13 странных законов разных стран, которые вгоняют туристов в ступор
Нет такой страны, где бы что-то не было под запетом. Просто некоторые из них, на наш взгляд, довольно забавные. Давайте узнаем подробнее, в какой стране что запрещено.
AdMe.ru напоминает, что если вы собрались куда-либо поехать, то не будет лишним знать (и соблюдать) законы этой страны, даже если они кажутся нам странными.
Австралия
- По воскресеньям после полудня запрещено появляться в общественных местах в брюках розового цвета.
- Поменять лампочку имеют право только квалифицированные электрики. Иначе штраф!
Англия
- Запрещено встряхивать и чистить ковры на улицах. Внимание, на всякий случай: если вы решили этим заняться на досуге, делать это необходимо только до 8:00 утра.
- Запрещено пасти крупный рогатый скот на улице с 7:00 до 22:00, за исключением наличия разрешения полицейских.
- Нельзя целоваться на железнодорожных вокзалах. Об этом говорят установленные знаки. Власти опасаются, что из-за долгих прощаний все перроны будут перегружены.
Италия
- C 2008 года в Венеции нельзя кормить голубей на площади Сан-Марко. Это вызвано тем, что голуби портят исторические здания и памятники. А также эти на первый взгляд безобидные птицы являются разносчиками опасных болезней.
- В городе Эраклея, что недалеко от Венеции, запрещено строительство песочных замков на пляжах, потому что они могут «препятствовать проходу» людей, прогуливающихся вдоль берега.
- В Эболе влюбленным парочкам нельзя целоваться в машине.
- На итальянском острове Капри существует запрет на носку обуви с деревянными колодками, а также любой обуви, издающей шум.
Сингапур
Те, кто жуют «„Орбит“ без сахара», будут наказаны. Ведь здесь запрещено провозить и употреблять жевательную резинку. Это правило действует аж с 1992 года. В этой стране уверены, что жвачка может очень сильно испортить здоровье и загрязнить окружающую среду.
Канада
В Канаде по закону c 6:00 до 18:00 с понедельника по пятницу 35 % радиоэфира должен занимать только национальный контент.
Япония
В 2008 году страна решила ввести ежегодный контроль за размером талий своих граждан в возрасте 40–74 лет (не более 86 см для мужчин и 90 см для женщин). Так Япония борется с ожирением и сопутствующими болезнями. В 2015 году те компании, которые «не выполнили показатели», были оштрафованы.
Индия
Продолжая тему борьбы с лишним весом, в 2016 году в индийском штате Керала введен «налог на жир» — 14,5 % на гамбургеры, пиццу, пончики и другие жирные блюда, которые подаются в ресторанах.
Фото на превью pixabay