13 привычек и вещей, которые в Южной Корее считаются обычным делом, а у иностранцев от них глаза на лоб полезут

За последнее десятилетие Южная Корея то и дело становилась темой для разговора у людей по всему миру. Певец PSY и его трек «Gangnam Style» побил рекорд просмотров на YouTube, музыкальный жанр K-pop достиг небывалой популярности, корейская косметика захватила бьюти-рынок, а фильм «Паразиты» завоевал 4 «Оскара». Но не все могут знать, как южнокорейцы ведут себя в быту и чем отличается их менталитет.

Мы в AdMe.ru с головой погрузились в особенности жизни в столь стремительно развивающейся стране и узнали немало занятных фактов. Например, почему жители Южной Кореи не заходят в ванную босиком.

1. Прокладки рекламируют мужчины

Вокруг прокладок и тампонов в Южной Корее нет никакой стыдливости. Женские средства гигиены здесь часто рекламируют известные мужчины, например актеры или участники популярных бойз-бэндов. Вероятнее всего, таким образом маркетологи играют на их популярности у женской аудитории.

2. Никаких занавесок для душа

В южнокорейских ванных редко встретишь шторки для душа. Обычно это связано с вопросами практичности и гигиены: по мнению местных жителей, такие занавески — лучшая среда для размножения плесени и различных бактерий.

3. Общественные туалеты с электронным табло

У входа в общественный туалет в Южной Корее висят специальные электронные табло, которые показывают, какие кабинки заняты, а какие свободны. В большинстве случаев такие туалеты расположены в зонах с большой проходимостью туристов. Так, в популярном районе Янпхён в 2–3 часах езды от Сеула автобусы с туристами останавливаются каждые 45 минут, и около 600–2 000 человек могут пользоваться туалетом одновременно. Благодаря этим табло время на посещение уборной значительно сокращается.

4. Тканевыми масками начинают пользоваться раньше, чем учатся ходить

К косметике по уходу южнокорейские родители приучают детей буквально с пеленок. В местных косметических магазинах можно встретить тканевые маски для малышей. По виду и размеру они напоминают наклейки, по составу абсолютно безвредны, а предназначены главным образом для увлажнения кожи.

5. Два размера унитазов

В женских общественных туалетах рядом с обычными унитазами часто можно встретить унитазы поменьше, которые предназначены для детей.

6. Наборы накладных ногтей

Накануне важного мероприятия жительницы Южной Кореи предпочитают не тратить кучу времени и денег на маникюр с гелем-лаком или на наращивание, а купить накладные ногти. Наборы ногтей различных цветов и дизайна здесь продаются в любом косметическом магазине и стоят от $ 5.

7. В туалетах ресторанов можно встретить автоматы с жидкостью для полоскания рта

Местные жители очень щепетильно относятся к гигиене ротовой полости и очищают ее любыми доступными средствами после каждого приема пищи.

8. Босиком в ванную лучше не заходить

Маленькие и тесные ванные комнаты в Южной Корее часто представляют с собой уборную и душевую кабину «в одном флаконе». Лейка может располагаться прямо над унитазом или зеркалом, при этом никакого поддона, шторки или стеклянных стенок в помещении нет — мыться приходится прямо так. Местных таким раскладом не удивишь, а вот приезжим и туристам придется привыкнуть, что все вещи в ванной всегда будут мокрыми. Если, конечно, не вытирать их насухо после каждого принятия душа. Так что босиком в такую уборную лучше не заходить.

9. Гигиенические девайсы

В отношении гигиены и красоты местные жители стараются продумывать все до мелочей. В магазинах здесь можно встретить уйму интересных приспособлений, например отдельную щеточку для чистки языка, а также расческу для мытья головы.

10. Уровень и доступность общественных туалетов

В Южной Корее туалеты расположены едва ли не на каждом шагу. Причем в большинстве своем они чистые, оснащены всем необходимым и при этом абсолютно бесплатные. Вероятнее всего, таким образом местные власти стремятся произвести хорошее впечатление на туристов.

11. Одно средство для уборки всей ванной

Как мы уже писали выше, в южнокорейских санузлах нет четкого разделения на туалет и душевую. Эта особенность в каком-то смысле упрощает их уборку. В местных магазинах для этих целей продаются специальные спреи-пенки, которые распыляют на всю поверхность помещения (стены, зеркала, сантехнику и прочее), а затем смывают водой. Только перед уборкой нужно обязательно убрать все средства гигиены и бутылочки.

12. Навороченные детские горшки

В Южной Корее продаются горшки, которые полностью имитируют настоящий унитаз. Они даже оснащены кнопкой слива, при нажатии которой можно услышать запись шума воды.

13. Забота о грудничках и кормящих мамах

В торговых центрах Южной Кореи имеются специальные пеленальные комнаты, где родители могут поменять ребенку подгузник. Помимо уютного интерьера они оснащены всем необходимым: пакетиками для использованных подгузников, бумажными полотенцами и раковинами для подмывания. Но и это еще не все. Также в торговых центрах есть комнаты для кормления с удобными креслами и подушками, а рядом расположена мини-кухня с микроволновками, где можно разогреть детское питание. Все это совершенно бесплатно и в порядке вещей.