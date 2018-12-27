13 необычных блюд, которые взорвали интернет в 2018 году

7

9

5.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Тренды существуют не только в одежде или обуви. Пищевая индустрия формирует свои понятия о популярности и красоте, предлагая гурманам попробовать новые вкусы и сочетания. Уходящий 2018 год запомнится нам едой ярких оттенков, суперфудами, причудливыми сладостями и новыми вкусами мороженого.

AdMe.ru объединил в подборку странные и необычные блюда, чтобы вы смогли узнать о гастрономических трендах завершающегося года.

1. Конфета «Борода дракона»

Такие конфеты под силу приготовить только настоящим мастерам. Сахарные нити скручиваются, растягиваются, складываются и снова растягиваются до тех пор, пока не станут похожими на волосинки. «Борода дракона» — не просто китайский десерт, но настоящее искусство ручной работы.

2. Голубой рамен

Видели ли вы что-то подобное? Традиционное японское блюдо из бульона и пшеничной лапши в таком цвете смотрится необычно. Для супа используется натуральный краситель, который получают из морских водорослей. Кстати, еще бульон делают яично-желтым, красноватым, зеленым и темно-синим. Интересно, красит ли он язык?..

3. Морской виноград

Этот продукт назвали морским виноградом не случайно: его маленькие веточки действительно похожи на виноград. А еще на икру. На самом же деле это особая разновидность водорослей, растущих в прибрежных районах Филиппин и Вьетнама. Говорят, что блюдо имеет интересный вкус и очень полезно для организма.

4. Арбуз с мороженым

Этот тренд зародился еще в прошлом году, но не сбавил популярности и в 2018-м. Те, кто попробовал лакомство, говорят, что оно безумно вкусное.

5. Золотые пончики

Пончики, наряду с мороженым, занимали самые хитовые позиции в 2018 году. Один из самых необычных вариантов — пончик, который покрыт настоящим 24-каратным золотом.

6. Пицца-пирог

Для тех, кому всегда мало начинки, есть пицца-пирог. В нем объединились вкус пиццы и форма пирога, чтобы все любители этого блюда могли порадоваться и наесться досыта.

7. Мороженое из чая матча

Мороженое со вкусом фруктов, ягод или орехов — привычное лакомство. А вот с зеленым чаем — другое дело. Десерт получается необычным, ароматным и хорошо тонизирует благодаря входящему в состав порошку матча.

8. Поке

Поке по составу похоже на знакомые нам роллы: в его основе — рис или лапша, к которым добавляются рыба, соус и различные овощи. Все очень просто. Интересная особенность блюда: ингредиенты можно смешивать в любом порядке и пропорциях.

Сейчас самые популярные формы блюда — поке-боул (в чашке), поке-пицца и поке-буррито.

9. Тайское мороженое-трубочки

Тайское мороженое еще называют жареным из-за его необычного способа приготовления. Ингредиенты десерта смешиваются на фриз-машине, похожей на большую плиту, а затем скатываются в тоненькие трубочки. Лакомство готовится за несколько минут прямо на ваших глазах.

10. Огромный хлеб

Вероятно, тренд на огромные батоны и буханки пошел из Вьетнама. В этой стране делают хлеб гнянгон, достигающий веса 2–3 кг и 1 м в длину. Наверное, им можно питаться неделю.

11. Пончики с начинкой из мороженого

Что получится, если к сладости добавить сладость? Правильно: еще большая сладость. Пончики с мороженым — странное и, кажется, вкусное сочетание. Не зря же они пользуются такой популярностью. Как их делают, можно посмотреть здесь.

12. Комбо: кофе + десерт

Некоторые кофейни придумали идеальный рецепт для кофейных гурманов: горячий напиток и десерт прямо на крышке стаканчика. Судя по популярности, довольны и клиенты, и продавцы.

13. Фри пицца

Картошка с пиццей или пицца с картошкой? Не очень понятно, чего в этом блюде больше, но выглядит оно очень необычно.

Бонус: соусы для собак

«Собаки тоже люди», — решили производители и выпустили для них линейку соусов. Чтобы сухой корм казался сочнее. Интересно узнать, как на такую добавку реагируют сами собаки.