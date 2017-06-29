13 примет и суеверий со всего мира, которые не поддаются логике

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Черная кошка в России способна заставить суеверного сменить маршрут, а в Великобритании встреча с черной кошкой может только несказанно обрадовать. Приметы формировались в зависимости от менталитета и образа жизни и могут многое рассказать о настоящем характере народа.

Наиболее распространенные суеверия разных стран AdMe.ru проиллюстрировал для вас с долей юмора, потому что не стоит относиться к ним слишком серьезно.