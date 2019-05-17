13 нюансов, о которых обычные постояльцы отелей не подозревают

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Планируя отдых или деловую поездку, мы хотим комфорта вдали от дома. Однако именно отель может стать неожиданной причиной испорченного путешествия. Даже тщательный выбор варианта размещения с просмотром фото и чтением отзывов не всегда может застраховать вас от встречи с маленькими соседями — микробами и паразитами, которых вы никак не ожидаете обнаружить в гостиничном номере.

AdMe.ru изучил советы работников отелей на порталах Quora, Reddit и TheQuestion. Мы хотим предостеречь вас от опасностей, которые могут таить обычные комнаты в отелях недобросовестных владельцев.

1. Не раскладывайте личные вещи в ванной

Уборщицы номеров иногда используют одну тряпку, чтобы вытереть пыль с полок, поверхностей и сантехники (в том числе унитазов). Поэтому предметы личной гигиены лучше держать в косметичке, не выкладывая их на полки или поверхности у раковины.

2. Не ложитесь на голый матрас

Матрасы в некоторых гостиницах меняют, только когда те приходят в негодность, и порой их возраст может насчитывать десяток лет. Все это время они накапливают грязь и становятся пристанищем бактерий и других существ.

3. Ежедневно проверяйте постельное белье. Особенно цветное

Стандарты уборки номеров варьируются в зависимости от звездности отеля. Однако даже выбрав дорогой номер, вы не можете быть уверены, что ваше постельное белье и полотенца меняют ежедневно. Как утверждают работники отелей, особенно должно настораживать темное и разноцветное постельное белье. На белом пятна всегда более заметны, поэтому его стирают тщательнее.

4. Уберите покрывала подальше

Возможно, ваше постельное белье не будут стирать каждый день, но в его первоначальной чистоте вы можете быть уверены. А вот про покрывала того же сказать нельзя. Зачастую их стирают, только когда пятна становятся заметны. Во многих гостиницах и вовсе перестали заправлять постели полностью, оставляя покрывала свернутыми в изножье.

5. Не вытирайтесь полотенцами среднего размера

Заселяясь в номер, сразу отыщите махровое полотенце средних размеров и киньте его на пол в ванной. Дело в том, что большая часть постояльцев использует его в качестве коврика для ног, и вряд ли вы захотите применить полотенце иначе.

6. Не ходите в номере босиком

Во время ежедневной уборки ковры пылесосят, но на более тщательную очистку, как правило, рассчитывать не приходится. Поэтому, скорее всего, внутри ковролина накопилось достаточно пыли и мусора. К тому же ковры отлично впитывают влагу, которая является благоприятной средой для распространения плесени и грибков.

7. Не пользуйтесь стаканами

Работники некоторых отелей признаются, что во время уборки стаканы лишь промывают под струей водопроводной воды и никак не дезинфицируют. Поэтому от их использования лучше воздержаться. Если же такая необходимость возникла, предварительно тщательно вымойте стакан.

8. Протрите пульт от телевизора и телефонную трубку бактерицидной салфеткой

Если вы любитель щелкать ТВ-каналы в процессе еды, то воздержитесь от этого во время пребывания в гостинице. И вообще прикасаться к пульту стоит как можно реже. По признанию персонала гостиниц, в топ-3 самых грязных предметов входят пульты, телефонные трубки и выключатели. Их очень сложно почистить за отведенные на уборку каждого номера 20-30 минут. Тут как нельзя кстати пригодятся салфетки, пропитанные антибактериальным средством.

9. Проверьте номер на наличие скрытых камер

Если во входной двери есть глазок, загляните в него — внутри может скрываться камера. Также она может быть спрятана в пожарную сигнализацию, светильник или другие предметы интерьера. Во многих странах принят закон о неприкосновенности частной жизни, поэтому такая слежка нелегальна. При малейшем сомнении попросите переселить вас в другую комнату. Отель обязан обеспечить вашу безопасность и приватность. В случае нарушения вы можете призвать гостиницу к ответственности. К примеру, именно так поступила американская тележурналистка Эрин Эндрюс, которую заснял обнаженной постоялец из окна номера напротив. Потерпевшей удалось отсудить $ 55 млн, и почти половину этой суммы заплатил отель.

10. Заселившись в номер, проверьте тумбочки

Загляните в шкафы и откройте тумбочки. Нет ли там фантиков, бумажек или прочих свидетельств пребывания предыдущих постояльцев? Если в номере много мебели с ящичками, порой уборщицы пренебрегают необходимостью проверять их чистоту.

11. Надевайте тапочки при посещении ванной

Пол в душевых кабинах и поверхность ванн представляют особую опасность: не во всех отелях проводится тщательная дезинфекция санитарных зон. Поэтому если вы сомневаетесь в качестве уборки в отеле, надевайте резиновые тапочки в душ.

12. Проверьте туалетную бумагу

Зачастую постояльцам достаточно сложно определить, пользовался ли уже кто-то рулоном туалетной бумаги, который выглядит как новый. В некоторых отелях кончик рулона сложен конвертиком, а к его уголку приклеен стикер, который следует оторвать и выбросить. Так вы можете быть уверены, что к предмету гигиены никто не притрагивался до вас.

13. Кофеваркой лучше не пользоваться

Гостиничные уборщицы редко добираются до кофеварок, которые есть в некоторых номерах. Использованные фильтры, кофейная гуща и остатки напитка являются отличной средой для распространения плесени.

Разумеется, описанные нами случаи не являются повсеместной практикой. Среди представителей отельного бизнеса есть порядочные заведения, которые дорожат своей репутацией. Однако это тот случай, когда поговорка «доверяй, но проверяй» действует безотказно. Как часто вы останавливаетесь в отелях? Есть ли у вас пример, достойный попасть в нашу подборку?