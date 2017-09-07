13 хитростей, которые помогут не разориться на отпуске

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Принято считать, что путешествие — очень дорогое удовольствие, на которое приходится копить деньги. Однако, зная несколько хитростей, можно сэкономить на поездке в любую страну. AdMe.ru собрал для вас несколько советов, которые помогут вам отправиться в вояж мечты без больших трат.

1. Покупайте авиабилеты в правильное время

По статистике, самые дешевые авиабилеты можно купить во вторник в 3 часа дня. Дело в том, что все авиакомпании начинают продажи в понедельник вечером, а ко второй половине вторника конкурентная борьба усиливается, благодаря чему стоимость билетов снижается. Кроме того, как показывает практика, дешевле всего обойдутся билеты в том случае, если их купить за 6 недель до вылета.

2. Купите туристическую карту

Туристическая карта — отличная возможность посетить лучшие музеи мира с большой скидкой. Так, например, если купить туристическую карту в Париже, то можно не только получить 20 %-ную скидку на билеты, но и бесплатно сходить в Лувр — причем даже без очереди.

3. Очищайте историю браузера

Современные браузеры запоминают не только историю посещений, но и способны отслеживать открытые траты по банковским картам. Поэтому, чтобы «робот» не предлагал вам самые дорогие билеты, стоит почистить историю браузера или использовать для их поиска режим «инкогнито».

4. Экономьте на отелях без ущерба качеству

Если позаботиться о бронировании номера как минимум за месяц до отпуска, то можно сэкономить 20–30 % стоимости. Кроме того, подумайте, так ли вам нужны отели на 1 линии и завтраки: вторая линия — это не так уж и далеко от моря, а завтраки в близлежащих кафе зачастую обходятся дешевле тех, что включаются в стоимость проживания.

5. Бронируйте автомобиль на месте

Если вы хотите путешествовать на машине по неевропейским странам, то автомобиль лучше бронировать на месте — это обойдется дешевле, чем при заблаговременной аренде через интернет. Откажитесь от навигатора, который тоже увеличивает стоимость проката, — Google Maps можно установить в ваш смартфон. И никогда не арендуйте машину прямо в аэропорту — лучше заранее узнайте места проката, расположенные немного подальше.

6. Копите бесплатные часы в отелях

Если вы пользуетесь сайтами бронирования, обратите внимание на бонусы. Так, некоторые сайты позволяют накапливать часы проживания в отелях (как мили при авиаперелетах), и вам вполне могут полагаться бесплатные сутки.

7. Пользуйтесь общественным транспортом

Одна из самых больших трат в путешествиях — расходы на такси. Поэтому, если речь идет об отдыхе в Европе, не пренебрегайте общественным транспортом, особенно если у вас есть туристическая карта, которая позволяет бесплатно пользоваться всеми его видами. А не заблудиться вам поможет все тот же навигатор в телефоне.

8. Ищите «нераскрученные» курорты

Даже если вы привыкли к какому-то определенному курорту, попробуйте поискать новое место отдыха — или даже новую страну. Зачастую рядом с популярными местами отдыха есть небольшие поселки с отличными малолюдными пляжами и вполне комфортными семейными отелями. Найти такие места можно через популярные туристические форумы, на которых путешественники со всего мира делятся своим опытом.

9. Пользуйтесь Wi-Fi где только можете

Не секрет, что международные звонки обходятся очень дорого, поэтому для связи с родными лучше использовать Skype или другой похожий сервис. При этом вовсе не обязательно платить огромные деньги за трафик в роуминге — поищите место с бесплатным доступом в интернет и звоните абсолютно бесплатно.

10. Откажитесь от сувениров

Если подумать, то немалая доля трат приходится на ненужные сувениры, которые потом годами будут стоять и пылиться на полках. Поэтому не стоит покупать магнитики, разнообразные фигурки животных и прочие чисто декоративные вещи — если вы все-таки решили оставить материальную память о путешествии, пусть это будет действительно полезная вещь.

11. Путешествуйте за половину стоимости или бесплатно

За рубежом очень популярны сайты со всевозможными купонами, позволяющими недорого пообедать в ресторане, сходить в театр или музей, посетить парк аттракционов. Зачастую такие купоны дают возможность скинуть больше половины начальной стоимости — согласитесь, что потраченное на поиски скидок время того стоит. Иногда на таких сайтах можно выиграть и бесплатное путешествие.

12. Обменивайте номера на более дорогие без доплаты

Обменять номер в отеле на более дорогой можно не только в том случае, если условия проживания не соответствуют заявленным. Зачастую в низкий сезон многие номера пустуют и отели, стремясь угодить немногочисленным гостям, могут пойти навстречу и заселить в более дорогой номер без доплаты. Особенно это касается небольших частных и бутик-отелей.

13. Используйте Tax free