13 наших ошибок в отелях, из-за которых мы рискуем лишиться здоровья и нервов

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В 2019 году трудно найти человека, который никогда не останавливался в отеле: количество интернациональных туристов в прошлом году достигло 1,4 млрд. Несмотря на это, в гостинице мы из раза в раз ведем себя неправильно. Причем зачастую даже не подозреваем об этом.

AdMe.ru решил расставить точки над «i», поэтому составил список того, что доводит отельеров до белого каления и портит наш отдых.

1. Принимая душ, оставлять дверь ванной комнаты открытой

Останавливаясь в одноместном номере, мы зачастую не закрываем дверь ванной комнаты, отправляясь в душевую кабину. А зря: душ в отелях генерирует обильный пар, а пожарная сигнализация в комнатах имеет высокую чувствительность. Душ — одна из причин ложного срабатывания датчика дыма в отелях, поэтому в следующий раз потрудитесь закрыть дверь, когда захотите принять ванну или душ.

2. Спать на декоративных подушках

Эти симпатичные подушечки, красиво уложенные на диване или кровати, зачастую не имеют съемной наволочки, которую можно было бы постирать. Поэтому их не дезинфицируют, а меняют на новые, как только они начинают пахнуть или терять товарный вид. Чтобы обезопасить себя от чужих бактерий, не используйте такие подушки для сна и отдыха.

3. Заглядывать в мини-бар

Даже если вы ничего не планировали брать из мини-бара, то наверняка туда заглядывали из праздного интереса. Любопытство может стоить денег: у многих из них есть сенсоры, которые срабатывают, когда дверца открывается. Поэтому при выселении администратор может предъявить вам счет, хотя вы не притрагивались к бутылкам и продуктам.

4. Хранить предметы личной гигиены на полочке в ванной комнате

Расположить косметику, банные и гигиенические принадлежности на полочке в ванной комнате номера очень удобно — не придется каждый раз рыться в чемодане. Но так вы подвергаете себя максимальному риску столкнуться с болезнетворными бактериями. По данным исследования, туалетный столик — самая грязная часть в гостиничном номере.

5. Отправлять важную информацию через Wi-Fi отеля

Бесплатный Wi-Fi в отеле иной раз может обойтись постояльцу слишком дорого. Обычно в гостиницах используют простые, недорогие адаптеры. У них нет сложных систем безопасности и шифрования, значит, злоумышленник при наличии определенного программного обеспечения сможет получить доступ ко всей информации, которую отправляют гости, подключившись к беспроводной сети. Чтобы не допустить этого, воспользуйтесь мобильным интернетом — это чуть более затратно, зато безопасно.

6. Пользоваться одноразовыми зубными щетками

Обнаружить набор с гигиеническими принадлежностями в номере приятно даже тогда, когда в вашем чемодане лежат собственные. Увы, одноразовые зубные щетки могут нанести вред деснам и зубам — они дешевые и выпускаются в большом количестве, поэтому производитель не особенно задумывается о жесткости, форме и других критериях. Конечно, если вы один раз почистите такой зубы, ничего не случится. Тем, кто часто путешествует, лучше возить свою щетку или купить ее в ближайшем магазине.

7. Класть чемоданы на кровать

Искать необходимые вещи проще, когда багаж лежит на уровне рук, а вы сидите рядом с чемоданом. Но дорожные сумки (как и любые другие) стоят на полу, асфальте, едут на конвейерной ленте в аэропорту — на них скопилось множество микробов. Не кладите багаж туда, где вы будете спать. Менее вероятный сценарий: если в отеле по несчастливой случайности будут клопы, они могут попасть в чемодан и уехать к вам домой.

8. Вытирать свежепокрашенные волосы гостиничными полотенцами

Если вы недавно покрасили волосы или решили это сделать прямо в отеле, воспользуйтесь личными полотенцами. Дело в том, что краска для волос разрушает структуру ткани, и эти полотенца нельзя будет использовать повторно. В некоторых случаях вам даже могут выписать штраф за испорченное имущество.

9. Вешать табличку «Не беспокоить» и возмущаться, что комната не убрана

«Не беспокоить». «Уберите мою комнату».

Гости отеля нередко вешают знак «Не беспокоить», когда уходят на прогулку или по делам. Возвращаясь в номер, они удивляются, что его еще не убрали, и начинают предъявлять претензии к персоналу. Горничные не будут делать уборку в таком номере, если только постоялец не выезжает в этот день. Хотите, чтобы в номере было чисто? Снимите табличку или вежливо сообщите администратору о своем желании.

10. Не оставлять ключи на ресепшен, когда уходите из гостиницы

Во многих отелях просят оставлять ключи, когда вы куда-то уходите. Это делается, чтобы наверняка знать, что в номере можно сделать уборку, ведь гость точно отсутствует (а не спит или принимает душ). Во-вторых, у вас не будет шансов потерять ключ.

11. Забирать из отеля милые «сувениры»

Более чем в 70 % отелей пропадали полотенца, в 60 и 50 % соответственно — халаты и вешалки. Из 4 % отелей постояльцы умудрились забрать матрасы. Это повлечет не только неловкость, но и штраф: некоторые гостиницы проверяют номер при сдаче или устанавливают камеры наблюдения.

12. Не уточнять, что останавливаетесь с животным

Некоторые хозяева надеются на авось и пробуют заселиться с животным в отель, который для этого не предназначен. Это плохая идея — в первую очередь для питомца: он будет испытывать дискомфорт в процессе пряток, а персонал с высокой вероятностью обнаружит пребывание пушистого жильца. Гораздо практичнее разместиться в отеле pet-friendly, которых сейчас становится все больше.

13. Надевать одноразовые тапочки

Их можно надевать, только если гостиничная обувь была упакована в одноразовый герметичный пакет. Чаще всего вы найдете именно такие тапочки. Но если увидите аккуратно стоящие тапочки без упаковки, не используйте их — скорее всего, их не поменяли после предыдущего гостя.

Какие из этих ошибок совершали вы? А может, у вас есть опыт работы в гостинице и вы можете продолжить наш список?