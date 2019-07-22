13 стран, неблагоприятных для летнего отдыха (И столько же альтернативных направлений)

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На календаре уже второй месяц лета, и наверняка многим из нас хочется как можно быстрее сменить шум офисного кондиционера на дуновение морского бриза. И к счастью, туроператоры подготовились к усиленному потоку клиентов. Но отпуск — дело серьезное, и нужно тщательно продумать маршрут, чтобы мечты об отдыхе не разбились о жестокую реальность.

Мы в AdMe.ru решили упростить задачу любителям путешествий и выяснили, от поездок в какие страны лучше отказаться летом, а также какие маршруты могут послужить отличной альтернативой.

1. ОАЭ и Болгария

Летом в Объединенных Арабских Эмиратах стоит невыносимая жара, порой доходящая до 50 °С. Чтобы познакомиться с этим популярным туристическим направлением, лучше выбрать период с середины осени до середины весны.

А летом можно отправиться в Болгарию: эта страна понравится как любителям загорать на пляже, так и тем, кто предпочитает более активный отдых. В теплое время здесь особенно хорошо в Долине роз — горном массиве, где воздух благоухает розами, мятой и лавандой.

2. Иордания и Кипр

Всем, кто желает вступить на Святую землю этим летом, следует пересмотреть свои планы. Из-за резкого континентального климата с июня по август в Иордании стоит удушливая жара, а столбик термометра достигает отметки 45 °C в тени.



Лучшее время для пляжного отдыха — апрель и период с середины октября до середины ноября. Зима на побережье мягкая и солнечная, но при этом воздух прогревается до отметки 20–22 °C.

Достойной заменой Иордании может стать Кипр, на морском берегу которого расположен старинный Киренийский замок. Можно полюбоваться его красотой издалека, арендовав лодку, а также посетить музейную экспозицию внутри.

3. Индия и Индонезия

Тех, кто решит познакомиться с богатой культурой этих волшебных мест, ждет неприятный сюрприз. Июль традиционно встречает индийских туристов дождями, которые длятся до конца августа. Из-за тропического муссонного климата в Индию лучше отправляться в конце осени или зимой. Это самое комфортное время, чтобы насладиться теплым морем.

Для летнего путешествия прекрасно подойдет Индонезия. На территории страны расположены целых три национальных парка, объединенных общим названием «Наследие тропического леса Суматры». Также здесь есть Лес обезьян, где помимо ловких животных можно встретить много диковинных растений, а еще посетить храм.

4. Куба и Кения

Куба в конце лета «славится» сильными ветрами, зачастую переходящими в ураганы. Так что желающим отправиться на фестиваль или карнавал, которые традиционно проводятся в это время, лучше воздержаться от поездки. Подходящая для отдыха погода устанавливается к середине осени.

Если в вас силен дух приключений, смело отправляйтесь в Кению. Местный природный заповедник «Массаи-Мара» — самая настоящая африканская саванна, населенная множеством диких животных.

5. Таиланд и Танзания

Климат в таком излюбленном туристами месте, как Пхукет, не благоволит отпуску в летний сезон. На тропическом острове вовсю хлещут ливни, так же обстоят дела с Чангом и Краби. Чтобы экзотическая поездка принесла удовольствие, лучше спланировать ее на новогодние или майские праздники.

Летом можно прекрасно отдохнуть в Танзании. Отправляясь туда, нельзя обделить вниманием Килиманджаро. Эта величественная гора давно стала настоящим символом страны. А бескрайнее озеро Танганьика поражает своей кристально прозрачной водой.

6. Филиппины и Мальта

Летом Филиппины атакуют разрушительные тайфуны. Они влекут за собой сильные дожди и провоцируют наводнения. Нередко это влияет на транспортное движение вплоть до его остановки. Чтобы понежиться под солнцем, лучше выбрать осень, когда здесь наступает сухой сезон.

Отдохнуть и отвлечься от проблем можно на Мальте. В Пачевиле, районе Сент-Джулианс, расположены бары и рестораны на любой вкус. Веселое времяпрепровождение хорошо сочетать с изучением местных достопримечательностей, например прогулявшись по пещере Гхар-Далам.

7. Италия и Тунис

В Италии летом сразу две проблемы: невыносимая жара, особенно на Сицилии, а также народные гуляния, приуроченные к традиционному празднику Феррагосто в августе. Чтобы избежать духоты и огромного наплыва людей, лучше выбрать для путешествия осенние месяцы.

Если вы всегда мечтали увидеть Колизей, необязательно отправляться в Рим. В Тунисе есть буквально его брат-близнец, который находится в городе Эль-Джем.

8. Сейшелы и Хорватия

От летнего отдыха на Сейшелах лучше воздержаться, иначе вы рискуете попасть в шторм. Погода на этих островах отличается коварностью: небо может быть абсолютно безоблачным, в то время как с Индийского океана дуют сильные ветры. Чтобы насладиться солнцем и теплом, лучше запланировать поездку на Сейшелы на осень или весну.

Отдохнуть душой в теплое время можно в Хорватии. Местные Плитвицкие озера — настоящее чудо света. Ведь не зря этот природный уголок имеет статус национального парка.

9. Китай и Сингапур

Поднебесная не отличается благоприятным летним климатом: в середине и конце лета здесь идут дожди. Особенно пасмурная погода устанавливается в это время в южной части страны. Чтобы поездка оставила только положительные впечатления, лучше повременить с нею до осени.

Летний Сингапур — настоящая отрада для любителей природы. Здесь находится всемирно известный ботанический сад, которому уже больше 100 лет. Кстати, Сингапур является излюбленным направлением туристов, которые отправляются в путешествия не только за впечатлениями, но и за покупками.

10. Испания и Марокко

Популярность Испании среди наших соотечественников увеличивается из года в год, но и местные жители не прочь отдохнуть на родине корриды и фламенко. В августе здесь отмечается большой всплеск внутреннего туризма. Чтобы насладиться тишиной и покоем, отправляйтесь в Испанию осенью. В это время здесь относительно мало туристов и спадает типичная для климата страны жара.

Достойной альтернативой Испании в летнее время станет Марокко. Именно здесь простирается знаменитая пустыня Сахара, прогулка по которой надолго останется в памяти.

11. Мальдивы и Вьетнам

Есть две причины, чтобы не ехать на Мальдивы летом: дожди и ураганы. Набирающий силы юго-западный муссон бушует с середины июля до середины августа. Спокойно искупаться в лазурных водах, не боясь высоких волн, можно не раньше осени.

Погода во Вьетнаме летом гораздо лучше. Помимо отдыха на пляже здесь можно заняться серфингом и дайвингом, а также полюбоваться горными реками, изумрудными бухтами и рисовыми полями.

12. Мексика и Черногория

Лето в Мексике изобилует дождевыми тучами, которые появляются так же незаметно, как и исчезают. А в июле здесь нередки многочасовые ливни. Погода становится комфортной в середине осени, и, пожалуй, это лучшее время для поездки на родину текилы и чили.

Прекрасное решение для отдыха летом — Черногория. На территории этой маленькой страны находится красивейший фьорд. Его считают одной из самых живописных европейских достопримечательностей. Берег Бока-Которского залива буквально усыпан небольшими городками и деревнями.

13. Доминикана и Словения

Доминикана отличается влажным климатом, который особенно обостряется летом. В этот сезон здесь царит непогода во всех ее проявлениях: дожди, ливни, тайфуны. Сюда не рекомендуют приезжать людям с заболеваниями сердца и сосудов. Чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше выбрать для поездки осень.

Лазурный берег Словении ничем не уступает прибрежным районам Карибского бассейна. Пляжный отдых здесь можно сочетать с прогулками по уютным площадям или с изучением местных пещер.

Поделитесь с нами секретом, какие туристические маршруты в летний период выбираете вы?