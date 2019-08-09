13 странных привычек китайцев, которые никогда не поймет европеец

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Культурные особенности есть в каждой стране. Но чем больше отличается наш менталитет, тем более странными и непонятными кажутся чужие традиции, вкусы, мода. Китай как раз относится к государствам, где можно впасть в шоковое состояние от местных привычек. Детские открытые штанишки, «пекинское бикини», накладные попы — это только малая часть того, что вызывает множество вопросов, главный из которых — что все это значит?

AdMe.ru изучил самые удивительные странности народа Поднебесной и постарался разобраться в их истоках. И еще мы приготовили бонус, из которого вы узнаете, как за считаные секунды покинуть 5-этажное здание.

1. «Пекинское бикини»

Когда в Китае начинается лето, китайские мужчины без стеснения оголяют животы. Возрастных ограничений нет — так поступают и пожилые, и молодые люди. Летняя мужская мода получила оригинальное название «пекинское бикини» и распространилась не только в Пекине, но и по всей стране. И на то есть 3 причины. Во-первых, китайцы полагают, что таким образом тело «дышит». Во-вторых, демонстрируя упитанный торс, они сообщают окружающим, что могут обеспечить себя «достойным» количеством калорий. И 3-я причина восходит к китайской медицине. Согласно ей, нужно позволить энергии «ци» свободно циркулировать вокруг внутренних органов. Какому именно правилу следует каждый отдельно взятый китаец — неизвестно. Но понятно одно: эта привычка прочно вошла в их жизни. По последним данным, местные власти города Цзинань хотят ввести запрет на этот тренд, так как он плохо сказывается на имидже города и отталкивает туристов.

2. Длинные ногти у мужчин

Нам кажется странным, что некоторые китайские мужчины предпочитают отращивать длинные ногти. Дело в том, что на протяжении веков в Китае они были символом достатка. Отрастить ногти могли только богатые люди, которые занимались умственным трудом. А короткие ногти намекали на то, что их «обладатели» тяжело работают физически и такую роскошь просто не могут себе позволить. Сегодня одни мужчины отращивают их на всех пальцах, а другие только на мизинце — на удачу.

3. Накладные ягодицы

Возможно, китаянкам не дает покоя слава Ким Кардашьян. Среди девушек все большую популярность набирают накладные ягодицы. Не повезло с формами — производители Китая найдут решение. Женщины Поднебесной охотно экспериментируют со своей внешностью, и этим с радостью пользуются компании по изготовлению различных приспособлений для улучшения внешнего вида.

4. И накладные икры

Вместо того чтобы отправиться в спортзал и сделать ноги более рельефными и накачанными, можно воспользоваться еще одним китайским изобретением, а именно накладными икрами.

Такой простой метод прижился у китайских девушек: он помогает за несколько минут зрительно увеличить икроножные мышцы. Главное, чтобы накладки не «сбежали» в самый неподходящий момент.

5. Клейкие полоски для век

Анатомически у азиатов строение век отличается от европейцев. Но мода на все западное в Китае велика: девушки поголовно мечтают о больших глазах с «распахнутым» взглядом. Тут все средства хороши, начиная от накладных век и заканчивая блефаропластикой. Последняя, правда, значительно дороже. А набор для домашней коррекции века стоит немного, к тому же с его помощью можно без особых проблем обзавестись заветной складочкой над глазом.

6. «Золотые лотосы»

Эта традиция берет начало в далеком прошлом, когда юным девочкам из аристократической среды привязывали пальцы ног к ступне, чтобы впоследствии у них были маленькие ножки. Такие миниатюрные стопы получили красивое название — «золотые лотосы». Считалось, что чем меньше их размер, тем «ценнее» невеста. Сегодня в Китае до сих пор можно встретить женщин с деформированными ступнями в специальных «туфельках-лотосах».

7. Тай-чи и «ходьба назад»

Тайцзицюань, или тай-чи, — китайская оздоровительная гимнастика. Это комплекс неспешных движений, которые могут выполнять люди всех возрастов. «Ходьба назад» восходит как раз к тай-чи. В парках и скверах часто можно увидеть групповые занятия, когда пожилые люди ритмично ходят по дорожкам спиной вперед. Иногда это сопровождается хлопаньем в ладоши. Считается, что такой набор упражнений снимает напряжение мышц спины и поясницы. К тому же такой непривычный способ передвижения требует усиленной мозговой деятельности, что является профилактикой старческого слабоумия.

8. Продажа грудного молока миллионерам

В Китае не принято кормить детей грудью, матери отдают предпочтение смесям. Этому поспособствовало суеверие, которое актуально по сей день. Согласно ему, кормление вредит здоровью и фигуре мамы. Также в Китае полагают, что молоко полностью теряет свои полезные свойства, когда малышу исполняется 4 месяца. Но в одночасье от него избавиться невозможно, поэтому женщины стараются его «пристроить» и продают на различных онлайн-платформах и специализированных сайтах. В итоге грудное молоко стало востребовано среди миллионеров, которые добавляют его в свой рацион, так как считают, что оно богато витаминами и микроэлементами. Услуга эта не из дешевых — стоит около $ 5 000 в месяц.

9. Маджонг в бассейне

В китайском городе Чунцин есть аквапарк, который предлагает не только водные развлечения, но и маджонг за столом в бассейне. Эта игра появилась в 1920-е годы и быстро завоевала статус национальной. А в 1998 году мацзян, как еще называется эта игра, официально признали видом спорта.

10. Купание в водорослях

Город Циндао омывается Желтым морем. С наступлением летней поры вся береговая линия покрывается зелеными водорослями. Местные власти каждый год пытаются бороться с ними, но пока безуспешно. Но для китайцев это не преграда, спасаясь от жары, они не прочь искупаться в зеленой жиже.

11. Люди в песках

Китайцы прячутся от солнца разными способами, и некоторым фантазии не занимать. Если на пляже вы увидите человека, закопанного по голову в песок, не удивляйтесь, это обычный летний ритуал местных жителей. А чтобы не получить солнечный удар или ожог лица, они используют специальные маски или зонтики. Кстати, последние здесь применяются для защиты от ультрафиолетовых лучей даже чаще, чем от дождя.

12. Конкурсы по поеданию арбузов и освежающие миски

В Китае настолько любят арбузы, что готовы их есть, даже участвуя в экстремальных конкурсах. А некоторые могут съесть кусочек арбуза за долю секунды, как, например, этот китайский солдат. Еще этой ягоде здесь всегда находится практическое применение. Так как в Китае они небольшие по размеру, то корку от половинки арбуза используют в качестве миски для еды. Говорят, что порция риса в такой плошке хорошо освежает в жару.

13. Открытые штанишки для детей

Туристу в Китае предстоит столкнуться с еще одной культурной особенностью. Китайские дети летом носят штанишки с вырезом на попе, называются они «кайданку». Открытые брючки для детей были распространены в период Шести династий. В качестве основного материала тогда использовали шелк, сверху они крепились эластичным поясом или резинкой. Сегодня такую детскую одежду делают из разных тканей: есть теплые зимние варианты и легкие летние штанишки, а держатся они по принципу обычных брючек. Причина такой моды проста: удобство. Ребенок может справить нужду там, где пожелает, достаточно только сесть на корточки. В таких штанах малыш быстрее приучается к горшку. Правда, о чувствах окружающих никто не беспокоится. В последние десятилетия в Китае все больше родителей используют подгузники, и постепенно эта древняя традиция исчезает.

Бонус: аварийные горки

При всей его странности это очень полезное изобретение. Изобретатель Чжоу Мяоронг придумал аварийную горку, которая помогает оперативно покинуть здание в случае чрезвычайной ситуации. Например, чтобы спуститься с 5-го этажа, понадобится всего 14 секунд.