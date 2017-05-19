13 туристических мест, от которых просто мурашки по коже

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Если вас привлекают загадочные места, необычные сооружения и старинные легенды, то список, составленный AdMe.ru, наверняка покажется вам интересным. Даже если вы не столкнетесь с паранормальными явлениями, масса впечатлений и отличные фотографии вам все равно обеспечены.

Остров кукол (Isla de las Muñecas), Мексика

Согласно легенде, в канале неподалеку от острова утонула маленькая девочка, чей дух так и не нашел покоя. По крайней мере так считал Джулиан Сантана Баррера. Мужчина нашел куклу недалеко от места гибели девочки, и с тех пор начал собирать эту жутковатую коллекцию, чтобы умилостивить дух погибшего ребенка. Так продолжалось на протяжении 50 лет, до самой смерти Джулиана. Несмотря на суеверия, окружающие Остров кукол, его охотно посещают туристы.

Священный лес (Sacro Bosco), Италия

Парковый ансамбль «Священный лес» был сооружен в 1548–1580 годах в городке Бомарцо. Заказчиком мрачного парка был герцог Пьер Франческо Орсини. В Священном лесу находятся 30 скульптурных сооружений, таких как Геракл, Афродита, пес Цербер, сирены, а также падающий дом и Врата преисподней. После нескольких столетий забвения парк был отреставрирован и заново открыт для посетителей в 1954 году, тогда же он получил еще одно название — «Сад монстров».

Город-призрак Сентрейлия (Centralia), США

В 1962 году произошел инцидент, который превратил этот городок в подобие Сайлент Хилла (кстати, там и были сняты некоторые сцены одноименного фильма). Пожарные сжигали мусор на свалке, которая была устроена в заброшенном шурфе угольной шахты. Пламя перекинулось на угольные пласты, и начался подземный пожар, который продолжается по сей день. Но даже это не останавливает любителей экстремального туризма, фотографов и журналистов.

Гора Крестов (Kryžių kalnas), Литва

Гора Крестов, которая находится недалеко от литовского города Шауляй, напоминает старое кладбище. Но на самом деле это холм, ставший местом паломничества католиков. Люди считают, что если оставить здесь крест, то их желания исполнятся и им будет сопутствовать удача. Согласно легенде, первым установил крест на холме крестьянин, чья дочь была серьезно больна. Вскоре после этого девочка поправилась, а на холме стали появляться новые кресты.

«Рука пустыни» (Mano del desierto), Чили

11-метровая скульптура установлена в области Антофагаста на севере Чили. По замыслу автора Марио Ираррасабаля, этот внушительный монумент символизирует одиночество, несправедливость и беспомощность. Печальное место пользуется популярностью, его регулярно посещают туристы, здесь снимаются клипы и рекламные ролики. К сожалению, некоторые посетители не могут удержаться от вандализма, поэтому руку приходится периодически очищать от граффити.

Лес Аокигахара, Япония

«Аокигахара» переводится как «Равнина синих деревьев», но это место известно также как «Лес самоубийц». Он является не только популярным туристическим маршрутом, но и излюбленным местом самоубийц из Токио и его окрестностей. Власти делают все возможное, чтобы предотвратить гибель граждан. Для этого лес регулярно патрулируется, вдоль тропинок установлены камеры и таблички с телефонами доверия, а местные жители сообщают обо всех подозрительно выглядящих людях в полицию.

Город-призрак Канбаши, Китай

Канбаши называют городом-призраком, поскольку там почти никто не живет. Новый город так и не был заселен из-за слишком высоких цен на недвижимость и прочих финансовых проблем. Нельзя сказать, что он совсем безлюден, там все-таки проживает около 20 тыс. человек, но учитывая, что он был рассчитан на 2 млн жителей, это создает иллюзию абсолютно пустого города. Говорят, что туристов (особенно фотографов) там можно встретить чаще, чем местных жителей.

Озеро Споттед-Лейк (Spotted Lake), Канада

Озеро находится в Британской Колумбии, неподалеку от городка Осуюс. Название переводится как «пятнистое озеро», а индейцы племени оканаган называют его Клилук и приписывают ему мистические свойства. Необычный вид озера объясняется высокой концентрацией сульфата магния, серебра, кальция и титана. Но туристам вряд ли удастся подойти к нему близко без разрешения старейшины местных индейцев, поэтому они предпочитают фотографировать озеро с расстояния.

Газовый кратер Дарваза (Derweze), Туркменистан

Кратер Дарваза, или «Врата ада», образовался в 1971 году в результате провала грунта при разведывательных работах. Из образовавшейся дыры начал выделяться газ, который было решено поджечь, чтобы он не отравлял людей из ближайших поселений. По расчетам геологов, газ должен был полностью сгореть за несколько дней, но пожар продолжается уже 46 лет и привлекает к себе путешественников, фотографов и исследователей со всего света.

Костница в Седлеце (Kostnice v Sedlci), Чехия

Костница в Седлеце, или Костел Всех Святых, — на кладбище в пригороде чешского города Кутна-Гора знаменита тем, что интерьер этого здания украшен человеческими костями. Кладбище было не в состоянии вместить всех усопших, поэтому в 1400 году была выстроена часовня с усыпальницей, которая использовалась для хранения останков. Позднее, в XIX веке, кости и черепа были очищены, отбелены и использованы для внутренней отделки.

Остров Повелья (Poveglia), Италия

Легенды гласят, что Повелья — один из островов Венецианской лагуны — был местом, куда ссылали умирать больных чумой, и именно поэтому там до сих пор бродят неупокоенные души больных. В 1922 году там была открыта психиатрическая лечебница, просуществовавшая до 1968 года. Ходили слухи, будто над больными проводили эксперименты, а главный врач сошел с ума и покончил с собой, спрыгнув с башни. Остров оказался заброшен и остается в таком состоянии по сей день.

Лес Хоя-Бачу (Pădurea Hoia), Румыния

Лес на западе румынского города Клуж-Напока заслужил репутацию паранормального места благодаря регулярному появлению там НЛО и прочим странным явлениям. Местные жители не боятся гулять в лесу, но считается, что длительное пребывание в нем может вызвать тошноту, сыпь и головокружение. Конечно, все это можно было бы счесть не более чем городскими легендами, если бы не фотографии неопознанных объектов, которые были признаны подлинными.

Овертонский мост (Overtoun Bridge), Шотландия

У моста в городе Дамбартон дурная слава: собаки бросаются с него вниз головой, причем всегда с одного и того же места: справа, между двумя последними пролетами. Все списывали на мистику, пока эксперт по поведению животных Дэвид Секстон не исследовал то место, куда прыгали собаки, и не обнаружил там огромное количество следов мочи норок и мышей. Эта субстанция сильно действует на собак, особенно охотничьих пород, что и заставляет их бездумно срываться с моста вниз.