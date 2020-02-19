13 захватывающих историй, которые могли произойти только в аэропорту

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Аэропорт — это отдельный мир с собственными правилами и закономерностями, драмами и казусами, удачами и провалами. Здесь люди ищут свою любовь в буквальном смысле наощупь, в багаже неожиданно обнаруживаются коты, под париками — слитки золота, а скелеты тут — не в шкафах, а в чемоданах.

Мы в AdMe.ru обожаем ту самую неповторимую аэропортовскую атмосферу, в которой круто замешаны аромат приключений, предполетное волнение и эмоции от встреч и расставаний, и сделали подборку из уникальных историй, которые точно ее передают.

Я работаю в аэропорту на досмотре пассажиров. Однажды в мою смену ко мне подошли трое пассажиров — мужчина, женщина и подросток лет 14 — в толстовке с капюшоном, спортивных штанах и с короткой стрижкой. Я подумал, что это семья. Родители прошли через сканер без всяких проблем, а у парня он показал вероятность опасных предметов в грудном отделе. Я начал ручной досмотр и вдруг с ужасом понял, что трогаю женскую грудь и это никакой не подросток, а взрослая девушка, а тех двоих она даже не знает. Она покраснела, а я отдернул от нее руки как от змеи и позвал начальницу, которая завершила проверку сама. Мне было очень стыдно, и я начал извиняться перед девушкой, но она ответила, что все в порядке и ее не впервые принимают за мальчика. После смены я снова увидел эту девушку в аэропорту — оказалось, что ее рейс отложили до утра, — и в качестве извинения пригласил ее на ужин. Мы проговорили несколько часов. В конце концов она сказала, что я буду окончательно прощен, если приглашу ее на свидание. Сейчас у нее длинные волосы и мы только что отпраздновали нашу годовщину. © TifuthrowawayTSA4 / Reddit

Как-то встречала мужа в аэропорту с огромным плакатом, где были его фото и надпись: «Международный форум жертв верблюжьей агрессии». Приехала на полчаса раньше, развернула и стояла. Мужа встречали с улыбками и ржачем куча незнакомцев и я. © Unknown author / ideer

«Джимми, это твой ребенок. Ты не можешь игнорировать меня вечно».

Стойка регистрации в аэропорту. Передо мной дама с маленькой собачкой в переноске. Сотрудник аэропорта сообщает, что не может даму пропустить с собачкой, так как она не оформила документы на животное. Та, недолго думая, регистрируется одна на рейс, отходит от стойки, оставляет переноску с собакой и уходит в закат. Времени у меня было много перед рейсом, я стоял, ждал, когда она вернется. В итоге позвонил друзьям, чтобы забрали брошенку, а в аэропорту оставил свой номер. Никто не позвонил. Так у меня появилась собака. © Unknown author / ideer

«Был перевес багажа. Угощайтесь».

В турецком аэропорту таможенник смотрит в мой паспорт и вопрошает, что, мол, за расхождения в фамилиях — моей и дочери от первого брака. Я, абсолютно далекая от английского языка, пытаюсь ему объяснить. Смирнов — это, дескать, ферст хасбенд. Энд май дочка — Смирнова... А Иванов (показываю рукой на рядом стоящего мужа) — это... Судорожно вспоминаю слово «второй», а затем, довольная, выдаю: «А Иванов — это секонд-хенд». Муж чуть не прибил... © Unknown author / ideer

Тружусь в аэропорту. Вот очередная поучительная история. Регистрация на рейсы закрывается за 40 минут до вылета. Это закон. Позже система просто не дает диспетчерам регистрировать пассажиров. Но бывают исключения. Регистрацию может открыть представитель авиакомпании, совершающей рейс, в из ряда вон выходящем случае. Сегодня в 17:30 прибегает пассажир, вылет в 18:00. Я для вида захожу в рейс, вбиваю фамилию. И о чудо! Посадка началась, а регистрация все еще открыта! Видимо, представители авиакомпании досылают багаж или добирают важных пассажиров. Я мигом регистрирую пассажира, печатаю посадочный.

Но вот проблема: у пассажира есть багаж. А весь багаж грузят на борт до посадки. То есть багаж, взятый после начала посадки, попросту не улетит вместе с пассажиром. Он улетит следующим рейсом. А это минимум через 12 часов. Ну что делать, регистрирую багаж, но по ленте в багажный цех не отправляю. Иду к представителю, тот дает добро на багаж «под борт» (это когда пассажир сам берет свой багаж, несет его до трапа и уже там его забирают грузчики). Таких пассажиров надо сопровождать до посадки. Что ж, бежим через паспортный, бежим по зоне посадки. Все, он летит. НО! Этот случай исключительный. Ему повезло, что кто-то открыл посадку. Ему повезло, что представитель разрешил взять багаж да трапа. Ему повезло, что мы успели на посадку. ПОМНИТЕ! Если вы опоздали на регистрацию, то вы НЕ ЛЕТИТЕ. Приезжайте заранее. Всегда лучше подождать часик, чем не улететь. Пассажир пытался отблагодарить полутора тысячами. Не нужно. Это наша работа. © 111valek111 / Pikabu

Супружеская пара летела из Великобритании в США, чтобы отпраздновать юбилей одного из супругов. Но их остановили на досмотре: секьюрити увидели в чемодане животное. Оказалось, что в багаж пары незаметно пробрался их кот. Супруги заверили сотрудников аэропорта, что не собирались брать кота в путешествие и, так как он обожает инспектировать сумки и коробки, он, видимо, «упаковался» в чемодан сам. К счастью, друзья пары успели забрать кота домой и она успела на свой рейс в Нью-Йорк. © Nick Coole / Facebook

В аэропорту американского города Тампа внезапно начала рожать собака-поводырь Элли, что оказалось полной неожиданностью для ее хозяйки. На помощь Элли пришла бригада скорой помощи и пожарный, дежуривший в аэропорту. Собаку решили никуда не переносить, и 8 щенков родились на глазах у толпы зрителей, снимавших все на телефоны. По закону щенкам можно летать только с 8-недельного возраста, но для собачьего семейства сделали исключение, и молодая мама с хозяйкой и потомством отправилась дальше, в Филадельфию. © TomPodolec / Twitter

Работала админом в аэропорту. Подходит опоздавший пассажир, звоню девчонкам на регистрацию — оказалось, рейс немного задержан. Говорю пассажиру, что все нормально и он успевает. Тот рассказывает мне, что это уже третья попытка улететь. В первый раз рейс отменили, во второй — перенесли. Подходим к регистрации, начинают регистрировать, и виснет комп. На втором — такая же история. Все-таки зарегистрировали. Выяснилось, что, пока регистрировали, автобус с основной массой пассажиров уехал. Пассажир опять в печали, мы утешаем, мол, на втором поедете как ВИП. Привозят его к самолету, и только он перешагивает с трапа, как в салоне гаснет свет. Но это быстро исправили. Борт взлетел. Радуемся, что все благополучно заканчивается, что человек сильнее своей судьбы, и... Минут через 20 диспетчер объявляет, что рейс N возвращается, так как в салоне треснуло стекло. © Unknown author / ideer

Несколько лет назад летела домой на каникулы из другой страны. Было несколько пересадок, неудобное расписание рейсов, пришлось их по полдня ждать. Я просто не выдержала и отрубилась в аэропорту, проспав финальный вылет. Когда проснулась, с ужасом обнаружила, что опоздала. Не знала, что делать, и рыдала, пока ко мне не подошел какой-то мужчина. Узнав, в чем дело, он купил мне новый билет. © Unknown author / ideer

Бонус: из-за женщины, которая без досмотра прошла в зону вылета, Мюнхенский аэропорт потерял € 1 млн. Но женщина об этом даже не узнала

В прошлом году в аэропорту Мюнхена случился коллапс, а виной всему — одна-единственная пассажирка. Во время досмотра у нее нашли бутылку с жидкостью, которая превышала разрешенный объем, и женщина вернулась к стойке регистрации, чтобы сдать сумку с бутылкой в багаж. После чего решила, что, раз уже прошла досмотр до этого, второй раз проходить его не нужно, и просто прошла мимо отвлекшихся сотрудников в зону вылета. Служба безопасности аэропорта заметила проскользнувшую без досмотра пассажирку на записи с камеры наблюдения и остановила работу аэропорта. Полиция принялась разыскивать женщину, но она успела сесть в свой самолет и улететь, не подозревая о том, какой хаос создала. В результате 2 терминала были эвакуированы, 330 рейсов задержаны, а 32 тыс. пассажиров не смогли улететь вовремя. Ущерб аэропорта от этой ситуации оценили в € 1 млн, но никаких обвинений легкомысленной пассажирке предъявлено не было.