13 самобытных городов России, на которые не жалко потратить майские праздники

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Россия — невероятная страна, где соединяются Европа и Азия, арктические пустыни и субтропические леса. На 1/6 части суши мирно сосуществуют более 190 народов, которые в симбиозе сформировали уникальную культуру и построили тысячи городов. Удивительный парадокс: в такой многогранной, колоритной стране часто можно услышать, что, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и пары крупных региональных центров, в российских городах делать нечего, а внимания заслуживают только природные красоты.

Мы в AdMe.ru категорически с этим не согласны и готовы доказать, что в России есть уникальные города, которые каждому стоит увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни.

1. Суздаль

Суздаль — это идеальное место для погружения в средневековую русскую культуру. Достаточно прогуляться по его улочкам вдоль деревянных домов с причудливыми резными наличниками, и вы почувствуете себя героем русской сказки где-то в Тридевятом царстве. Небольшой на первый взгляд город собрал огромное количество памятников архитектуры. Самый древний из них, собор Рождества Богородицы, датируется XII веком. Достопримечательностей хватит не на одну поездку: белокаменные церкви, монастыри, удивительные образцы деревянного зодчества, купеческие дома и даже реконструкция поселения древних славян.

2. Новосибирск

Новосибирск — третий по численности населения город России и неофициальная столица Сибири. Если вы хотите познать настоящую Россию во всех ее проявлениях, посещение Новосибирска обязательно. Развиваясь стремительными темпами, город стал деловым, научным и культурным центром региона. Уникальная история этих мест объединяет судьбы более 80 народностей, проживающих в Новосибирске. Туристам в городе скучать точно не придется. Здесь расположен самый большой в России оперный театр, самый длинный в мире проспект, на котором есть что посмотреть. Идеальный день туриста в Новосибирске — прогулка по городским улочкам, посещение театра, музея или хоккейного матча (или всего сразу), ужин в ресторане сибирской кухни с блюдами из рыбы или дичи, пойманной на сибирских просторах.

3. Светлогорск

Если описать Светлогорск тремя словами, то это — море, сосны, история. Российский город, утопающий в зелени на побережье Балтийского моря, вобрал в себя европейскую культуру Прибалтики, сохранив черты немецкого стиля и советского прошлого. Светлогорск входит в состав Калининградской области — единственного российского анклава (территории, полностью окруженной другими государствами). Сюда стоит ехать за морем и чистейшим воздухом, прогулками по променаду и посещением неоготических немецких вилл. Обязательные места, куда стоит наведаться, — солнечные часы, органный зал, башня водолечебницы, канатная дорога.

4. Плёс

Крошечный на фоне могучей Волги, Плёс олицетворяет всю прелесть приволжской провинциальной красоты. Город, раскинувшийся на необычном рельефе с высокими холмами, смог сохранить свою историческую планировку с XVII века. Здесь, как нигде в России, можно ощутить застывшее время. На центральной точке города, Соборной горе, давно ничего не строится. Жители бережно реставрируют памятники архитектуры и ухаживают за столетними деревьями, пытаясь сохранить задумчивую красоту уездного городка. Когда-то эти места прославил мастер «пейзажа настроения» Исаак Левитан, особенно любивший изображать осенний Плёс.

5. Чебоксары

Столица Чувашии Чебоксары — еще одна жемчужина на Волге, один из самых зеленых и экологически чистых городов России. Свои руки над городом простирает статуя Матери-Покровительницы почти 50 м высотой. Спустившись по лестнице с холма, на котором возвышается монумент, вы попадете на набережную с мостами и фонтанами, огибающую Чебоксарский залив. С набережной отправляйтесь гулять по тенистым паркам, рассматривать белокаменные храмы, экспонаты музея пива и музея Чапаева. Не забудьте зайти на огонек в один из ресторанов с местной кухней.

6. Томск

Томск незаслуженно игнорируется многими путешественниками по Сибири. Между тем заехать сюда стоит обязательно. Этот уникальный город хранит образцы исчезающего сибирского модерна. Деревянная и каменная архитектура Томска ценится во всем мире. Несмотря на обилие старины, Томск — современный город, в котором повсюду можно наблюдать необычайное оживление. Город славится своими вузами и научными разработками, считаясь одной из главных инновационных площадок Зауралья.

7. Ульяновск

Ульяновск широко известен как малая родина Ленина. Здесь расположен дом-музей и целых 5 памятников вождю мирового пролетариата. Но советский период лишь часть богатой культуры города, который ведет свою историю с середины XVII столетия. В Ульяновске сохранились исторические кварталы с образцами архитектуры модерна и сказочно-неорусского стиля, которые перенесут вас в XIX век. А еще городу придают особый колорит его необычные памятники, которых насчитывается десятки. Не удивляйтесь, встретив бронзового Колобка, памятники букве Ё, халяве или диван Обломова из одноименного романа земляка ульяновцев Ивана Гончарова.

8. Псков

Псков, пожалуй, один из самых впечатляющих городов России. Туристы едут сюда, чтобы ощутить дух прошлого. Город упоминается еще в древнерусских летописях. Молчаливые свидетели истории — башни Псковского кремля, храмы, боярские и купеческие палаты — соседствуют с малоэтажной застройкой начала XX века. Городские власти бережно ухаживают за архитектурным наследием, сохраняя даже вывески советских магазинов и кинотеатров. Псков — это история, сошедшая со страниц учебников. Однажды прогулявшись по городским улочкам, тенистым паркам и залитым солнцем набережным, вы влюбитесь в это место навсегда.

9. Кисловодск

Если хочется найти тихий уголок вдали от городской суеты, добро пожаловать в Кисловодск. Это один из самых впечатляющих курортов юга России, который в последние годы преобразился благодаря масштабной реставрации. Сюда едут отдохнуть в санаториях и здравницах и посетить огромный Кисловодский национальный парк. Расположение города в долине, образованной ущельями речек и обрамленной склонами Главного Кавказского хребта, уже само по себе достопримечательность. В Кисловодске более 300 дней в году светит солнце. Летом здесь не слишком жарко, а зимой и осенью — сухо и тепло.

10. Выборг

А не бросить ли все дела и отправиться побродить по средневековым европейским улочкам? Оказывается, для этого вовсе не обязательно иметь шенгенскую визу. Просто приезжайте в российский Выборг. Этот городок в Ленинградской области, основанный шведами, сменил многих правителей, но смог сохранить свой самобытный облик. В Выборг стоит ехать за очарованием провинциальной Европы 20-х годов. Захватите с собой удобную обувь для прогулок по булыжным мостовым и уютным улочкам. Обязательно загляните в парк Монрепо и прокатитесь на лодке до Острова Мертвых с фамильным склепом на краю скалы.

11. Болгар

Болгар — обязательный пункт в путешествии по Татарстану. Неизведанным это популярное у туристов место не назовешь, но тем не менее далеко не каждый знает, что в России есть древний город с Белой мечетью, напоминающей индийский Тадж-Махал. Сюда стоит приехать уже только для того, чтобы сфотографироваться на фоне этого великолепия. Хотя, конечно, это не единственная городская достопримечательность. Мечеть — современная постройка, однако сам город восходит корнями к столице средневековой Волжской Булгарии. Гости Болгара могут погрузиться в прошлое этих мест, рассматривая руины Ханского дворца или зайдя в музей болгарской цивилизации. А еще на специальных экспозициях здесь можно многое узнать об истории тюрко-татарской письменности и средневековых ремеслах.

12. Мышкин

Мышкин — крошечный город на берегу Волги с нарядными, будто игрушечными, деревянными домами. Трудно не заметить, что Мышкину очень подходит его название, происхождение которого до сих пор неизвестно. Туристам больше всего нравится легенда, по которой князя, отдыхающего на берегу, разбудила мышка, ползающая по его лицу. Князь рассердился, а потом понял, что мышка спасла его от подползающей змеи. Предприимчивые мышкинцы умудрились превратить свой городок, в котором нет ни одного светофора, в туристическую мекку. Живет здесь всего около 5 тыс. человек, а туристов ежегодно приезжает в 30 раз больше. Против обаяния Мышкина, действительно, сложно устоять. Здесь очень уютно и есть масса развлечений для детей и взрослых — например Мышиные палаты, музеи валенка, ретро-техники, водочного дела.

13. Ростов Великий

Если вы живете на просторах бывшего СССР и Ростов Великий кажется вам знакомым, хотя вы здесь никогда не бывали, — не удивляйтесь, это не дежавю. Этот город был увековечен во многих фильмах, в том числе во всенародно любимой картине «Иван Васильевич меняет профессию». Кстати, Иван Грозный здесь действительно часто бывал. Множество городских церквей построены по его указу. Как кинематографисты, так и туристы любят Ростов Великий за первозданную атмосферу былинной Руси. В Ростове родился известный богатырь Алеша Попович и провел детство преподобный Сергий Радонежский. Главная городская достопримечательность — кремль. За его крепостными стенами сохранился целый комплекс памятников архитектуры. В Ростове Великом приятно и интересно гулять, представляя, как здесь жили цари и чудотворцы.

А вы любите путешествовать по России? Какие города произвели на вас впечатление?