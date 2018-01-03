13 способов загадать желание, чтобы оно точно сбылось

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Новый год — это волшебный праздник, и чуда в новогоднюю ночь хоть немножечко

ждут даже самые угрюмые скептики. И Новый год в разных странах, несмотря на

непохожие традиции, имеет одно общее и неизменное — все, от мала до велика,

верят в чудеса. И в то, что загаданное в эту волшебную ночь желание

непременно исполнится. AdMe.ru делится с вами традициями загадывания заветных желаний из разных стран.

13. В Испании, загадывая желания в новогоднюю ночь, съедают 12 виноградин

В Испании под Новый год в магазинах можно встретить расфасованные в

праздничную упаковку виноградинки, по 12 штук. Дело в том, что в новогоднюю

ночь, пока часы бьют 12 раз, принято съедать по одной виноградинке с каждым

ударом часов. И тогда загаданное желание обязательно сбудется. Эта традиция зародилась в конце XVIII века, когда в Виналопо выдался богатый урожай и виноград раздавали бесплатно на улицах Мадрида на Новый год. Это так понравилось испанцам, что виноград стал обязательным атрибутом новогоднего чуда, а виноград из Виналопо считается самым правильным новогодним виноградом.

12. В России список желаний сжигают и выпивают пепел с шампанским под бой курантов

В России шампанское обязательно на новогоднем столе. Под бой курантов следует поднять бокал и поздравить тех, кто рядом. Выпить и загадать желание. А еще проводят такой ритуал: пишут желание на листочке, сжигают над бокалом и выпивают шампанское с пеплом. Если успеть, пока часы бьют 12 раз, то загаданное сбудется. Вообще, шампанскими называются вина, произведенные во французской провинции

Шампань. Игристое вино под маркой «Советское шампанское», которое так популярно

в России, появилось в 1937 году, а после появилась, понравилась и прижилась

традиция пить этот напиток на Новый год.

11. Италия, провожая старый год, избавляется от всего старого. И вступает в Новый год во всем новом

Италия Новый год встречает шумно и весело. А для того чтобы год был удачным и желания исполнялись, необходимо избавиться от ненужного и старого. И самому непременно облачиться во все новое. А еще итальянцы верят, что год будет удачным, если встретить его в красном нижнем белье.

10. В Шотландии загадывают желания, глядя на огонь, и впускают Новый год как долгожданного гостя

Прощаясь со старым годом, шотландцы катят по улицам горящие бочки, устраивают факельные шествия, а в домах обязательно зажигают свечи и камин — огонь переносит мудрость уходящего года в наступающий. Очищает новое и сжигает старое. И заветные желания в новогоднюю ночь рассказывают живому огню. В полночь хозяин дома широко распахивает двери и в полном молчании семья провожает уходящий старый год и впускает новый.

9. Желания в Южной Корее загадывают с первыми лучами восходящего солнца в Новом году

В Южной Корее 2 праздника наступления Нового года. Заимствованный Новый год 1 января и традиционный, Соллаль, дата которого рассчитывается каждый год по

лунному календарю. Корейцы не встречают Новый год в полночь и не гуляют всю ночь, зато утром встают пораньше, чтобы встретить первые лучи солнца нового года. В этот момент можно загадать желание, и оно исполнится. Многие стараются встретить первый рассвет года в живописном месте или в горах.

8. В Индии, запуская воздушного змея, верят, что змей относит загаданные желания небесам

Индия — страна со множеством культур и обычаев, и новый год здесь встречают

несколько раз в году. Гуди Падва — индуистский Новый год, который обычно

приходится на конец марта. Считается, что этот период из 3 дней — невероятно

благоприятное время для любых начинаний. И загаданные в это время желания

исполняются. А еще индийцы верят, что воздушные змеи могут отнести загаданные

желания напрямую к богам.

7. В Грузии тосты, произнесенные за праздничным новогодним столом, обязательно сбываются

В Грузии верят, что тосты, произнесенные за праздничным столом, имеют особую

силу и добрые пожелания непременно сбудутся. А меквле, первый гость, который

переступит порог дома в новогоднюю ночь, принесет в дом счастье или

несчастье. Поэтому грузины специально приглашают в дом в качестве меквле

счастливого и успешного человека, чтобы гарантировать благосостояние дому. А 2 января в Грузии считается днем судьбы, он предопределяет весь год. Этот

день важно провести счастливо и беззаботно, рядом с любимыми людьми.

6. В Перу желание путешествовать исполнит пустой чемодан. А желание выйти замуж — ивовый прутик

В Перу перед Новым годом устраивают ритуальные драки прямо на улицах. Так перуанцы, во-первых, избавляются от негативного, а во-вторых, считается, что если

быть поколоченным к Новому году, то судьба уже не накажет в наступающем году. Те, кто мечтает о путешествии, разгуливают по улице с пустым чемоданом. Девушки, мечтающие о замужестве, ходят в новогоднюю ночь с ивовыми прутиками. Тот парень, что возьмется за прутик девушки, и станет ее женихом.

5. В США на Новый год желания со всего мира сыплются с неба на разноцветных конфетти

У жителей и гостей Нью-Йорка есть возможность попасть под разноцветный снегопад желаний. Желания людей со всего мира в новогоднюю ночь посыплются с неба тоннами цветных конфетти на Таймс-сквер, и каждый может сделать свое желание частью волшебного снегопада. Достаточно оставить его на официальном сайте мероприятия или написать в Twitter или Instagram с пометкой #ConfettiWish, и 31 декабря оно вместе с тысячами других будет падать с неба.

4. В Болгарии загадывают самое заветное в полной темноте. И закрепляют секретным поцелуем

В Болгарии есть традиция — в новогоднюю ночь, когда часы бьют полночь, выключать свет на 3 минуты. В полной темноте нужно поцеловать того, кто оказался рядом, любого человека, и темнота новогодней ночи сохранит эту тайну. И особенно удачным и счастливым будет год у того, кто поцелует дорогого сердцу человека. А поцеловать в темноте Деда Мороза — это вообще гарантированное исполнение всех желаний.

3. В Англии желание влюбленных исполнится, если они поцелуются под омелой в новогоднюю ночь

В Англии основные торжества и самые большие подарки приходятся на Рождество, а встреча Нового года проходит более скромно. Возможно, поэтому именно в Англии когда-то придумали обмениваться новогодними открытками. В новогодние праздники особый смысл имеет омела. Ее считали символом вечной жизни и наделяли магическими свойствами еще древние друиды. Если влюбленные в новогоднюю ночь поцелуются под веточкой омелы — их союз будет счастливым.

2. Во Франции желания будут исполняться у того, кому достанется кусочек пирога с сюрпризом

Во Франции на новогодний стол ставят праздничный пирог. С изюминкой — внутри запечен один боб. Тот, кому достанется кусочек пирога с сюрпризом, может рассчитывать на исполнение желаний — все присутствующие должны выполнять его «приказы». Да и весь год у него будет удачным. А еще, чтобы год был удачным и плодородным, французы весь год хранят угли от полена, которое принято сжигать в новогоднюю ночь, поливая маслами и коньяком.

1. В Бразилии, загадав желание, отпускают по волнам кораблики с горящими свечами

В Бразилии принято встречать Новый год на пляже. Фейерверки озаряют небо, взлетая даже с установленных в море площадок. На воде в лагуне Родригу-ди-Фрейташ установлена грандиозная плавающая елка. Привлечение удачи связано с древним культом богини океана Иеманжи. На воду спускают кораблики с подношениями, поют ритуальные песни и танцуют, чтобы порадовать богиню. А загадав желание, нужно отпустить по волнам зажженную свечу.

Пусть ваши желания всегда сбываются!

В новогоднюю ночь мы все становимся маленькими детьми хотя бы на миг и, зажмурив крепко-крепко глаза, шепчем заветное. Наверное, и у вас есть свои проверенные способы загадывания желаний? И трогательные истории о том, как сбылись мечты. Поделитесь своими секретами в

комментариях.