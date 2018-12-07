13 обычных вещей, за которые можно за границей угодить в тюрьму

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Еще на этапе планирования очередного путешествия следует для начала ознакомиться с местными законами, которые могут оказаться достаточно суровыми даже к иностранным туристам. Ведь где-то можно попасть за решетку буквально из-за обыкновенной ракушки или макового зернышка с вашего бутерброда.

Мы в AdMe.ru объехали полмира, чтобы предупредить вас о самых обыденных вещах, которые точно не стоит делать за границей, чтобы избежать реального тюремного срока.

1. Собирать ракушки, кормить рыб и носить карты в Таиланде

В солнечном Таиланде можно легко угодить за решетку, если просто собрать на пляже несколько красивых ракушек и кораллов. Так, российские туристки, которые купили у местного торговца несколько безобидных морских сувениров, были заключены под стражу, и им грозил реальный тюремный срок. Каждая из девушек предпочла заплатить штраф, более $ 2 000, чем провести целый год за решеткой из-за покупки ракушек.

В Таиланде нельзя не только собирать ракушки, но и кормить рыб на тех территориях, где произрастают кораллы. За это правонарушение вам может грозить тюремное заключение сроком на 1 год. Например, российская туристка была арестована, когда пыталась прикормить разноцветных рыбок, чтобы с ними сфотографироваться. Только с помощью дипломатических работников туристку удалось освободить, тем не менее девушку обязали заплатить штраф.

Если вы решили поиграть в карты, пока загораете под знойным таиландским солнцем, то знайте, что это очень плохая идея. Местный закон 1935 года запрещает владение более чем 120 игральными картами. Поэтому за решетку можно попасть, даже если у вас просто обнаружат больше 2 колод или заподозрят в игре на деньги.

2. Сквернословить в Австралии

Будьте сдержанны, когда захотите использовать крепкое словцо, пусть даже в шутку, при разговоре с австралийцами. В штатах Квинсленд и Виктория сквернословие в общественном месте может привести к тюремному заключению на срок до 6 месяцев.

3. Подключаться к чужому Wi-Fi в Сингапуре

«Не уверен, придут они за кофе или за бесплатным Wi-Fi».

Следует быть очень внимательным при поиске сетей Wi-Fi в Сингапуре. Если подключитесь к открытой точке доступа в интернет без ведома ее владельца, то по местным законам это будет считаться хакерской атакой. За подобное правонарушение можно угодить за решетку на 3 года.

4. Ходить без паспорта в Японии и ввозить в страну лекарства

Отправляясь в Страну восходящего солнца, непременно носите с собой удостоверение личности. Если вас остановят стражи порядка, а документов у вас не окажется, то вы можете быть арестованы на срок до 23 суток.

И еще будьте очень аккуратны, когда собираете в поездку свои лекарства. В Японии под запретом большое число медицинских препаратов и веществ, которые, например, могут быть в составе средств от простуды и гриппа. Вне закона здесь даже виагра. Внимательно ознакомьтесь со списком запрещенных препаратов перед поездкой, если хотите избежать ареста прямо в аэропорту.

5. Озорничать в ночных клубах Греции

Очень трудно держать себя в рамках приличия, когда ты приехал в отпуск и хочешь полностью расслабиться. Однако в Греции даже на вечеринках стоит вести себя очень аккуратно и избегать участия в нелепых конкурсах. Англичанка, которая во время шуточного соревнования в ночном клубе случайно обнажила грудь, была арестована полицией за непристойное поведение. Ей грозило тюремное заключение на срок не менее 8 месяцев. Ее родителям пришлось заплатить солидный залог, чтобы девушка смогла вернуться на родину.

6. Съесть булочку с маком и полететь в Дубай

Если вы собрались в путешествие в ОАЭ, то будьте готовы к тщательному досмотру в аэропорту. Любая мелочь может стать веской причиной для заключения вас под стражу. Например, гражданина Швейцарии, который прилетел в Дубай, отправили в тюрьму на 4 года из-за его неаккуратности. Такой солидный срок он получил лишь за то, что на его одежде были найдены 3 маковых зернышка с булочки, которую он съел в аэропорту Хитроу.

7. Дэб и прием пищи в Саудовской Аравии

Эта страна отличается самыми суровыми законами в мире. Здесь даже движение из популярного танца может послужить причиной тюремного заключения. Дэб попал под запрет, поскольку, по мнению местных властей, он вызывает ассоциации с последствием употребления запрещенных веществ. Так, недавно был арестован саудовский певец лишь за то, что он пытался повторить известное на весь мир движение.

Правительство Саудовской Аравии также предупреждает всех приезжих, что арестует и депортирует каждого иностранца, кто будет днем есть или пить любой напиток в общественных местах во время Рамадана.

8. Кормить бездомных и плевать в США

В американском городке Форт-Лодердейл, штат Флорида, очень серьезно относятся к своему закону, запрещающему кормить бездомных в общественных местах. Настолько серьезно, что даже 90-летний священник из местной церкви был заключен под стражу на 2 месяца лишь за то, что готовил и раздавал еду нуждающимся людям на улице. Заниматься подобной благотворительностью можно лишь в специально оборудованных местах и только после получения разрешения городской администрации.

Во Флориде есть еще один удивительный закон, который наверняка нарушал каждый хотя бы раз в жизни. В небольшом городке Лейкленд с 1944 года официально запрещено плевать в любом общественном месте. Незнание этого закона не спасло молодого американца от ареста, которому даже пришлось некоторое время провести в тюрьме, пока длилось разбирательство по его делу.