13 нюансов, о которых не задумываются люди, мечтая бросить работу и уехать жить на райские острова

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Идею бросить все и уехать жить туда, где лето круглый год, многие находят заманчивой. Променять серость на яркие краски, суровые будни на вечный праздник, унылые лица сограждан на улыбки аборигенов — разве это не мечта? Кажется, у жизни в тропиках нет недостатков, она вся один большой и жирный плюс.

Кое-кто действительно бросает все и уезжает. Но райский остров во время отпуска и райский остров для ПМЖ — это «две большие разницы». Когда первый восторг проходит, начинается обычная «тропическая» жизнь, и не всем она приходится по душе. Глядишь, через несколько месяцев вчерашний адепт дауншифтинга гуглит билеты домой. Причина — вовсе не тоска по гречке (хотя, конечно, всякое бывает). Многие авторы AdMe.ru и сами практикующие дауншифтеры, поэтому знают не понаслышке, что может пойти не так.

Начинает казаться, что все дни одинаковые

День сурка приходит незаметно. Сначала все кажется новым и интересным. Дауншифтеры с энтузиазмом изучают новое место, наслаждаются солнышком, а через пару-тройку месяцев ловят себя на мысли, что сегодня занимаются тем же, чем вчера, позавчера, 3 дня, неделю назад. При отсутствии серьезного хобби, друзей, работы очень сложно избежать однообразия.

Почему мы уехали после 5 лет проживания в Таиланде? Появились новые горизонты, возможности и умения, открылось понимание, что мы-то еще слишком молоды, чтобы круглосуточно заниматься чужими проблемами, и уже слишком стары, чтобы день и ночь тусоваться на пляжах и дискотеках. Чтобы развиваться, все же нужно напряжение и преодоление себя, иначе есть риск глубоко увязнуть в райском болотце и потом постоянно уверять себя в том, что хороший климат и экология предопределяет наше счастье, что совсем не так. © elena_nekrasova / LiveJournal

На Бали полно религиознутых, йоганутых, просветленных и открывающих чакры. Это нормально. Тяга к веганству и открыванию чакр появится примерно через полгода проживания, потому что во всем остальном — полная деградация. © Murulia / Pikabu

Не хватает общения с людьми, близкими по интеллектуальному и культурному развитию

Вероятность того, что дауншифтер найдет настоящих друзей среди местного населения, стремится к нулю. Знакомых (вероятнее всего, среди работников сферы обслуживания) — да, но вряд ли с ними обсудишь любимую книгу или фильм.

Несмотря на то что я многое люблю в Таиланде, есть кое-что, без чего мне сложно обходиться долго. Мне не хватает интеллектуального общения с людьми вне интернета, а все мои попытки найти здесь настоящих друзей, которым я мог бы доверять, были неудачными. Меня постоянно обманывали, причем как тайцы, так и фаранги. Все время оглядываться и не доверять людям меня утомляет. © nietzche / thaivisa

Вокруг много хороших, добрых людей, с ними можно поболтать, посидеть за чаем, поиграть во что-нибудь, съездить куда-нибудь развлечься. Но совершенно невозможно поговорить о чем-нибудь более глубоком, чем последние новости, — с мужчинами; или как лучше сочетать цвета в одежде — с женщинами. Это просто какой-то интеллектуальный голод! © Svetasingh.ru

Я вернулся, потому что стал тосковать по ощущению «быть нормальным», а не фарангом. Я очень хотел говорить с людьми без сомнений, что меня поймут. © xandreu / thaivisa

Невозможно ассимилироваться

Вы можете прожить в любом государстве Юго-Восточной Азии 10–20 лет, выучить в совершенстве язык, получить гражданство, даже жениться или выйти замуж за гражданина этой страны, но никогда не станете там своим. Хотя если последовать примеру Майкла Джексона и кардинально изменить внешность...

Как бы вы ни старались, интегрироваться до конца не получится никогда. Вы навсегда останетесь буле — белым банкоматом, и даже после 5 лет жизни на острове вас будут пытаться развести на деньги, как в первый день. А еще слова «мисьтер, масьсясь» и «мисьтер, такси» будут преследовать вас неотступно, куда бы вы ни пошли. © Murulia / Pikabu

Обидно, что для многих вьетнамцев европеец означает только одно — деньги. Так мы становимся не только главной мишенью для мошенников, но и просто привлекаем к себе чрезмерное внимание граждан, пусть у них и благие намерения. © Thomas Griffin / Quora

Придется соблюдать чужие обычаи

Приезжим не всегда ясно, что может вызвать обиду или раздражение у местного населения, а многие правила и традиции, наоборот, вызывают раздражение у нас, но в чужой стране приходится прятать свои эмоции поглубже.

Вам придется побороть в себе доброе желание научить индийцев правилам этикета, да что уж там, обыкновенной вежливости. Нет, они будут лезть без очереди, делая вид, что вас не замечают, наступать на ноги и провожать своим пустым взглядом. Если вы не можете смотреть на то, как половина людей в кафе вокруг вас едят руками, аппетитно засовывая половину кисти в рот, то вам придется готовить дома. Всегда. © ekspatru / LiveJournal

На Бали никто не слышал о правах потребителя. И если на то, что тебе вернут деньги, ты уже и не рассчитываешь, то хотя бы обменять не походящую / не работающую вещь очень проблематично. Ну и если тебе запороли стройку, контракт, партию шкур или просто настроение, максимум, что ты услышишь в ответ хорошего: «Sorry, boss». © donna_yolka / LiveJournal

Я искренне расстраиваюсь, когда смотрю, как они убираются, как делают мебель, как ухаживают за садом, вешают картину, готовят. Дома я всегда спорила с отцом по поводу идеальности работы. Мне казалось, что она у него чересчур зашкаливает. А в Индии мне этого так не хватает! © Svetasingh.ru

Иностранцы всегда платят больше

«Местный турист (взрослый) — 40 бат; местный турист (ребенок) — 20 бат; иностранный турист (взрослый) — 400 бат; иностранный турист (ребенок) — 200 бат».

На рынках, в такси и тук-туках, а порой и в ресторанах действует двойная ценовая политика. Доходит до смешного: в меню на местном языке указаны одни цены, а на английском — другие. За билет в национальные парки и музеи иностранные туристы практически всегда платят в несколько раз больше. Например, вход в Национальный парк Удавалаве на Шри-Ланке для местных жителей стоит 60 рупий, а для иностранцев 2 720 — в 45 раз больше! Многим дауншифтерам это кажется несправедливым. Один пользователь написал у себя в твиттере: «Я трудоустроил 60 человек в Таиланде, я плачу все налоги в Таиланде, я трачу большую часть своего дохода в Таиланде, я женат на тайке. И что я получаю?! Я плачу 400 бат вместо 40». Бороться с этим нервозатратно и, как правило, бессмысленно. Большинство либо мирится с существующими порядками, либо уезжает.

В спорных ситуациях закон всегда на стороне местных жителей

В глазах местной Фемиды интересы иностранцев второстепенны. В любом ДТП, спорах с недобросовестными арендодателями, таксистами или продавцами по умолчанию виноват приезжий. В интернете можно найти немало печальных историй о потерянном бизнесе, а в сообществах экспатов в соцсетях регулярно собирают деньги на адвокатов, чтобы вызволить незадачливых дауншифтеров из-за решетки. К сожалению, иногда с системой правосудия в Юго-Восточной Азии сталкиваются и те, кто ведет спокойную законопослушную жизнь. Россиянин, который оказался в тюрьме Пхукета по наговору, написал на Pikabu: «Когда погружаешься в эту юридическую сферу, то понимаешь, что, оказывается, все это время я ходил по минному полю. Огромные сроки за селфи со статуей [Будды] и посты в фейсбуке, туристы вынуждены давать взятки в сотни тысяч бат, чтобы не сесть в тюрьму за курение электронной сигареты, пользование рациями, съемку природы на профессиональную камеру, хранение кораллов и кормление рыбок в заповедниках».

Юго-Восточная Азия плохо подходит для любителей пеших прогулок

Передвигаться пешком практически в любом городе тропических широт в Азии некомфортно и даже опасно, а сесть за руль многие просто боятся из-за хаотичного и непредсказуемого движения. Есть люди, для которых комфорт пешеходных прогулок и безопасность за рулем настолько критичны, что, прожив пару месяцев в Таиланде, Индонезии, Вьетнаме или Индии, они устремляются на поиски более комфортных для пешеходов стран.

Бали — одно из тех мест, где если ты не на байке (или авто), то зря! Далеко всё и от всего. Привычного нам общественного транспорта нет. Такси стоит дорого. А пройтись пешочком бывает проблематично даже до ближайшего магазина — мало где есть тротуары, а идти по краю узкой дороги, где с одной стороны шпарит транспорт, а с другой — вонючая канава, стремно. © k.ira43 / pikabu

Дорожное движение во Вьетнаме ужасно, особенно в Ханое, они вообще не подчиняются правилам, паркуются и ездят по пешеходным дорожкам. Пересечь проезжую часть — задача не из легких. © John Costello / quora

Раньше я думала, что в Москве ужасные пробки. Как же я ошибалась. Все едут так, как хотят. Не останавливаются на светофорах, пешеходных переходах, никого не пропускают. Постоянно сигналят. Мы поняли, что чем ты наглее, тем быстрее доберешься до места назначения. Когда едешь на машине, то ты полностью окружен мотобайками, которые снуют туда-сюда. И самое главное — никаких поворотников! Выставил руку из окна или ногу из мотобайка — и поворачивай. © Neklyudovataya / pikabu

Встреч с дикой природой не избежать

Принимая решение о переезде, инсекто-, арахно-, герпето- и прочие фобии многие просто не берут в расчет. А зря — паническая боязнь насекомых и рептилий не раз становилась причиной преждевременного отъезда из тропиков.

Лоснящиеся, размером со спичечный коробок тараканы везде, они забираются даже в шкафы — иногда достаешь из шкафа трусы, а из них выпадает таракан. И ты в раздумьях: сначала идти стирать или сначала идти блевать. На столе нельзя оставить ничего, даже воду. Особенно воду. Иногда они топятся в бассейне. Иногда в компании крысы-самоубийцы. © Murulia / Pikabu

Можно забыть о культурном досуге и привычной светской жизни

Многие недооценивают нехватку культурных развлечений в тропиках. Если дома вы могли пойти в театр, галерею, собирались еженедельно с друзьями в любимом пабе, чтобы поиграть в квиз или «Мафию», или ходили на матчи любимой команды, то в тропическом раю в лучшем случае будет торговый центр с кинотеатром с сеансами на английском языке.

В Таиланде мне очень не хватает спорта. Дома я болел за местные команды, и я скучаю по этому. Здесь я так и не смог заняться спортом. Я пытался ходить на футбольные матчи Тайской премьер-лиги, но я скучаю по своим командам. © FreedomDude / thaivisa

Первый раз я приезжал в Варкалу (Керала, Индия) на 2 недели и просто влюбился в это место, поэтому решил вернуться сюда и пожить несколько месяцев. Я снял дом напополам с семейной парой из Прибалтики. Утром ходил на пляж, днем работал, ел в основном в кафешках. Вот и все мои развлечения. Пойти там вообще некуда. В Тривандруме, а он в 60 км, есть музей, зоопарк, пара интересных храмов, которые я изучил еще в первый раз. Если бы не мои соседи, с которыми вечерами играли в карты, не знаю, как бы дотянул до середины марта.

Медицинские услуги, которые не входят в страховку, стоят очень дорого

Туристическая страховка предполагает обращение в клинику в экстренных случаях и не покрывает обычный визит к врачу, если вдруг вы потянули спину или случилось обострение хронического заболевания. В таких случаях дауншифтеру остается либо терпеть, либо пользоваться платными (и очень дорогими) медицинскими услугами.

Девушка-соседка сломала руку. Купалась в море на мелководье, волной перевернуло и швырнуло о дно. Врач показал снимок, объяснил, что надо оперироваться. Узнав, что страховки нет, предложил альтернативу, если оплатить не удастся: наложить фиксирующую повязку и в Россию. Операцию нужно сделать в течение 5 дней. Проблема была в том, что у девушки грудной младенец, который ни разу с мамой не расставался. Операция была назначена на завтра. Стоила 50 000 рупий. Отдельно оплачивался рентген — 400 рупий — и фиксирующая повязка — тоже 400. Плюс лекарства — около 1 000. © sovenok101 / LiveJournal

Жена перегрелась на солнышке, и ближе к полуночи температура подскочила выше 40 °С, обратились в госпиталь. Осмотр, мазок из горла, лекарства с русской аннотацией (антибиотики, спрей для горла, жаропонижающие и болеутоляющее) — счет около 10 000 рублей. © lockidogi / Pikabu

«Лекарства — 2 639 батов. Лабораторные анализы — 1 380 батов. Услуги медсестры — 400 батов. Медицинские услуги — 250 батов. Осмотр врачом — 1 000 батов».

Тоска по дому оказывается сильнее, чем можно себе представить

Наступает момент, когда весь негатив, из-за которого мы так стремились сбежать, блекнет и в памяти всплывает что-то приятное: прогулка в осеннем парке, новогодняя иллюминация на центральной площади города, любимое кафе... К этому добавляется неминуемая тоска по родственникам и друзьям. Несмотря на то что мы регулярно устраиваем сеансы видеосвязи и обмениваемся фотографиями в семейных чатах, это не заменяет полноценного общения.

Одна из причин, по которой я подумываю вернуться домой, — отсутствие друзей. Все экспаты, которых я встречал, какие-то ненормальные: либо любители выпить, либо высокомерные бизнесмены, которые хвастаются тем, как классно они живут. Дома у меня есть семья и друзья, что делает мысли о возвращении такими заманчивыми. © Marcel1 / thaivisa

Вам будет не хватать привычных продуктов

Купить европейские продукты сейчас можно во многих туристических местах, но есть кое-что, доступное только на родине (и почему-то порой именно этого хочется больше всего): свежая малина, земляника, крыжовник, соленые грузди и рыжики, бородинский хлеб со шпротами, бочковой квас, березовый сок, гречка, как в школьной столовке.

Некоторые простые вещи, на которые в России я и внимания не обращала, [в Индии] начали практически сниться мне ночами. Например, сметана. Крекеры-рыбки. Черный хлеб. Летняя клубничка. Клубника с маминой грядки. Если сметану с хлебом еще можно наловчиться и приготовить самой при большом желании, то, например, съесть печенку я бы в Каджурахо не решилась. © Svetasingh.ru

Европейская еда на Бали очень дорогая по сравнению с местными продуктами. Нормальные сыры на вес золота, творога и кисломолочных продуктов нет, есть только безвкусный йогурт, хлеб только белый. Гречка, бородинский, закваска для кефира, квас — это валюта. За пару пачек гречки вас встретят в аэропорту и отвезут куда скажете. Пиво местное довольно отстойное, вина только очень дорогие. В общем, для комфортной жизни нужно очень сильно поменять вкусовые предпочтения и привычки питания. © Murulia / Pikabu

Жаркий и влажный климат многим не подходит

До переезда на Шри-Ланку я и не знал, что можно так обгореть за 10 минут. Оказалось, что у меня довольно чувствительная кожа, чего я никогда не замечал, живя в средней полосе. Даже после кратковременного пребывания на солнце на теле появлялась сыпь. Пришлось уехать с побережья в горы.

Я уехал, и теперь я могу днем выходить на улицу, потому что в небе нет этой круглой желтой штуки, которая делает невозможным пребывание снаружи, особенно с апреля по июнь. © thejcb / thaivisa

Кофе, который отсырел и превратился в липкий камень за одну ночь.

Через неделю жизни на Пхангане (Таиланд) я с удивлением обнаружила плесень внутри объектива фотоаппарата. Пришлось плыть на соседний остров, чтобы отдать его в чистку. В сезон дождей плесень появлялась везде буквально за пару дней. Зеленым налетом покрылись наши документы, зимние вещи, кожаная сумка, обувь и даже подушки. Очень вредная штука, из-за которой у ребенка тут же начался кашель. Соль, сахар, если их не упаковать герметично, становятся пастой, а кофе, который простоял в открытой пачке всего ночь, превратился в липкий камень.

Я так и не смог привыкнуть к жаре и полчищам москитов. Вынужден был поливать себя репеллентами, но они все равно находили меня вкусным. Надоело принимать душ после каждого выхода на улицу, а затем вновь наносить репеллент. © roger long / thaivisa

За 4,5 месяца даже на футляре [Armani] и хороших дорогих очках выросла плесень. По возвращении на Шри-Ланку меня всегда поражает, как сильно портятся вещи. За 3 месяца все покрывается плесенью в закрытой комнате. Приходится все-все отмывать. © victoria.planetter / Instagram