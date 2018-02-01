13 странных законов разных стран, которые вгоняют туристов в ступор

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Нет такой страны, где бы что-то не было под запетом. Просто некоторые из них, на наш взгляд, довольно забавные. Давайте узнаем подробнее, в какой стране что запрещено.

AdMe.ru напоминает, что если вы собрались куда-либо поехать, то не будет лишним знать (и соблюдать) законы этой страны, даже если они кажутся нам странными.

Австралия

По воскресеньям после полудня запрещено появляться в общественных местах в брюках розового цвета.

Поменять лампочку имеют право только квалифицированные электрики. Иначе штраф!

Англия

Запрещено встряхивать и чистить ковры на улицах. Внимание, на всякий случай: если вы решили этим заняться на досуге, делать это необходимо только до 8:00 утра.

Запрещено пасти крупный рогатый скот на улице с 7:00 до 22:00, за исключением наличия разрешения полицейских.

Нельзя целоваться на железнодорожных вокзалах. Об этом говорят установленные знаки. Власти опасаются, что из-за долгих прощаний все перроны будут перегружены.

Италия

C 2008 года в Венеции нельзя кормить голубей на площади Сан-Марко. Это вызвано тем, что голуби портят исторические здания и памятники. А также эти на первый взгляд безобидные птицы являются разносчиками опасных болезней.

В городе Эраклея, что недалеко от Венеции, запрещено строительство песочных замков на пляжах, потому что они могут «препятствовать проходу» людей, прогуливающихся вдоль берега.

В Эболе влюбленным парочкам нельзя целоваться в машине.

На итальянском острове Капри существует запрет на носку обуви с деревянными колодками, а также любой обуви, издающей шум.

Сингапур

Те, кто жуют «„Орбит“ без сахара», будут наказаны. Ведь здесь запрещено провозить и употреблять жевательную резинку. Это правило действует аж с 1992 года. В этой стране уверены, что жвачка может очень сильно испортить здоровье и загрязнить окружающую среду.

Канада

В Канаде по закону c 6:00 до 18:00 с понедельника по пятницу 35 % радиоэфира должен занимать только национальный контент.

Япония

В 2008 году страна решила ввести ежегодный контроль за размером талий своих граждан в возрасте 40–74 лет (не более 86 см для мужчин и 90 см для женщин). Так Япония борется с ожирением и сопутствующими болезнями. В 2015 году те компании, которые «не выполнили показатели», были оштрафованы.

Индия

Продолжая тему борьбы с лишним весом, в 2016 году в индийском штате Керала введен «налог на жир» — 14,5 % на гамбургеры, пиццу, пончики и другие жирные блюда, которые подаются в ресторанах.