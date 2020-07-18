13 особенностей быта, которые туристы не понимают, а болгары принимают за норму жизни

Болгария — страна контрастов. Здесь современные бизнес-центры сочетаются со зданиями советской постройки, дорогие автомобили — с конными повозками, а популярные курорты — с древними городами. У одних туристов это государство ассоциируется с живописной природой, вкусной кухней и гостеприимством местных жителей. У других — лишь с бюджетным пляжным отдыхом и слепой провидицей Вангой.

AdMe.ru обожает рассказывать про малоизвестные особенности разных стран, и этот случай не исключение.

1. На городских улицах можно увидеть деревья, к которым привязана теплая одежда

Не удивляйтесь, если увидите на улице такую картину. В холодное время года сердобольные местные жители и активисты благотворительных организаций оставляют на деревьях теплые вещи для бездомных и всех нуждающихся. К каждой одежде прилагается записка с текстом: «Возьмите и согрейтесь». Люди со всего мира последовали примеру болгар и поддержали эту душевную акцию в своих городах.

2. Во многих домах и квартирах нет ванной и душевой кабины

Традиционной душевой кабины с поддоном и стенками здесь нет, вместо этого, как правило, недалеко от унитаза к стене приделан душ, а посреди санузла — сливное отверстие в полу. В новостройках ванны и душевые чаще всего полноценные и привычные большинству людей, но в зданиях советской и постсоветской постройки дыра в полу и душ над туалетом — обычное явление.

Когда принимаешь душ, вода льется по всей ванной. Для этого здесь есть специальные купальные тапки. Мне потребовалось 10 дней, чтобы привыкнуть. © Ivana Vnučec / Quora

Принимая душ, ты попутно моешь унитаз, умывальник и все принадлежности вокруг, которые попадают в радиус шторки для ванной. © mralya / mapala.net

3. Повсюду висят листы A4 с фотографиями людей. Но это не листовки о розыске

Таким образом болгары чтут усопших и хранят память о них долгие годы. После смерти человека родственники и друзья вывешивают рядом с его домом поминальные листы с фотографией и некрологом. Бумагу меняют ежегодно до тех пор, пока есть кому помнить, пока жив кто-то из семьи. Скорбные листы являются такой же неотъемлемой частью погребальной церемонии, как гроб, могила, памятник. Эта необычная традиция шокирует всех туристов и активно обсуждается на всевозможных форумах.

В пригороде Варны видел поминальный листок, на котором было написано «17 лет». Человека нет на этом свете уже 17 лет, а родственники каждый год заказывают поминальные листы и развешивают их по городу. © Петр Згонников / lagodekhi.net

4. Здесь сразу бросается в глаза разительный контраст в уровне доходов

Роскошные виллы тут соседствуют с ветхими деревенскими домиками, а дорогие иномарки паркуются в один ряд с советскими «жигулями». Неудивительно, ведь уровень социально-экономического неравенства в этой стране один из самых высоких в мире.

5. В Болгарии активно популяризируют чтение книг

Пляжная библиотека в Албене.

Согласно исследованиям, в Болгарии около 4 млн человек возраста от 25 до 64 лет (47 % от общей численности) не прочли за последние 12 месяцев ни одной книги. Цифровые технологии стремительно вытесняют привычное чтение, поэтому местные власти постоянно придумывают новые методы продвижения этого полезного занятия. Даже старый, давно списанный троллейбус в городе Пловдив переоборудовали в библиотеку и установили на одной из центральных улиц.

Уличная библиотека в Варне.

6. Лучше всех здесь живут специалисты IT-сферы

Услуги программистов в Болгарии очень популярны и востребованы, а их зарплата в 2 раза превышает размер средней заработной платы по государству в целом. Некоторые конторы также предоставляют своим работникам жилье, транспорт и связь.

7. Тут есть уникальные магазины: для того чтобы совершить покупку, нужно опуститься на колени или сесть на корточки

Болгары называют их клек-шопами. Слово «клек» переводится как «колено». Владельцы стараются всячески привлечь покупателей: красочно оформляют витрины, ставят рядом с окошком стул для комфортного ожидания, постоянно расширяют ассортимент. Клеки часто размещают на транспортных остановках, большинство из них работает круглосуточно. История возникновения таких киосков уходит во времена падения Берлинской стены и распада СССР, когда болгары получили возможность открывать свой бизнес и для них открылся доступ к товарам западного производства. Самые предприимчивые и находчивые оборудовали магазины в собственных подвалах, чтобы не платить аренду. Витрины клеков размещали снаружи, прислонив к стене дома.

8. Местные жители называют здешних чаек «летающими крысами»

И не безосновательно. Все приморские города Болгарии заселены многочисленной популяцией гларусов (серебристых чаек). Многие местные их недолюбливают, ведь эти наглые, шумные и смышленые существа роются в мусорных баках, разбрасывают отходы, портят автомобили, балконы и постоянно громко кричат. Чайки настолько наглые, что могут на лету вырвать еду прямо у вас из рук.

Я раньше считал самыми беспардонными птицами московских голубей, которые разжирели так, что превратились в сухопутных, но я ничего не знал тогда о гларусах... © haydamak / Livejournal

Звуки, которые они издают, достаточно неприятные: нечто между криком безумной женщины и матом сапожника. © Resours / pikabu

9. Здесь даже йогурт особенный

Один из самых популярных продуктов здесь — это кисело мляко. Этот болгарский йогурт по вкусу напоминает простоквашу, однако в нем присутствуют особые бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые улучшают работу кишечника, повышают иммунитет, снижают уровень холестерина и тормозят процессы старения. Удивительно то, что эти микроорганизмы обитают только в Болгарии, а в другие страны поставляются как ценный экспортный продукт.

10. Если вы хотите что-то спросить на русском, то лучше обратиться к старшему поколению

Хоть и говорят, что болгарский и русский языки схожи, на деле все обстоит намного сложнее. Прочитать и понять небольшой текст на болгарском нашему соотечественнику не составит труда, но если местный житель зачитает этот текст вслух, то россиянин не поймет ни слова, ведь ударения и произношение играют большую роль. Старшее поколение болгар раньше учило русский в школе как второй язык. Большинство до сих пор его помнит и вполне неплохо понимает. У молодого населения дела с русским обстоят хуже: они его практически не знают и в разговоре с туристами предпочтут английский.

На экскурсионной прогулке увидели магазинчик с большим выбором открыток. Зашли, начали выбирать. Открытки стоят на стенде, за спиной продавщицы. Без ее помощи не обойтись. И вот стоим мы и пытаемся жестами, на смеси русского и болгарского, объяснить ей, что конкретно хотим купить. Продавец долго и мужественно ждала, слушала, а потом спросила: «Объясните по-русски, что вам нужно?» На чистейшем русском языке. У всех был легкий шок. © NEVERex / Pikabu

11. В болгарских домах и квартирах отсутствуют подоконники

Здесь они не приняты. Да и толщина стен не позволяет их установить. К тому же без подоконников строительство и ремонт обходится дешевле и быстрее по времени.

12. Тут обожают уличное искусство

Многих туристов поражает огромное количество граффити на домах, заборах, в подземных переходах. Одни не представляют собой ничего особенного, другие смело можно назвать произведением искусства.

13. В горах и лесах Болгарии установлены бесплатные аптечки

Увидела в лесу аптечку, открыла, а там все есть. Не слямзили. Впервые такое вижу. © varyadavydova_com / Instagram

На горе Витоша нам несколько раз попадались. Но самые нафаршированные аптечки были в национальном парке «Центральный Балкан», там вообще ВСЕ было. © armada_y_desperada / Instagram