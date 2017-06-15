13 самых крутых школ мира, в которых вы бы не стали прогуливать

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Во времена, когда мы учились в школе, даже отличникам иногда не хотелось идти на занятия. И все мы можем вспомнить хотя бы одну историю о том, как прогуляли уроки сами. В этой фотоподборке AdMe.ru — только крутые школы, в которые дети ходят как на праздник. И даже не думают прогуливать!

В этой шведской школе нет стен. Ученики занимаются в группах по интересам в разных тематических зонах.

Никаких классов — только просторные зоны для учебы.

Зоны в школе разделены яркими перегородками с необычным дизайном.

Здесь каждый может найти удобное место для отдыха.

Комната с батутом для гиперактивных детей

Скамейка-лужайка

В этой гимназии детей учат мыслить творчески. Обстановка соответствующая: круглые зоны для отдыха с бескаркасными креслами и широкая винтовая лестница.

Школа в Китае совсем небольшая, но это не повод отказываться от спортивной площадки. Здесь все необходимое для физкультуры есть на крыше.

Зарядка во дворе школы

На этой лестнице каждый может проверить свои знания или повторить пройденный материал.

В этой современной библиотеке яркий дизайн и много удобных кресел.

Подсветка, широкие лестницы и парк вокруг яркой круглой школы.

Школьный коридор с треугольным окном

Внутренний двор с газоном и дисками для сидения

Небольшая сцена у входа в школу, где ученики могут разыгрывать спектакли или отдыхать на свежем воздухе.

Чтобы никто не толкался, лестницу разделили на три части: для тех, кто спешит; тех, кто идет спокойно, и тех, кто пишет СМС на ходу.

А это школьный автобус, в котором есть все необходимое, чтобы отправиться в путешествие.

Этот школьный туалет не нуждается в комментариях.

Ученики старшей школы разрисовали свои парковочные места. Девочка написала: «Если вы читаете это, то я опоздала».

С таким пианино школьная жизнь звучит и выглядит еще ярче.

А эта горка позволяет ученикам быстрее перейти от учебы к развлечениям — из класса прямо на школьную площадку!