
Перед каждым путешествием мы стараемся ознакомиться с путеводителями или почитать о том месте, куда направляемся. Однако мало кто интересуется местными законами. А зря, ведь иногда привычные для нас вещи оказываются под запретом в других государствах. Например, лучше не надевайте шлепанцы на Капри и не танцуйте на улицах в Швеции.
AdMe.ru не хочет, чтобы вы попали в неприятную ситуацию за границей, поэтому изучил странные запреты и спешит поделиться с вами.
1. Греция — компьютерные игры
В 2002 году в Греции власти запретили играть в видеоигры. Это даже привело к аресту посетителя интернет-кафе из-за игры. Поначалу минимальное наказание составляло 3 месяца тюрьмы и штраф € 5 000. Закон был смягчен спустя год под давлением Европейского союза. За игры за компьютером дома никто штрафовать не будет, но по-прежнему нельзя играть в киберкафе.
2. Иран — «западные» прически
Несколько лет назад иранское правительство наложило вето на некоторые «западные» прически, в том числе на хвост и ирокез. Власти даже создали каталог с иллюстрациями разрешенных стрижек. В список запретов попали также татуировки и удаление волос с лица, так как борода для мусульманского мужчины имеет сакральное значение.
3. Малайзия — желтая одежда
Ношение желтой одежды в Малайзии обойдется вам в $ 1 185 штрафа. После уличных протестов, на которых недовольные, одетые в желтые футболки, требовали прозрачности выборов, министр внутренних дел ввел запрет на одежду этого цвета.
4. Франция — кетчуп в школьных столовых
Французское правительство ввело ограничение на использование кетчупа в столовых. Таким образом власти пропагандируют здоровое питание и традиции французской кухни. Столовые имеют право подавать соус только с картошкой фри и не чаще раза в неделю. Помимо этого, школы должны увеличить количество овощей в меню и уменьшить жирность блюд.
5. Канада — ходунки и самокаты для малышей
С 2004 года правительство запретило изготовление, продажу и перепродажу ходунков и самокатов для маленьких детей. Оказалось, что ранняя ходьба опасна для малышей. Министр Пьер Петтигрю заявил: «Безопасность наших детей на первом месте. Я рад сообщить, что Канада является первой страной в мире, которая прекратила продажу ходунков».
6. Швеция — танцы на улицах
В Швеции нельзя танцевать на улице без официального разрешения, которое необходимо запросить в специальном учреждении. Даже малейшее движение ногами в ритме музыки или пританцовывания незаконны.
7. Бразилия — использование соляриев
Закон действует с 2009 года. Он включает в себя использование, импорт, аренду и продажу оборудования для создания искусственного загара. Мера была принята после изучения многочисленных научных данных, которые указывают на риски для здоровья вследствие воздействия ультрафиолетового излучения, считающегося «канцерогенным для человека».
8. Италия — шлепанцы
В нескольких регионах Италии ввели штрафы за «неправильную» обувь. Власти Лигурии запретили туристам ходить в шлепанцах в парках. За нарушение придется заплатить от € 50 до 2 500. Это связано с безопасностью, так как спасатели нередко помогают посетителям, попавшим в беду из-за скользкой подошвы. В то же время на Капри нельзя ходить в сланцах из-за характерных шлепков, которые производит эта обувь.
9. Австралия — повесить лампу и поменять щиток
В штате Виктория запрещено проводить электромонтажные работы самостоятельно. Закон гласит, что эти процессы с высоким уровнем риска должны выполняться лицензированным профессионалом. Несмотря на слухи, выкручивание лампочки не входит в перечень запрещенных действий, однако замену люстры или отключение электричества лучше поручить квалифицированному электрику.
10. Бурунди — бег трусцой
Бег трусцой является преступлением в Бурунди. Президент принял закон в 2014 году, и бурундийцы, совершающие пробежки, при определенных обстоятельствах могут быть приговорены к пожизненному заключению. «Бег может быть прикрытием. Часто бегущие люди занимаются подрывной деятельностью», — объяснил он. Исходя из вопросов безопасности, власти решили запретить бег в группах по 2 и более человек.
11. Туркменистан — черные автомобили
В этой стране существует примета, что черный цвет приносит беды, в то время как белый является символом счастья. Во многом именно из-за этого черные автомобили находятся под запретом с 2018 года. Владельцы, которые успели купить машины до введения указа, обязаны их перекрасить.
12. США — кривляться перед собакой
В штате Оклахома власти запретили сюсюкать или кривляться перед собаками. Дело в том, что такое поведение может спровоцировать их агрессию. За это могут выписать штраф и даже поместить под арест на некоторое время. Поэтому, если однажды будете в Оклахома-Сити, не проверяйте действие закона на себе.
13. Таиланд — вождение в голом виде
В Таиланде существует правило, запрещающее выходить на улицу и находиться в общественных местах без нижнего белья. Разумеется, полиция не будет проверять, нарушаете ли вы закон. Управление автомобилем без рубашки также недопустимо.
Какой из запретов показался вам наиболее странным?
Фото на превью Unknown author / Imgur